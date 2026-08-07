Data JOLTS maupun ADP juga tidak menciptakan volatilitas pasar yang signifikan. Dalam kondisi normal, keduanya lebih dianggap sebagai pelengkap penting bagi NFP daripada sumber utama volatilitas.

Hal ini terutama berlaku karena data JOLTS dipublikasikan dengan jeda satu bulan. Pada Rabu, pasar menerima data Juni, bukan Juli seperti data pasar tenaga kerja lainnya. Sementara itu, setelah periode pandemi, data ADP tidak lagi menunjukkan korelasi kuat dengan NFP sehingga tingkat kepentingannya menurun.

"NFP" sudah muncul dua kali dalam artikel ini. Itu bukan kebetulan. NFP jelas merupakan data makroekonomi paling penting pekan ini dan kemungkinan besar akan menjadi salah satu istilah yang paling sering muncul dalam analisis yang kami publikasikan hari ini, serta hampir pasti menjadi singkatan paling populer.

Kami mengingatkan bahwa laporan ini hampir selalu dipublikasikan pada Jumat pertama setiap bulan pukul 13.30. Kali ini tidak berbeda.

Data tersebut diperkirakan akan membayangi laporan keuangan perusahaan yang dirilis sebelum pembukaan sesi AS. Hal ini tidak terlalu sulit mengingat perusahaan-perusahaan raksasa yang telah melaporkan kinerja kuartal kedua pada awal pekan tidak akan mempublikasikan laporan hari ini.

Laporan dari Under Armour, Take-Two Interactive, dan Wendy’s diperkirakan akan menarik perhatian terbesar.

Apa yang Perlu Diketahui Sebelum NFP Juli?

Karena The Fed harus mempertimbangkan stabilitas harga sekaligus tingkat lapangan kerja maksimum, tanda-tanda pendinginan pasar tenaga kerja AS dapat mendorong revisi ekspektasi yang lebih dovish terhadap jalur suku bunga Amerika Serikat.

Data ADP dan JOLTS yang dirilis pekan ini memang memberikan indikasi ke arah tersebut karena keduanya berada di bawah ekspektasi pasar.

Namun, seperti disebutkan sebelumnya, data tersebut dalam kondisi normal bersifat sekunder seperti ADP, atau memiliki jeda publikasi cukup panjang seperti JOLTS.

Gambar 1: NFP dan Komponen Ketenagakerjaan ISM PMI (2020 - 2026)

Sumber: XTB Research, 07.08.2026

Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir ekonom cenderung meremehkan jumlah lapangan kerja baru di sektor nonpertanian. Data NFP dalam 35 dari 50 bulan terakhir ternyata lebih baik dibandingkan ekspektasi. Selain itu, meskipun angka Juni tergolong lemah di 57 ribu, rata-rata bergerak tiga bulan masih berada pada level yang sehat, yakni 111 ribu.

Publikasi Makroekonomi Utama

Kamis

Amerika Serikat

Data kemarin konsisten dengan gambaran pasar tenaga kerja yang ditandai oleh rendahnya tingkat PHK, tetapi juga rendahnya perekrutan tenaga kerja baru atau kondisi "low fire-low hire". Klaim awal tunjangan pengangguran AS berada di bawah konsensus pada 199 ribu, membawa rata-rata empat minggunya ke level yang sama. Selain itu, laporan Challenger Job Cuts menunjukkan penurunan rencana PHK perusahaan menjadi 33,4 ribu, level terendah sejak Juli 2024.

Kalender Makroekonomi

Jumat

Amerika Serikat

NFP Perubahan Lapangan Kerja Nonpertanian (Juli)

Waktu: 13.30

Sebelumnya: 57 ribu

Konsensus: 85 ribu

Pertumbuhan Upah (Juli)

Waktu: 13.30

Sebelumnya: 3,5%

Konsensus: 3,5%

Tingkat Pengangguran (Juli)

Waktu: 13.30

Sebelumnya: 4,2%

Konsensus: 4,2%

Ekspektasi Inflasi Konsumen 1 Tahun (Juli)

Waktu: 16.00

Sebelumnya: 3,7%

Laporan Keuangan Perusahaan

Canopy Growth Corporation ($CGC.US) – Sebelum Pasar Dibuka (BMO)

Under Armour Inc ($UAA.US) – Sebelum Pasar Dibuka (BMO)

Take-Two Interactive Software ($TTWO.US) – Sebelum Pasar Dibuka (BMO)

Wendy's Co ($WEN.US) – Sebelum Pasar Dibuka (BMO)

Pasar yang Perlu Diperhatikan

OIL

Harga minyak dan gas bergerak naik meskipun terdapat kemajuan dalam negosiasi antara Iran dan Oman.

Sebagai bagian dari kesepakatan yang dinegosiasikan bersama Oman untuk mengatur Selat Hormuz, Iran berupaya memberlakukan larangan total terhadap lalu lintas kapal AS dan Israel serta memperkenalkan sistem biaya baru yang mencakup biaya asuransi dan lingkungan.

Selain itu, Teheran menuntut agar negara-negara yang dianggap bermusuhan membayar kompensasi khusus sebagai imbalan atas pemulihan aktivitas pelayaran.

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