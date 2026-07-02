Pasar saham Eropa mengakhiri sesi Kamis dengan penguatan solid, dengan DAX Jerman naik lebih dari 2%, FTSE 100 Inggris menguat hampir 1,8%, dan WIG20 Polandia ditutup 1,5% lebih tinggi. Kinerja yang relatif kuat ini mencerminkan bobot perusahaan semikonduktor yang lebih rendah dalam indeks Eropa, berbeda dengan KOSPI Korea Selatan yang anjlok lebih dari 7% akibat aksi jual tajam pada saham Samsung dan SK Hynix.
Sentimen saham AS memburuk tajam pada paruh kedua sesi, dengan Nasdaq 100 turun 2,3% meskipun awalnya sempat merespons positif data Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang lebih lemah dari perkiraan. Micron turun 7,5%, sementara beberapa perusahaan semikonduktor melemah lebih dari 10%. Di antara saham Big Tech, Meta Platforms menjadi yang paling tertinggal dengan penurunan hampir 5%, sedangkan Apple (AAPL.US) mencatat kinerja lebih baik dengan kenaikan sekitar 4,5%. Tesla juga berada di bawah tekanan, turun hampir 8%, meskipun melaporkan pengiriman kendaraan kuartal kedua yang melampaui ekspektasi pasar.
Ketika yield Treasury AS turun setelah laporan NFP yang lebih lemah dan harga minyak tetap rendah, emas rebound ke atas $4.100 per ons, sementara perak naik hampir 2,5%. Dolar AS melemah, mendorong EUR/USD naik hampir 0,5% ke atas 1,143. Bitcoin pulih menuju $62.000, meskipun sentimen di pasar kripto secara umum masih berhati-hati. Sementara itu, minyak Brent diperdagangkan di sekitar $71,50 per barel, mencatat rebound moderat setelah penurunan tajam dalam beberapa sesi terakhir.
Data Makroekonomi AS
Laporan pasar tenaga kerja AS terbaru datang jauh lebih lemah dari perkiraan.
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Nonfarm Payrolls (NFP) meningkat sebesar 57.000, jauh di bawah konsensus 113.000 dan angka sebelumnya sebesar 172.000.
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Tingkat pengangguran AS turun ke 4,2%, lebih baik dari ekspektasi 4,3%.
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Initial Jobless Claims tercatat sebesar 215.000, lebih baik dari ekspektasi 218.000 dan tidak berubah dari angka sebelumnya.
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Average Hourly Earnings naik 3,5% secara tahunan, di atas konsensus 3,4%.
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Private Payrolls hanya meningkat 49.000, meleset dari ekspektasi 107.000.
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Continuing Jobless Claims turun menjadi 1,814 juta, sedikit di bawah ekspektasi 1,820 juta.
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Average Workweek tetap tidak berubah di 34,3 jam, sesuai dengan ekspektasi.
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Average Hourly Earnings naik 0,3% secara bulanan, sesuai dengan perkiraan dan angka sebelumnya.
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Manufacturing Payrolls meningkat 3.000, sesuai ekspektasi, tetapi lebih rendah dari kenaikan sebelumnya sebesar 7.000.
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Labor Force Participation Rate turun ke 61,5%, di bawah perkiraan dan angka sebelumnya yang sama-sama berada di 61,8%.
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Government Payrolls turun 8.000, setelah sebelumnya naik 52.000 pada bulan sebelumnya.
Laporan EIA Natural Gas Storage terbaru menunjukkan kenaikan persediaan sebesar 87 billion cubic feet (Bcf), sedikit di atas konsensus 84 Bcf dan kenaikan sebelumnya sebesar 76 Bcf. Kontrak berjangka gas alam sempat bergerak turun setelah rilis data tersebut, tetapi kemudian menghapus pelemahan awal.
Di pasar komoditas, kontrak berjangka gandum CBOT masih diperdagangkan di atas 600 sen per bushel, sementara kontrak berjangka kakao ICE turun sekitar 1,2% pada hari ini.
Sumber: xStation 5
Emas (D1)
Emas telah rebound dari area $3.900 ke atas $4.100 per ons, sementara EMA 50 hari telah menembus ke bawah EMA 200 hari, membentuk pola klasik death cross. Menariknya, terakhir kali pola ini muncul pada 2023, sinyal tersebut justru berubah menjadi sinyal bullish kontrarian, dengan emas memulai reli besar tidak lama setelah moving average tersebut berpotongan. Resistance utama berikutnya berada di sekitar $4.400, sementara level support penting tetap berada di $4.000 dan $3.900.
Sumber: xStation 5
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