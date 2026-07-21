Amerika Serikat
- Pasar saham AS menutup perdagangan Selasa dengan kenaikan yang kuat. US100 menjadi indeks futures dengan kinerja terbaik setelah naik hampir 2%, diikuti futures Russell 2000 yang menguat lebih dari 1%.
- Timur Tengah tetap menjadi salah satu penggerak utama harga pasar. Sentimen mengenai prospek konflik masih beragam. Peningkatan aksi saling serang dan serangan terhadap infrastruktur terjadi secara bergantian dengan proposal untuk kembali memberlakukan gencatan senjata.
- Amerika Serikat memberlakukan tambahan tarif terhadap Kanada. Meskipun tarif baru tersebut bersifat selektif dan memiliki dampak ekonomi yang relatif terbatas, banyak analis, jurnalis, dan investor menilai bahwa langkah ini mungkin hanya menjadi awal dari gelombang tarif baru yang diberlakukan oleh Donald Trump.
- Menurut sejumlah laporan, termasuk dari Axios, pemerintah AS dikabarkan berada dalam tahap awal pembahasan mengenai larangan terhadap model AI terbuka. Langkah tersebut dipandang sebagai respons langsung terhadap peluncuran K3 dari China.
Berita Perusahaan AS
- General Motors (GM.US): Konglomerasi otomotif AS tersebut membukukan hasil kuartal II 2026 yang secara mengejutkan kuat. Pendapatan mencapai $48 miliar, dibandingkan ekspektasi $47 miliar, sementara EPS tercatat sebesar $3,57, di atas perkiraan sekitar $3,20. Sorotan positif lainnya adalah kenaikan proyeksi tahun fiskal penuh sebesar beberapa persen pada sejumlah metrik operasional utama. Sahamnya naik sekitar 3%.
- Nebius (NBIS.US): Salah satu perusahaan terkemuka di sektor neo-cloud melonjak lebih dari 17% setelah Nvidia mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 9,3% di perusahaan tersebut.
- Eli Lilly (LLY.US): Perusahaan tersebut digugat oleh Novo Nordisk. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan, grup farmasi asal Denmark itu menuduh Eli Lilly melakukan sejumlah praktik yang tidak adil dan merugikan konsumen, terutama terkait aktivitas pemasaran. Hingga saat ini, Eli Lilly belum memberikan komentar. Sahamnya naik sekitar 1%.
- Northrop Grumman (NOC.US): Perusahaan pertahanan AS tersebut telah melaporkan hasil kinerjanya. Meskipun mencatatkan rekor pendapatan dan pesanan, penurunan margin operasional dari 13,8% menjadi 10% sempat mendorong saham turun hampir 8%. Namun, pelemahan tersebut berkurang menjadi sekitar 2% seiring berjalannya sesi.
- 3M (MMM.US): Perusahaan melaporkan hasil kuartal II 2026 yang secara signifikan melampaui ekspektasi pasar. Kenaikan EPS menjadi $2,24 dan pendapatan menjadi $6,5 miliar disertai dengan peningkatan proyeksi setahun penuh, sehingga mendorong saham melonjak sekitar 7% saat pembukaan.
- SaaS: Morgan Stanley menerbitkan serangkaian laporan dan rekomendasi terhadap perusahaan-perusahaan SaaS. Meskipun terdapat sejumlah sorotan positif dan pandangan bahwa sektor tersebut secara keseluruhan masih “menarik”, pasar hampir sepenuhnya berfokus pada aspek negatif. Saham-saham sektor SaaS turun antara 1% hingga 4%.
Komoditas
- Ketegangan yang terus berlangsung dan meningkat di beberapa wilayah Timur Tengah, termasuk deklarasi blokade Laut Merah oleh Houthi, mendukung harga hidrokarbon. Minyak mentah Brent naik lebih dari 2% dan kembali bergerak di atas $91 per barel.
- Di antara logam mulia, perak menonjol dengan kenaikan lebih dari 4%. Pergerakan tersebut tidak hanya dapat didorong oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap situasi Timur Tengah dan kenaikan harga minyak, tetapi juga dapat menjadi tanda kapitulasi, setidaknya sebagian, di bawah level $60.
- Kondisi tersebut menciptakan peluang terjadinya koreksi naik yang tajam setelah harga perak mengalami rangkaian penurunan panjang.
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