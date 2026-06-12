🌍 Geopolitik

Meski optimisme meningkat, ketegangan di sekitar Selat Hormuz masih tetap tinggi. Pasukan AS dilaporkan menembak jatuh dua drone tempur Iran yang mengancam kapal komersial pada malam hari. Angkatan Laut Iran (IRGC) juga menghentikan sebuah kapal tanker yang mencoba melintas tanpa koordinasi, sementara ledakan dilaporkan terjadi di dekat wilayah Sirik.

Di sisi lain, kantor berita FARS mengindikasikan probabilitas tinggi bahwa kesepakatan akan tercapai. Menurut laporan Axios, kesepakatan tersebut mencakup:

Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran semakin dekat dengan sebuah kesepakatan yang berpotensi mengakhiri konflik saat ini. Pernyataan tersebut membuat rencana serangan lanjutan Amerika Serikat dibatalkan dan memicu optimisme mendadak di pasar keuangan global. Kesepakatan damai disebut dapat ditandatangani di Eropa paling cepat akhir pekan ini dengan partisipasi Wakil Presiden AS, JD Vance. Meski demikian, otoritas di Teheran masih menjaga jarak dari pernyataan Gedung Putih dan menegaskan bahwa persetujuan akhir dari Pemimpin Tertinggi Iran belum diberikan.

📈 Pasar Saham dan Perusahaan

Pasar saham Asia mencatat kenaikan besar seiring meredanya ketegangan geopolitik. Indeks MSCI AC Asia Pacific naik 3,5%, menjadi performa terbaik dalam dua bulan terakhir.

Pergerakan indeks utama: Nikkei Jepang sempat melonjak sekitar 4%, sebelum memangkas kenaikan menjadi 2,8%.

Kospi Korea Selatan naik sekitar 5%.

Hang Seng China Enterprises Index menguat 1,6%.

Di Eropa, kontrak futures sempat melonjak selama sesi Asia. Namun sebagian kenaikan tersebut mulai terkoreksi menjelang pembukaan perdagangan. Meski demikian, pasar saham Eropa diperkirakan tetap dibuka lebih tinggi karena sebagian besar penguatan telah terjadi pada perdagangan futures sebelumnya.

SpaceX Debut di Nasdaq. SpaceX dijadwalkan memulai perdagangan di Nasdaq hari ini setelah IPO senilai US$75 miliar yang menjadi rekor baru. Pasar sekunder tidak resmi saat ini memperkirakan harga saham sekitar 35% di atas harga IPO. Estimasi tersebut menempatkan valuasi SpaceX di sekitar US$2,4 triliun.

Adobe. Adobe mengumumkan pengunduran diri Chief Financial Officer (CFO) perusahaan. Perkembangan ini memperdalam kekosongan manajemen setelah sebelumnya perusahaan juga mengumumkan pengunduran diri CEO.

Intel. Saham Intel menguat signifikan setelah Bank of America menaikkan rekomendasi saham perusahaan dari netral menjadi buy.