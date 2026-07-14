Rilis data inflasi CPI Juni untuk Amerika Serikat akan menjadi fokus utama. Banyak indikator menunjukkan bahwa headline figure akan melambat ke sekitar 3,8%. Penurunan yang lebih besar dapat sedikit menenangkan kekhawatiran para pembuat kebijakan FOMC dan mendorong investor untuk mengurangi sebagian taruhan mereka terhadap kenaikan suku bunga pada pertemuan-pertemuan mendatang. Kenaikan suku bunga secepat pertemuan September saat ini diperkirakan pasar dengan probabilitas sekitar 80%.

Kenaikan baru harga komoditas energi telah mendorong pasar melakukan repricing yang lebih hawkish. Skenario dasar kembali mencakup dua kenaikan suku bunga oleh FOMC sebelum akhir tahun. Kekhawatiran terhadap situasi inflasi masih signifikan; pasar dengan cemas mencari tanda apa pun bahwa tekanan harga mulai melambat, atau setidaknya tidak terus meningkat.

CPI inflation

Apa yang perlu diketahui tentang rilis inflasi AS yang dijadwalkan pada pukul 1:30 PM?

Konsensus memperkirakan penurunan signifikan pada indeks tahunan, dari 4,2% pada Mei menjadi sekitar 3,8% pada Juni.

Faktor utama dalam konteks ini diperkirakan berasal dari penurunan harga bahan bakar. Pada Juni, penurunannya diperkirakan mencapai sekitar 10% secara bulanan.

Core inflation, yaitu inflasi yang mengecualikan harga makanan dan energi yang paling volatil, diperkirakan tetap sticky. Ke arah inilah The Fed akan melihat saat mengambil keputusan lanjutan terkait kebijakan moneter. Konsensus memperkirakan pembacaan sebesar 2,8% secara tahunan.

Figure 1: Core CPI dan PCE Inflation di Amerika Serikat (2016–2026)

Sumber: XTB Research, 14.07.2026

Testimoni Warsh

Testimoni semi-tahunan Fed Chair di hadapan Kongres juga dijadwalkan berlangsung hari ini.

Schedule

Sebagai aturan umum, seluruh agenda ini didahului oleh publikasi pernyataan dari Federal Reserve, sekitar pukul 1:30 PM.

Pembacaan pernyataan tersebut tepat pukul 3:00 PM akan memulai bagian utama dari hearing.

Setelah itu, agenda beralih ke sesi tanya jawab dari para politisi House of Representatives.

Sehari kemudian, pada waktu yang sama, yaitu Rabu pukul 3:00 PM, Fed Chair akan hadir di hadapan Senate.

Pasar masih belum yakin seperti apa pendekatan chair baru terhadap kebijakan moneter. Sinyal awal, yang muncul sebagai kejutan, bersifat cukup hawkish.

Kami memperkirakan pertanyaan dari anggota Kongres akan berfokus pada tiga topik utama.

1. Akhir dari Forward Guidance

Chair baru meyakini bahwa membuat janji jangka panjang menghilangkan fleksibilitas bank sentral yang diperlukan untuk merespons perubahan mendadak dalam ekonomi. Namun, pada Selasa, ia akan dipaksa untuk menyampaikan garis besar rencana yang akan diterapkannya dalam beberapa bulan mendatang. Perlu diingat bahwa dalam dot plot terakhir, yaitu proyeksi jalur suku bunga dari anggota komite, Warsh tidak ikut berpartisipasi.

Figure 2: Perbedaan antara Dot Plot Maret dan Juni (Level Suku Bunga pada Akhir 2026)

Sumber: FOMC, 14.07.2026

2. Independensi The Fed

Kekhawatiran mengenai intervensi Trump dalam operasional The Fed masih tetap ada. Meskipun konferensi Juni sempat sedikit menenangkan sentimen, banyak pihak masih memperkirakan bahwa Warsh akan mencoba menyenangkan Gedung Putih.

Perlu diingat bahwa pada tahun lalu, mantan chair Jerome Powell menjadi target investigasi kriminal oleh Department of Justice. Ia menyebutnya sebagai upaya untuk menekan independensi Federal Reserve agar bank sentral dipaksa memangkas suku bunga lebih cepat.

Persidangan selama berbulan-bulan dengan presiden juga dialami oleh Lisa Cook, yang secara tidak sah “diberhentikan” dari posisinya sebagai anggota komite oleh Trump.

Karena itu, para politisi kemungkinan akan mencoba mendapatkan jawaban atas pertanyaan utama: dalam hal apa pendekatan Warsh terhadap ekonomi dan kebijakan moneter berbeda dari pendekatan yang disampaikan oleh Trump.

3. Inflasi

Sembilan puluh menit sebelum dimulainya hearing, pembacaan inflasi Juni dari Amerika Serikat akan dirilis. Konsensus memperkirakan tidak ada perubahan besar pada ukuran core inflation, dengan konsensus 2,8%, dan penurunan moderat pada headline measure, dengan konsensus 3,8%. Namun, ini bukan alasan untuk optimistis. Tekanan harga masih jelas terlalu tinggi, yang berarti Kongres akan menuntut penjelasan yang sangat spesifik mengenai bagaimana Warsh berniat membawa inflasi kembali ke target.