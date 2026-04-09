Daily Summary: Gencatan Senjata Rapuh, Pasar Tegang, dan Sinyal Campuran dari AS

Setelah awal sesi yang tegang di Wall Street, yang dipicu oleh laporan pagi mengenai pelanggaran gencatan senjata di Timur Tengah, indeks berhasil memulihkan kerugian dan mencatat kenaikan signifikan: S&P 500 naik sekitar 0,7%, Nasdaq meningkat lebih dari 0,8%, dan Dow Jones naik sebesar 0,6%.

Indeks VIX turun lebih dari 5% dan, untuk pertama kalinya dalam sebulan, turun di bawah level psikologis 20 poin, yang menunjukkan penurunan kecemasan investor.

Inflasi, yang diukur melalui indeks PCE, meningkat sekitar 0,4% secara bulanan pada Februari, sesuai dengan ekspektasi pasar dan serupa dengan data sebelumnya. Secara tahunan, inflasi berada di kisaran 2,8 - 3,0%, yang berarti masih di atas target 2% The Fed.

Terkait PDB, data terbaru untuk Q4 2025 menunjukkan bahwa ekonomi AS tumbuh sekitar 0,5% secara tahunan setelah revisi dari estimasi sebelumnya, yang jauh lebih lemah dibandingkan ekspektasi pasar.

Ketegangan tetap tinggi di Timur Tengah. Iran menuduh Israel terus melakukan serangan di Lebanon selatan dan mengancam akan menarik diri dari gencatan senjata, sementara pihak AS-Israel menekankan bahwa tindakan Israel tidak termasuk dalam perjanjian formal dan karenanya tidak melanggar ketentuan. Perbedaan interpretasi ini menjaga ketidakpastian tetap tinggi dan meningkatkan risiko eskalasi.

Meskipun demikian, Benjamin Netanyahu mengumumkan dimulainya negosiasi damai langsung dengan Lebanon, dengan fokus khusus pada pengaruh dan aktivitas Hezbollah di perbatasan. Pembicaraan ini bertujuan untuk mengurangi ancaman keamanan, menyelesaikan sengketa wilayah, dan menciptakan kerangka untuk de-eskalasi konflik.

Mark Rutte menyoroti bahwa NATO bergerak menuju kemandirian Eropa yang lebih besar dan ketergantungan yang lebih kecil pada AS, sambil mengharapkan kontribusi yang lebih besar dari Eropa dalam keamanan kolektif. Ia menekankan bahwa dominasi historis AS dalam pertahanan Eropa memang diperlukan, namun kini sekutu perlu berbagi beban secara lebih seimbang dan mengembangkan kapabilitas militer mereka sendiri.

Di Eropa, sesi perdagangan berlangsung beragam: DAX turun lebih dari 1,3%, CAC 40 melemah 0,2%, IBEX 35 turun sedikit di bawah 0,2%, dan FTSE ditutup sedikit lebih rendah.

Di pasar minyak, kondisi mulai lebih stabil dalam beberapa jam terakhir. Hingga pukul 20:00, Brent diperdagangkan di sekitar $95 per barel, serupa dengan WTI, yang menunjukkan stabilisasi setelah volatilitas baru-baru ini.

Di pasar logam, terjadi rebound. Emas naik hampir 1%, melampaui $4.800 per ons, sementara perak naik lebih tinggi lagi, sebesar 1,6%, diperdagangkan di atas $76 per ons.