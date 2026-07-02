Pasar saham Eropa mengakhiri sesi Kamis dengan penguatan solid, dengan DAX Jerman naik lebih dari 2%, FTSE 100 Inggris menguat hampir 1,8%, dan WIG20 Polandia ditutup 1,5% lebih tinggi. Kinerja yang relatif kuat ini mencerminkan bobot perusahaan semikonduktor yang lebih rendah dalam indeks Eropa, berbeda dengan KOSPI Korea Selatan yang anjlok lebih dari 7% akibat aksi jual tajam pada saham Samsung dan SK Hynix.

Sentimen saham AS memburuk tajam pada paruh kedua sesi, dengan Nasdaq 100 turun 2,3% meskipun awalnya sempat merespons positif data Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang lebih lemah dari perkiraan. Micron turun 7,5%, sementara beberapa perusahaan semikonduktor melemah lebih dari 10%. Di antara saham Big Tech, Meta Platforms menjadi yang paling tertinggal dengan penurunan hampir 5%, sedangkan Apple (AAPL.US) mencatat kinerja lebih baik dengan kenaikan sekitar 4,5%. Tesla juga berada di bawah tekanan, turun hampir 8%, meskipun melaporkan pengiriman kendaraan kuartal kedua yang melampaui ekspektasi pasar.

Ketika yield Treasury AS turun setelah laporan NFP yang lebih lemah dan harga minyak tetap rendah, emas rebound ke atas $4.100 per ons, sementara perak naik hampir 2,5%. Dolar AS melemah, mendorong EUR/USD naik hampir 0,5% ke atas 1,143. Bitcoin pulih menuju $62.000, meskipun sentimen di pasar kripto secara umum masih berhati-hati. Sementara itu, minyak Brent diperdagangkan di sekitar $71,50 per barel, mencatat rebound moderat setelah penurunan tajam dalam beberapa sesi terakhir.