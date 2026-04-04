Daily Summary: Ketegangan Terselubung di Tengah Ketentraman Pra-Libur

Pasar keuangan global tengah “menarik napas” pada hari perdagangan terakhir pekan ini, seiring sebagian besar bursa utama dunia tutup dalam rangka Good Friday.

Perdagangan dihentikan di sebagian besar bursa Eropa, Wall Street, serta beberapa pasar utama di kawasan Asia-Pasifik.

Kontrak berjangka saham AS beroperasi dengan jadwal terbatas hari ini, mencatat penurunan moderat sekitar 0,3% baik untuk Nasdaq 100 maupun S&P 500.

Penurunan juga terlihat pada futures indeks China dan Korea Selatan, sementara Nikkei 225 mencatat kenaikan tipis.

Tidak ada perdagangan besar di pasar komoditas AS maupun Eropa hari ini. Namun, akibat eskalasi konflik di Iran yang terus berlanjut, harga minyak Brent ditutup mendekati $110 per barel pada hari sebelumnya.

Amerika Serikat telah berjanji untuk melanjutkan serangan udara besar-besaran, sementara Iran meningkatkan serangan terhadap berbagai target di kawasan Teluk Persia, termasuk kapal tanker.

Meski demikian, laporan menunjukkan bahwa jalur diplomatik tetap terbuka antara Teheran dan Muscat, dengan pembicaraan yang bertujuan mengatur lalu lintas maritim di Strait of Hormuz melalui biaya transit tinggi - langkah yang berpotensi melanggar hukum internasional.

Laporan terbaru juga menyebutkan bahwa sebuah kapal kontainer Prancis berhasil melintasi Strait of Hormuz, meningkatkan kemungkinan bahwa jalur perdagangan dapat kembali normal jika AS menarik diri, meskipun kemungkinan akan dikenakan biaya tinggi oleh Iran.

Amerika Serikat juga secara resmi mengonfirmasi bahwa jet tempur F-15 ditembak jatuh di wilayah Iran, sementara nasib awaknya belum diketahui.

Meskipun pasar tutup, data penting pasar tenaga kerja AS tetap dirilis dan menunjukkan hasil yang sangat kuat. Payroll meningkat 186.000 (vs ekspektasi 78.000), Tingkat pengangguran turun ke 4,3%, Pertumbuhan upah melambat ke 3,5%. Data ini menunjukkan pemulihan tajam setelah kontraksi sebelumnya sebesar 133.000 (revisi - terendah sejak 2020). Dengan tidak adanya sinyal pelemahan dari pasar tenaga kerja dan potensi lonjakan inflasi hingga 1 poin persentase, peluang penurunan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan hampir mendekati nol.