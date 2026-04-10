Daily summary: Antisipasi Penuh Ketegangan, Sell-off SaaS, dan Data Makro Lemah

Pasar di kedua sisi Atlantik tampak memasuki fase wait and see yang jelas. Pekan terakhir dipenuhi dengan berbagai dinamika. Gencatan senjata di Iran masih rapuh, dan awal pekan depan akan menandai dimulainya musim laporan keuangan baru. Investor tampaknya menunggu informasi lebih lanjut, baik dari perkembangan politik maupun kinerja perusahaan, sebelum mengambil keputusan berikutnya. Pasar AS mencatat penurunan moderat; futures Dow Jones turun paling besar, sekitar 0,6%.

Perhatian pasar kini kembali tertuju pada sektor teknologi dan AI. Di tengah gelombang spekulasi terkait kemampuan produk dari Anthropic, berbagai saham teknologi mengalami penurunan. Di antaranya adalah Palantir Technologies, Palo Alto Networks, CrowdStrike, ServiceNow, dan Cloudflare.

Data makroekonomi menunjukkan tanda-tanda pelemahan ekonomi AS:

Bureau of Labor Statistics merilis data inflasi Maret. Sesuai ekspektasi pasar, lonjakan harga bahan bakar dan pupuk mendorong inflasi CPI ke 3,3%. Sifat kenaikan yang terkonsentrasi ini dikonfirmasi oleh inflasi inti, yang hanya naik ke 2,6%.

Survei University of Michigan menunjukkan sentimen konsumen yang negatif serta peningkatan ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi jangka pendek naik ke 4,8%, sementara sentimen konsumen turun ke 47,6 - level terendah dalam sejarah survei.

Pesanan barang tahan lama turun sebesar 1,3%. Jika mengecualikan lonjakan satu kali pada minggu keempat Januari, ini menandai delapan kali berturut-turut pembacaan nol atau negatif dalam pertumbuhan pesanan.

Situasi di Eropa serupa, dengan sebagian besar indeks bergerak mendekati level pembukaan. STOXX600 naik 0,37%. Pemimpin kenaikan di Eropa adalah WIG20, yang ditutup naik hingga 1,25%.

Saham sektor pertahanan Eropa mengalami penurunan tajam menyusul putaran baru pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia. Pemimpin sektor, Rheinmetall, turun hingga 8%. Hensoldt dan Leonardo melanjutkan penurunan sekitar 5%. Data dari Eropa relatif terbatas. Inflasi konsumen Jerman sesuai ekspektasi, naik ke 2,8%.

Fokus utama tetap pada minyak. Meskipun belum ada penyelesaian terkait jalur pengiriman melalui Selat Hormuz, harga minyak tetap di bawah $100. WTI ditutup sekitar $98, sementara Brent berada di kisaran $96.