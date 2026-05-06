Daily Summary: Harga Minyak Anjlok 8%, Mendukung Wall Street dan Logam Mulia

Laporan Axios yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat dan Iran hampir menyelesaikan syarat awal kesepakatan memicu aksi jual tajam pada harga minyak, mendorong harga crude oil dari sekitar $110 per barel menjadi mendekati $96. Namun, hampir setengah dari penurunan tersebut kemudian terhapus setelah komentar dari Iran kembali meredam optimisme pasar, menandakan bahwa jalan menuju terobosan masih jauh dari pasti.

Menurut Axios, Teheran dan Washington memiliki waktu sekitar 48 jam untuk menandatangani memorandum yang menguraikan kerangka awal kesepakatan tersebut. Jika tidak ada perjanjian awal yang tercapai dalam jangka waktu itu, AS dapat melanjutkan serangan terhadap Iran dan meneruskan Operasi “Freedom” di Selat Hormuz.

Meski ketidakpastian masih membayangi, harapan terhadap de-eskalasi konflik dikombinasikan dengan kuatnya laporan keuangan korporasi AS - khususnya dari AMD, yang sahamnya melonjak lebih dari 16% - mendukung momentum penguatan di Wall Street. Nasdaq 100 dan S&P 500 saat ini masing-masing naik lebih dari 1,6% dan 1,1%.

Saham Nvidia naik lebih dari 4% hari ini di tengah reli euforia sektor semikonduktor, sementara Alphabet (Google) mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa di level $400 per saham.

Kontrak berjangka Brent crude (OIL) turun lebih dari 8% hari ini ke level $101,5 per barel. Sementara itu, imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 tahun turun lebih dari 6 basis poin hari ini, meskipun masih berada di level tinggi sekitar 4,35%. Pelemahan dolar AS juga memberikan dukungan bagi penguatan pasangan EUR/USD.

Data perubahan tenaga kerja ADP AS untuk April tercatat sebesar 109 ribu dibanding ekspektasi 120 ribu - jauh lebih tinggi dibanding 70 ribu pada Maret, namun sedikit di bawah perkiraan pasar. Sementara itu, PPI Zona Euro tercatat 2,1% dibanding ekspektasi 1,8% dan sebelumnya -3%, mendukung pandangan ECB yang lebih hawkish terhadap suku bunga.

Logam mulia menunjukkan performa kuat, dengan emas dan perak masing-masing naik 3% dan 6%. Sementara itu, Bitcoin sempat naik mendekati $83.000 - level tertinggi sejak 1 Februari - sebelum kembali turun ke sekitar $81.300.

