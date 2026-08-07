Amerika Serikat
- Pasar untuk sementara mengalihkan perhatian dari musim earnings dan Selat Hormuz, lalu berfokus pada data makroekonomi.
- Kejutan negatif besar pada data NFP telah mengubah ekspektasi pasar terhadap kebijakan The Fed secara signifikan.
- Ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed hingga akhir tahun kini berada di sekitar 30%.
- Indeks utama AS merespons dengan kenaikan moderat di kisaran 0,5% hingga 1%.
- Teluk Persia sedang memasuki fase deeskalasi singkat.
- Iran dan Oman sedang mempersiapkan pembicaraan terkait kesepakatan yang bertujuan membentuk koridor pelayaran komersial melalui Selat Hormuz.
- Namun, mengingat sikap Iran yang ingin mengenakan biaya dan menolak melibatkan Amerika Serikat dalam pembicaraan, peluang keberhasilan masih relatif rendah meskipun pertukaran serangan untuk sementara berhenti.
- Sejumlah sinyal dari Semenanjung Arab menunjukkan bahwa Arab Saudi mungkin memilih eskalasi yang lebih besar, termasuk kemungkinan invasi darat ke Yaman untuk menetralisir ancaman Houthi.
Berita Perusahaan, AS
- OpenAI: Perusahaan di balik ChatGPT mengumumkan keberadaan model bernama “Astra”. Detail masih terbatas, tetapi indikasinya model tersebut ditujukan sebagai respons terhadap “Mythos” milik Anthropic.
- Atlassian Corp: Melaporkan pertumbuhan sangat kuat pada Q2 2026. Saham naik lebih dari 30% pada pembukaan pasar AS. Perusahaan melampaui ekspektasi di seluruh kategori, dengan pertumbuhan accounts receivable sekitar 40% menjadi salah satu sorotan.
- Cloudflare: Pendapatan dan laba melampaui ekspektasi sekitar 5%, tetapi fokus utama tertuju pada guidance manajemen. Didukung permintaan solusi cloud, pendapatan akhir tahun diperkirakan melampaui US$2,86 miliar. Saham naik sekitar 15%.
- Airbnb: Operator platform sewa jangka pendek melaporkan pertumbuhan pendapatan Q2 2026 sebesar 17%, jauh di atas ekspektasi. Saham naik sekitar 8%.
Data Makroekonomi, AS
- NFP tercatat minus 23 ribu, dibandingkan ekspektasi sekitar 80 ribu. Tidak ada bank investasi besar maupun pusat riset utama yang memberikan proyeksi akurat. Pertanyaan mengenai kualitas data dan kondisi sebenarnya pasar tenaga kerja AS semakin meningkat. Revisi negatif terhadap data bulan sebelumnya juga memperburuk outlook.
- Pertumbuhan average hourly earnings ikut melambat. Secara bulanan, pertumbuhannya turun menjadi 0,1% dibandingkan ekspektasi 0,3%.
- Unemployment rate turun dari 4,2% menjadi 4,1%. Namun, penurunan tersebut merupakan akibat dari labor force participation yang lebih rendah.
- Thomas Barkin dari New York Fed mengadakan konferensi hari ini dan memberikan komentar mengenai AI serta pasar tenaga kerja. Ia menyatakan bahwa dampak AI terhadap produktivitas masih belum jelas, sementara unemployment rate dinilai sebagai indikator terbaik untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja.
Komoditas
- Harga minyak tidak memberikan respons besar terhadap headline terbaru dari Timur Tengah.
- Perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan The Fed mendukung harga emas dan perak.
- Emas naik 2,2%, sementara perak menguat sekitar 3%.
Market Wrap: Intel Jatuh 4%, Minyak Naik karena Hormuz
Daily Summary: Minyak Melonjak, Wall Street Justru Lesu
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