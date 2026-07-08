Presiden Donald Trump mengumumkan berakhirnya resmi gencatan senjata dengan Iran selama KTT NATO di Ankara, menyebut kesepakatan sebelumnya sebagai “pembuang waktu” dan otoritas Iran sebagai “pembohong.” Reuters melaporkan bahwa Trump memang mengatakan memorandum dengan Iran telah “over” di Ankara, dan nada itu langsung memicu gejolak pasar.

Pasukan AS melakukan serangan balasan besar-besaran terhadap lebih dari 80 target di wilayah Iran, termasuk sistem pertahanan udara, sebagai respons atas serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz. Reuters dan laporan pasar menyebut bahwa serangan terbaru AS terjadi setelah kapal-kapal dagang di Hormuz menjadi sasaran, dan Washington menilai tindakan Iran sebagai pelanggaran gencatan senjata yang jelas.

Iran secara langsung melanggar ketentuan nota kesepahaman sementara berdurasi 60 hari yang disepakati bulan lalu, yang menjamin lewatnya kapal secara aman dan bebas sebagai imbalan atas penangguhan sanksi AS dan dimulainya pembicaraan program nuklir. Serangan Iran melibatkan setidaknya tiga unit komersial, termasuk kapal tanker gas alam cair (LNG). Teheran membalas serangan itu dengan gelombang baru, kali ini menargetkan lokasi di Bahrain dan Kuwait.

Washington segera memulihkan penuh sanksi atas perdagangan minyak Iran secara global, mencabut pengecualian sebelumnya. Reuters mencatat bahwa AS juga mencabut lisensi yang sebelumnya memungkinkan penjualan minyak Iran, sehingga menambah tekanan pada pasar energi.

Donald Trump memberi sinyal dimulainya kembali blokade pelabuhan, yang memperbesar kekhawatiran pasar terhadap kembalinya perang skala penuh. Dalam konferensi pers di Ankara, Trump juga mengatakan serangan baru mungkin terjadi, tetapi ia tidak memperkirakan perang besar akan benar-benar pecah.

Selama KTT NATO di Ankara, Trump mengumumkan kemungkinan serangan udara tambahan terhadap Iran dan menunjuk pada potensi volatilitas harga minyak dalam jangka pendek, sambil memprediksi penurunan besar dalam jangka panjang. Trump menegaskan bahwa ia tidak mengharapkan perang skala penuh, meski tensi di pasar energi tetap sangat tinggi.