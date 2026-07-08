🌍 Geopolitik dan Konflik di Teluk Persia
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Presiden Donald Trump mengumumkan berakhirnya resmi gencatan senjata dengan Iran selama KTT NATO di Ankara, menyebut kesepakatan sebelumnya sebagai “pembuang waktu” dan otoritas Iran sebagai “pembohong.” Reuters melaporkan bahwa Trump memang mengatakan memorandum dengan Iran telah “over” di Ankara, dan nada itu langsung memicu gejolak pasar.
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Pasukan AS melakukan serangan balasan besar-besaran terhadap lebih dari 80 target di wilayah Iran, termasuk sistem pertahanan udara, sebagai respons atas serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz. Reuters dan laporan pasar menyebut bahwa serangan terbaru AS terjadi setelah kapal-kapal dagang di Hormuz menjadi sasaran, dan Washington menilai tindakan Iran sebagai pelanggaran gencatan senjata yang jelas.
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Iran secara langsung melanggar ketentuan nota kesepahaman sementara berdurasi 60 hari yang disepakati bulan lalu, yang menjamin lewatnya kapal secara aman dan bebas sebagai imbalan atas penangguhan sanksi AS dan dimulainya pembicaraan program nuklir. Serangan Iran melibatkan setidaknya tiga unit komersial, termasuk kapal tanker gas alam cair (LNG). Teheran membalas serangan itu dengan gelombang baru, kali ini menargetkan lokasi di Bahrain dan Kuwait.
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Washington segera memulihkan penuh sanksi atas perdagangan minyak Iran secara global, mencabut pengecualian sebelumnya. Reuters mencatat bahwa AS juga mencabut lisensi yang sebelumnya memungkinkan penjualan minyak Iran, sehingga menambah tekanan pada pasar energi.
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Donald Trump memberi sinyal dimulainya kembali blokade pelabuhan, yang memperbesar kekhawatiran pasar terhadap kembalinya perang skala penuh. Dalam konferensi pers di Ankara, Trump juga mengatakan serangan baru mungkin terjadi, tetapi ia tidak memperkirakan perang besar akan benar-benar pecah.
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Selama KTT NATO di Ankara, Trump mengumumkan kemungkinan serangan udara tambahan terhadap Iran dan menunjuk pada potensi volatilitas harga minyak dalam jangka pendek, sambil memprediksi penurunan besar dalam jangka panjang. Trump menegaskan bahwa ia tidak mengharapkan perang skala penuh, meski tensi di pasar energi tetap sangat tinggi.
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Minyak terus menguat tajam hari ini, dengan Brent menguji level USD 80 per barel, sementara WTI naik ke USD 75 per barel. Reuters melaporkan Brent berada di kisaran USD 79 dan WTI sekitar USD 74,7 setelah lonjakan harian sekitar 6%–7%.
📊 Pasar Saham: Indeks dan Ekuitas
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Pasar ekuitas global mencatat penurunan tajam. Arus modal keluar dari aset berisiko terlihat di bursa New York, London, dan Tokyo, sejalan dengan lonjakan harga minyak dan ketakutan baru terhadap inflasi.
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US500 mundur 0,4%, sementara US100 yang berbasis teknologi hampir menghapus seluruh penurunan, terkait nada positif dari kabar bahwa China akan mengizinkan perusahaan AI papan atas membeli chip H200. Reuters juga menyebut saham-saham teknologi mendapat dukungan dari kabar tersebut.
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Di Eropa, penurunan sangat kuat untuk sesi kedua berturut-turut, dengan benchmark utama kehilangan 1,5% hingga 2% seperti DE40 dan SPA35. Reuters mencatat indeks saham Eropa jatuh sekitar 1,8% di tengah kekhawatiran flare-up inflasi akibat lonjakan minyak.
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Meski baru-baru ini saham-saham terkait memori sempat tertekan, hari ini kami melihat pemulihan pada nama-nama seperti SanDisk atau Applied Materials. Sektor semikonduktor ikut mendapat dorongan dari prospek permintaan AI yang tetap kuat.
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Alibaba di China mencatat rebound kuat hari ini menjelang ekspektasi hasil keuangan yang lebih baik dan kemungkinan minat investor terhadap eksposur ke perusahaan AI yang lebih murah. Sahamnya sempat naik hingga 10%, sejalan dengan laporan bahwa perusahaan AI teratas China bisa segera diberi izin membeli H200 Nvidia dalam jumlah terbatas.
🛢️ Komoditas dan Energi
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Harga minyak mencatat kenaikan kuat, bahkan sekitar 7% dalam 24 jam terakhir dan sekitar 3% sejak awal sesi hari ini. Kenaikan sebagian terkikis setelah Trump menyatakan ia tidak memperkirakan perang skala penuh dan tidak akan menghambat negosiasi potensial.
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Kurva forward minyak bergeser ke backwardation yang dalam, menggambarkan perubahan drastis pada harga di bagian ujung pendek kurva. Pelebaran calendar spread terlihat jelas, meski nilainya masih di bawah level USD 1,00.
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Pasar membayar premi besar untuk pengiriman fisik segera, padahal hanya seminggu lalu struktur contango sempat terbentuk akibat percepatan pengiriman dari Timur Tengah. Reuters dan pelaku pasar menyoroti bahwa gangguan di Hormuz mendorong lonjakan risiko pasokan.
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Persediaan minyak mentah naik tak terduga sebesar 3 juta barel, tetapi pada saat yang sama persediaan produk minyak turun tajam. Cadangan strategis AS terus menurun di bawah level 320 juta barel.
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Harga emas spot turun hingga 1,5% ke bawah USD 4.050 per ons, sebelum kemudian sedikit pulih. Dalam kondisi risk-off, emas sempat melemah karena pasar lebih fokus pada lonjakan energi dan dolar yang menguat.
💰 Makroekonomi, Mata Uang, dan Obligasi
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Kembalinya ancaman geopolitik telah memperbarui risiko inflasi secara global akibat potensi gangguan pada rantai pasok energi. Reuters menulis bahwa kekhawatiran investor terhadap flare-up inflasi langsung meningkat setelah serangan dan pembalasan terbaru.
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Pasar uang mulai secara agresif memprice-in skenario hawkish, dengan menaikkan drastis probabilitas bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga pada Oktober. Laporan mengenai minutes FOMC menambah keyakinan bahwa sebagian besar anggota Fed siap mengetatkan kebijakan jika inflasi memburuk.
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Minutes FOMC menunjukkan bahwa kekhawatiran inflasi itu nyata, dan sebagian besar anggota Fed melihat dasar untuk menyesuaikan kebijakan moneter jika skenario terburuk kenaikan harga terwujud. Reuters juga melaporkan bahwa hampir setengah pembuat kebijakan melihat kemungkinan kenaikan suku bunga pada 2026, sehingga pasar menjadi jauh lebih sensitif terhadap data inflasi dan minyak.
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Pada saat yang sama, perlu diingat bahwa The Fed sedang mengurangi komunikasi, sehingga keputusan ke depan akan lebih sulit diprediksi. Sinyal ini konsisten dengan laporan bahwa statement dipersingkat dan forward guidance semakin dikurangi.
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