🌍 Geopolitik
-
Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran semakin dekat dengan sebuah kesepakatan yang berpotensi mengakhiri konflik saat ini. Pernyataan tersebut membuat rencana serangan lanjutan Amerika Serikat dibatalkan dan memicu optimisme mendadak di pasar keuangan global. Kesepakatan damai disebut dapat ditandatangani di Eropa paling cepat akhir pekan ini dengan partisipasi Wakil Presiden AS, JD Vance. Meski demikian, otoritas di Teheran masih menjaga jarak dari pernyataan Gedung Putih dan menegaskan bahwa persetujuan akhir dari Pemimpin Tertinggi Iran belum diberikan.
-
Di sisi lain, kantor berita FARS mengindikasikan probabilitas tinggi bahwa kesepakatan akan tercapai. Menurut laporan Axios, kesepakatan tersebut mencakup:
- Gencatan senjata selama 60 hari.
- Pembukaan penuh Selat Hormuz.
- Pelonggaran sebagian sanksi terhadap Iran.
-
Meski optimisme meningkat, ketegangan di sekitar Selat Hormuz masih tetap tinggi. Pasukan AS dilaporkan menembak jatuh dua drone tempur Iran yang mengancam kapal komersial pada malam hari. Angkatan Laut Iran (IRGC) juga menghentikan sebuah kapal tanker yang mencoba melintas tanpa koordinasi, sementara ledakan dilaporkan terjadi di dekat wilayah Sirik.
📈 Pasar Saham dan Perusahaan
-
Pasar saham Asia mencatat kenaikan besar seiring meredanya ketegangan geopolitik. Indeks MSCI AC Asia Pacific naik 3,5%, menjadi performa terbaik dalam dua bulan terakhir.
-
Pergerakan indeks utama:
-
Nikkei Jepang sempat melonjak sekitar 4%, sebelum memangkas kenaikan menjadi 2,8%.
-
Kospi Korea Selatan naik sekitar 5%.
-
Hang Seng China Enterprises Index menguat 1,6%.
-
-
Di Eropa, kontrak futures sempat melonjak selama sesi Asia. Namun sebagian kenaikan tersebut mulai terkoreksi menjelang pembukaan perdagangan. Meski demikian, pasar saham Eropa diperkirakan tetap dibuka lebih tinggi karena sebagian besar penguatan telah terjadi pada perdagangan futures sebelumnya.
-
SpaceX Debut di Nasdaq. SpaceX dijadwalkan memulai perdagangan di Nasdaq hari ini setelah IPO senilai US$75 miliar yang menjadi rekor baru. Pasar sekunder tidak resmi saat ini memperkirakan harga saham sekitar 35% di atas harga IPO. Estimasi tersebut menempatkan valuasi SpaceX di sekitar US$2,4 triliun.
-
Adobe. Adobe mengumumkan pengunduran diri Chief Financial Officer (CFO) perusahaan. Perkembangan ini memperdalam kekosongan manajemen setelah sebelumnya perusahaan juga mengumumkan pengunduran diri CEO.
-
Intel. Saham Intel menguat signifikan setelah Bank of America menaikkan rekomendasi saham perusahaan dari netral menjadi buy.
-
Alibaba. Alibaba mengajukan penawaran senilai US$1,5 miliar untuk mengakuisisi Pupu. Langkah tersebut secara langsung meningkatkan persaingan dengan Meituan di sektor e-commerce China.
📊 Makroekonomi dan Obligasi
- Imbal hasil obligasi pemerintah AS turun tajam setelah meningkatnya harapan deeskalasi konflik Timur Tengah. Yield Treasury AS tenor 10 tahun turun ke bawah 4,47%. Pasar suku bunga juga mengubah ekspektasinya terhadap Federal Reserve secara signifikan. Kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin yang sebelumnya diperkirakan terjadi pada Desember kini bergeser ke kuartal pertama 2027.
- Inggris. Produk Domestik Bruto (PDB) Inggris menyusut 0,1% secara bulanan pada April. Data tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar. Sektor jasa juga menunjukkan perlambatan dengan kontraksi sebesar 0,2% secara bulanan.
- Jerman. Inflasi akhir CPI Jerman untuk Mei tercatat 2,6% secara tahunan. Angka tersebut mengonfirmasi estimasi sebelumnya dan lebih rendah dibandingkan 2,9% pada April.
- Selandia Baru. PMI manufaktur Selandia Baru turun ke 49,9.. Data tersebut mencerminkan dampak negatif dari biaya energi yang tinggi dan ketidakpastian akibat konflik Timur Tengah.
🛢️ Komoditas
- Harga minyak turun tajam setelah munculnya harapan tercapainya kesepakatan damai.
- Brent turun ke bawah US$90 per barel dan mencapai level terendah sejak Maret.
- WTI diperdagangkan di bawah US$85 per barel.
- Meski harga turun, persediaan energi global terus menyusut. Cadangan bahan bakar di Singapura berada pada level terendah sejak 2013. Sementara itu, persediaan minyak mentah AS telah mengalami penurunan selama lima minggu berturut-turut.
- Harga emas spot juga terkoreksi sekitar 0,7%. Logam mulia tersebut kini diperdagangkan di bawah US$4.200 per ons.
Daily summary: Wall Street Rebound, SpaceX dan AI Jadi Sorotan
Emas Terpuruk ke Level Terendah Sejak November 2025
Market Wrap: Pasar Pulih Meski Konflik AS-Iran Kembali Memanas
Daily Summary: Pasar Global Melemah Saat Trump Ancam Iran Lagi
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.