Daily Summary: Iran tidak tertarik pada rencana damai Trump

Iran secara tegas menolak rencana 15 poin dari Donald Trump yang bertujuan setidaknya untuk mencapai gencatan senjata di Timur Tengah. Meskipun detail lengkap rencana tersebut belum dipublikasikan (disampaikan melalui Pakistan), kemungkinan besar mencakup tuntutan agar Iran meninggalkan program nuklirnya, mengizinkan inspeksi International Atomic Energy Agency (IAEA), dan menjamin kebebasan navigasi penuh. Sebagai imbalannya, AS dan Israel akan menghentikan serangan serta melonggarkan sebagian sanksi pada perdagangan minyak dan gas.

Donald Trump juga menyinggung adanya “hadiah energi besar” dari Iran. Meski tidak dijelaskan secara rinci, hal ini kemungkinan merujuk pada penjualan minyak mentah Iran ke India.

Iran menegaskan bahwa mereka akan mengakhiri perang dengan syarat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Otoritas setempat menyatakan tidak tertarik pada gencatan senjata sementara, melainkan menginginkan perdamaian menyeluruh yang mencakup kompensasi atas kerusakan, penarikan penuh AS dari kawasan, serta pencabutan total sanksi.

Laporan terbaru menunjukkan adanya serangan terhadap fasilitas pembangkit nuklir Iran pada hari Selasa. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada klaim “penahanan diri” dari AS, infrastruktur kritis tetap menjadi target, yang dapat mengarah pada eskalasi penuh jika tidak ada kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan oleh Trump.

Minyak mentah WTI saat ini berkonsolidasi di atas $88 per barel, sementara Brent diperdagangkan di atas $95 per barel.

Kenaikan hampir 7 juta barel pada stok minyak mentah AS tidak memicu koreksi harga. Minyak saat ini lebih bereaksi terhadap kurangnya de-eskalasi dan tetap berada di dekat level terendah dua sesi terakhir.

Harga emas melanjutkan pemulihan dan diperdagangkan di atas $4.500 per ounce, seiring berkurangnya kemungkinan lonjakan inflasi yang berkepanjangan. Meskipun Iran menolak rencana damai, terlihat bahwa setidaknya satu pihak terus mendorong penyelesaian konflik secara agresif.

Harga impor AS naik signifikan pada bulan Februari, bahkan sebelum konflik Iran dimulai. Harga naik 1,3% MoM (dibandingkan ekspektasi 0,5%), sementara harga ekspor juga melonjak 1,5% MoM (dibandingkan ekspektasi 0,5%).

Inflasi Inggris untuk Februari berada di 3,0% YoY, sesuai ekspektasi, namun inflasi inti naik menjadi 3,2% YoY. Di Inggris, seperti juga di zona euro, pasar memperkirakan probabilitas tinggi untuk kenaikan suku bunga.