Cloudflare (NET) mencatatkan kuartal terkuat sepanjang sejarahnya pada 7 Mei 2026, dengan pendapatan $639,8 juta sekaligus mengumumkan pemangkasan sekitar 20% tenaga kerjanya secara global. Reaksi pasar berlangsung cepat dan negatif, dengan harga saham turun tajam meski hasil keuangan melampaui estimasi analis di sisi pendapatan maupun laba. Berikut tiga poin utama yang perlu dipahami investor.



Q1 2026: Rekor pendapatan dan hasil yang melampaui ekspektasi

Cloudflare (NET) membukukan pendapatan kuartal pertama sebesar $639,8 juta, naik 34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi angka tertinggi dalam sejarah perusahaan. Secara pelaporan resmi, perusahaan masih mencatat rugi bersih $22,93 juta, namun laba operasional yang mengesampingkan biaya satu kali seperti kompensasi saham mencapai $94,5 juta atau $0,25 per saham, di atas estimasi $0,23. Momentum dari pelanggan besar tetap solid, dengan 4.416 pelanggan yang membayar lebih dari $100.000 per tahun dan rekor penambahan baru di segmen pelanggan dengan pengeluaran tertinggi. Kontrak di atas $1 juta tumbuh 73% secara tahunan, mencerminkan pergeseran nyata menuju kontrak korporasi skala besar. Perusahaan juga mengakhiri kuartal ini dengan kas dan investasi jangka pendek sebesar $4,2 miliar, memberikan bantalan keuangan yang kuat menjelang proses restrukturisasi.

Sumber: Laporan keuangan Cloudflare, rilis laba Q1 2026

Restrukturisasi berbasis AI: 1.100 posisi dipangkas dalam PHK massal pertama

Cloudflare (NET) mengumumkan pemangkasan sekitar 1.100 posisi secara global, setara 20% dari total tenaga kerja, menjadikannya PHK massal pertama dalam 16 tahun sejarah perusahaan. CEO Matthew Prince menegaskan bahwa keputusan ini bukan respons terhadap tekanan keuangan, melainkan langkah strategis untuk memposisikan perusahaan memasuki apa yang ia sebut "era agentic AI," dengan mengutip lonjakan produktivitas luar biasa pada staf yang berinteraksi langsung dengan pelanggan atau menulis kode. Total biaya restrukturisasi diperkirakan antara $140 juta hingga $150 juta, dengan porsi terbesar berupa pembayaran tunai untuk pesangon dan masa pemberitahuan. Sebagian besar biaya ini akan membebani laporan Q2, dan proses pemangkasan ditargetkan selesai pada akhir Q3 2026. Manajemen menegaskan target arus kas sepanjang tahun tidak berubah meski ada biaya satu kali ini.

Sumber: Cloudflare Form 8-K, 7 Mei 2026

Panduan ke depan dan reaksi pasar: mengapa saham tetap turun

Meski hasil keuangan kuat, saham Cloudflare turun hingga 14% hingga 24% dalam perdagangan setelah jam bursa usai pengumuman. Kekhawatiran pasar berpusat pada besarnya biaya restrukturisasi dan panduan ke depan yang sedikit di bawah ekspektasi sebagian analis. Untuk keseluruhan tahun 2026, perusahaan memproyeksikan pendapatan antara $2,805 miliar hingga $2,813 miliar, menyiratkan pertumbuhan 30%, dengan laba per saham sepanjang tahun dipandu antara $1,19 hingga $1,20. Untuk Q2, panduan pendapatan adalah $664 juta hingga $665 juta, naik 30% dari setahun sebelumnya. Secara year-to-date, saham NET masih tercatat naik lebih dari 30% bahkan setelah penurunan pasca-laporan, mencerminkan betapa kuatnya reli yang terjadi sebelum laporan ini dirilis.

Sumber: Earnings call Q1 2026 Cloudflare, pengajuan SEC, 7 Mei 2026