Pasar saham Eropa diperdagangkan dengan sentimen yang beragam hari ini. Euro Stoxx 50 mencatat kenaikan moderat, sementara Banca Monte dei Paschi di Siena menjadi sorotan di sektor keuangan dengan sahamnya melonjak hampir 10%. Di sisi lain, indeks DAX Jerman turun lebih dari 0,5%.

Saham-saham AS bergerak lebih tinggi, meskipun terdapat kekhawatiran karena kenaikan tersebut sebagian besar terkonsentrasi pada saham teknologi yang mengalami penurunan terdalam pada hari Jumat, terutama saham semikonduktor dan perusahaan yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI). Sektor lainnya tertinggal. Dow Jones Industrial Average bergerak sedikit lebih rendah, sementara Nasdaq 100 naik sekitar 1,3%. Melemahnya market breadth, di mana kenaikan semakin terkonsentrasi pada kelompok saham yang sempit, tidak terlihat sehat bagi pasar dalam jangka panjang.

Penurunan harga minyak memberikan sedikit kelegaan bagi investor meskipun eskalasi konflik antara Israel dan Iran masih berlangsung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menginstruksikan negaranya untuk tidak merespons serangan terbaru dari Teheran, sementara Presiden Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Akibatnya, harga minyak turun dari sekitar US$98 per barel saat pembukaan pasar menjadi di bawah US$94 per barel.

Pada saat yang sama, proyeksi yang dikutip Bloomberg yang menunjukkan penurunan signifikan persediaan global mengindikasikan risiko krisis pasokan besar pada Oktober 2026 apabila tidak tercapai solusi diplomatik dan lalu lintas bebas melalui Selat Hormuz belum dipulihkan hingga saat itu.

Logam mulia secara umum berada di bawah tekanan, meskipun emas berupaya memulihkan sebagian kerugiannya sejak pembukaan pasar dan diperdagangkan di sekitar US$4.320 per ounce. Platinum dan palladium masing-masing turun sekitar 2%. Bitcoin berhasil memulihkan sebagian pelemahannya dan diperdagangkan mendekati US$63.000 setelah sempat turun di bawah US$60.000 pekan lalu. Pengumuman Strategy hari ini mengenai pembelian Bitcoin tambahan memberikan dukungan bagi aset kripto tersebut.

EUR/USD mencatat rebound moderat setelah aksi jual tajam pada pekan lalu, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS (U.S. Treasury) bergerak sedikit lebih tinggi.

Pentagon berencana menetapkan Alibaba, Baidu, dan BYD sebagai perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan militer China, menurut pemberitahuan dalam Federal Register. Saham ADR perusahaan-perusahaan China tersebut bergerak turun setelah kabar tersebut. Saham Alibaba bahkan telah menghapus hampir seluruh kenaikan yang dicatat sejak awal April.

IPO SpaceX yang akan melantai di Nasdaq menarik minat investor yang sangat besar dan dilaporkan mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) secara signifikan. Perusahaan diperkirakan akan menutup masa penawaran setelah sesi perdagangan hari Rabu dan dijadwalkan memulai debutnya di Wall Street pada Jumat, 12 Juni.