Coca-Cola (KO) memasuki Piala Dunia FIFA 2026 dalam posisi yang sangat kuat, dengan harga sahamnya mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di $84,21 dan kuartal terakhirnya mencatatkan hasil di atas ekspektasi di seluruh metrik utama. Sebagai sponsor FIFA terlama yang kini memasuki tahun ke-48 berturut-turut sebagai mitra resmi, investor memperhatikan apakah Piala Dunia terbesar dalam sejarah, yang diperluas menjadi 48 tim dan 104 pertandingan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mampu mempertahankan momentum laba yang membawa Q1 2026. Artikel ini membahas kondisi keuangan terkini Coca-Cola, hubungan historis antara tahun Piala Dunia dan kinerja penjualan, serta dampak potensial turnamen 2026 terhadap saham perusahaan.

Q1 2026: Pertumbuhan yang Didorong oleh Volume Kembali Hadir

Coca-Cola melaporkan pendapatan fiskal Q1 2026 sebesar $12,47 miliar, naik 12% secara tahunan dan dengan nyaman melampaui konsensus Wall Street sebesar $12,24 miliar. Laba per saham yang disesuaikan sebesar $0,86 melampaui estimasi $0,81 dengan selisih lebih dari 6%, menandai kuartal keempat berturut-turut di mana EPS melampaui ekspektasi. Yang membuat kuartal ini sangat menonjol adalah komposisi pertumbuhannya: pendapatan organik naik 10%, didorong oleh kenaikan 8% dalam penjualan konsentrat dan 2% dalam harga/campuran, sementara volume unit case global tumbuh 3%, menunjukkan bahwa permintaan riil mulai berkontribusi secara signifikan di samping kenaikan harga untuk pertama kalinya dalam beberapa kuartal terakhir.

Coca-Cola Zero Sugar terus menjadi mesin pertumbuhan unggulan dalam portofolio, mencatatkan pertumbuhan volume 13% secara global dengan kenaikan di seluruh segmen operasional. Penjualan air mineral tumbuh 5% dan teh naik 8%, sementara kategori minuman ringan berkarbonasi secara keseluruhan mencatat pertumbuhan volume 2%. Margin operasi melebar ke 35,0% dari 32,9% setahun lalu, dan margin laba bersih mencapai 27,8%, memperkuat kemampuan perusahaan dalam menerjemahkan akselerasi pendapatan menjadi hasil laba bersih. Satu-satunya titik lemah adalah segmen jus, susu, dan minuman nabati, yang menurun 1% akibat dampak dari penjualan operasi produk jadi di Nigeria yang membebani perbandingan. Manajemen menaikkan panduan pertumbuhan EPS setara untuk tahun penuh menjadi 8%‑9%, naik dari 7%‑8% sebelumnya, sambil mempertahankan target pertumbuhan pendapatan organik sebesar 4%‑5%.

Efek Piala Dunia: Katalis Penjualan yang Konsisten

Coca-Cola telah menjadi sponsor resmi Piala Dunia FIFA sejak 1978 dan mitra FIFA sejak 1974, menjadikannya salah satu hubungan pemasaran olahraga terlama dalam sejarah korporasi. Dalam tiga siklus Piala Dunia terakhir, polanya sangat konsisten: pertumbuhan volume global di tahun Piala Dunia rata-rata mencapai sekitar 3,7%, dibandingkan sekitar 0,7% di tahun tanpa Piala Dunia dan tanpa pandemi. Pada tahun 2014, Coca-Cola melaporkan pertumbuhan volume global Q2 sebesar 5% dan secara langsung mengaitkan akselerasi tersebut dengan aktivasi sponsorship FIFA di lebih dari 170 pasar. Pada tahun 2022, kampanye "Believing is Magic" berhasil menarik sekitar 5 juta konsumen ke platform digital Fan Zone perusahaan, sementara pemindaian label produk melonjak 400% dibandingkan Piala Dunia 2018.

Edisi 2026 menunjukkan potensi sebagai peluang komersial terbesar dalam sejarah Piala Dunia. FIFA memperkirakan pendapatan total hampir $13 miliar untuk siklus 2022-2026, sekitar 70% di atas periode empat tahun sebelumnya, dengan pendapatan sponsor saja diproyeksikan mencapai rekor $2,8 miliar, naik dari $1,8 miliar pada 2022. Coca-Cola berada di tingkat teratas dalam struktur mitra FIFA, menikmati hak eksklusif kategori minuman di seluruh venue turnamen, integrasi siaran, dan platform digital. Perusahaan telah meluncurkan kampanye promosi multi-pasar yang menampilkan botol berbentuk bola sepak edisi terbatas yang eksklusif di Walmart di Amerika Serikat, sebuah pendekatan pemasaran berbasis kelangkaan yang dirancang untuk menghasilkan viralitas di media sosial dan peningkatan kunjungan ke toko. Dengan turnamen yang diselenggarakan di zona waktu Amerika Utara untuk pertama kalinya, Coca-Cola berpotensi diuntungkan dari jam tayang puncak yang selaras dengan pasar terbesarnya, di mana perusahaan menguasai 44,9% pangsa pasar minuman ringan berkarbonasi di AS. Jangkauan audiens lebih dari enam miliar orang secara global, dikombinasikan dengan format 104 pertandingan yang diperluas, memberikan perusahaan lebih banyak titik aktivasi dibandingkan edisi Piala Dunia manapun sebelumnya.

Pada trailing P/E sebesar 25,6x dan forward P/E sebesar 24,6x, saham ini diperdagangkan kurang lebih sejalan dengan rata-rata lima tahunnya dan pada premium moderat terhadap forward multiple S&P 500 sebesar 21,8x. Target harga median analis sebesar $86,06 menyiratkan potensi kenaikan sekitar 2% dari level saat ini, meskipun beberapa perusahaan baru-baru ini menaikkan target, dengan Barclays bergerak ke $89 dan Citi ke $91. Valuasi mencerminkan bisnis yang secara konsisten menghasilkan pertumbuhan laba namun tidak dihargai untuk kenaikan agresif, menjadikan katalis Piala Dunia lebih sebagai akselerator sentimen dan volume daripada pemicu re-rating. Bagi investor yang sudah memiliki posisi di KO, kombinasi kualitas laba di rekor tertinggi dan ajang pemasaran olahraga global terbesar dalam sejarah menciptakan latar belakang yang menguntungkan menjelang Q2 dan semester kedua 2026.