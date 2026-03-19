Daily Summary: Minyak turun 2%, Dolar AS melemah 📉 Apakah US500 akan rebound?

Sesi Eropa ditutup dengan kerugian tajam, dengan Euro Stoxx 50 turun lebih dari 2%. Indeks DAX Jerman turun hampir 3% pada hari ini dan kini melemah sekitar 7% sejak awal tahun. Investor tetap khawatir terhadap prospek ekonomi Eropa, di tengah kekhawatiran pertumbuhan dan harga energi yang tetap tinggi yang membebani konsumen serta industri intensif energi.

Wall Street dibuka dengan pelemahan moderat namun secara bertahap mengalami rebound dan kembali ke wilayah positif, didukung oleh penurunan harga minyak Brent (OIL) dari sekitar $111 menjadi di bawah $104 per barel. Indeks dolar AS (USDIDX) turun hampir 0,8%, sementara yield obligasi juga mengalami penurunan.

Klaim pengangguran mingguan di AS turun menjadi 205 ribu, di bawah perkiraan 215 ribu dan angka sebelumnya 213 ribu. Pada saat yang sama, Indeks Manufaktur Federal Reserve Philadelphia secara tak terduga naik pada Februari ke atas 18, dibandingkan ekspektasi penurunan ke 8 dari sebelumnya 16,3. Sementara itu, klaim lanjutan - yang sering digunakan sebagai indikator permintaan tenaga kerja dan kemudahan mendapatkan pekerjaan baru - meningkat sebesar 10 ribu menjadi 1,857 juta.

Pasar logam mulia mengalami aksi jual tajam. Harga emas turun hampir 9% secara mingguan, menuju kinerja terburuk sejak 1983. Perak sempat turun lebih dari 10% hari ini, namun kemudian rebound setelah menguji support kunci di sekitar rata-rata pergerakan 200 hari dan kini diperdagangkan sekitar 5% lebih rendah.

Saham raksasa teknologi China, Alibaba, turun hampir 8% setelah laba bersih anjlok 66% secara tahunan dan pendapatan di bawah ekspektasi. Sementara itu, saham Micron turun hampir 4,5% meskipun mencatat hasil keuangan yang kuat.

European Central Bank (ECB) mempertahankan suku bunga di level 2%, sesuai ekspektasi. Bank tersebut mencatat bahwa konflik di Timur Tengah meningkatkan ketidakpastian serta menimbulkan risiko inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Proyeksi inflasi sedikit direvisi naik dari 2% menjadi 2,1%, sementara EUR/USD menguat signifikan hari ini dari sekitar 1,144 ke 1,155.