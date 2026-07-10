Ekuitas AS & Sentimen Pasar
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Futures indeks AS berbalik mencatat kenaikan moderat karena optimisme geopolitik dan teknologi: Futures Wall Street bergerak sedikit positif, didorong oleh optimisme seputar debut SK Hynix dan pengumuman Donald Trump bahwa AS telah menyetujui pembicaraan yang diminta Iran. Futures Dow Jones (US30) dan S&P 500 (US500) masing-masing naik 0,3%, sementara futures Nasdaq 100 (US100) menguat 0,25%. Sebaliknya, futures small-cap Russell 2000 (US2000) bergerak berlawanan arah dan turun 0,45%.
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ADR SK Hynix melonjak 14% dalam debut bersejarah di New York: American Depositary Receipts atau ADR dari raksasa semikonduktor Korea Selatan tersebut melonjak 14% ke $170 pada sesi Jumat. Perusahaan berhasil mengumpulkan dana sebesar $26,5 miliar, menandai debut pasar terbesar sepanjang sejarah oleh perusahaan asing di AS. Perdagangan reguler dijadwalkan dimulai pada Senin dengan ticker SKHY.
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Meta melonjak 5,5% berkat produksi custom chip dan rencana monetisasi: Saham induk Facebook tersebut rally setelah kabar bahwa perusahaan akan memulai produksi chip AI proprietary pada September melalui kerja sama dengan Broadcom dan TSMC. Strategi ini juga mencakup monetisasi surplus kapasitas komputasi untuk mengoptimalkan biaya data center dan mengurangi ketergantungan jangka panjang pada hardware Nvidia.
🛢️ Komoditas, Energi & Agrikultur
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Benchmark energi melemah karena headline de-eskalasi: Harga minyak mentah dan natural gas turun menjelang akhir pekan setelah Gedung Putih melunakkan sikapnya terhadap Iran. Brent crude turun 0,6% ke $75,60 per barel, WTI melemah 1% ke $71,10 per barel, dan futures natural gas AS (NATGAS) anjlok 2,8%, mengikuti penurunan 2% pada kontrak Eropa.
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Emas turun 0,4% ke $4.100 per ons, sementara perak turun 0,35% ke $53,77 per ons.
Laporan The Fed dan Ekspektasi Suku Bunga
BREAKING: Minyak Pangkas Kenaikan, Nasdaq Coba Rebound
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Daily Summary: Wall Street Rebound, Saham Chip Kembali Menguat
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