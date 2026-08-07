07.08 - Data Non-Farm Payrolls AS Juli

Average Hourly Earnings (Bulanan): 0,1%. Ekspektasi: 0,1%. Sebelumnya: 0,3%

Average Hourly Earnings (Tahunan): 3,2%. Ekspektasi: 3,5%. Sebelumnya: 3,4%

Non-farm Payrolls: -23 ribu. Ekspektasi: 85 ribu. Sebelumnya: 20 ribu

Participation Rate: 61,4%. Sebelumnya: 61,5%

Unemployment Rate: 4,1%. Ekspektasi: 4,2%. Sebelumnya: 4,2%

Meskipun unemployment rate turun, data pasar tenaga kerja terbaru memberikan gambaran yang cukup suram.

Pertumbuhan average hourly earnings melemah tajam, sementara Non-farm Payrolls sendiri mengalami kontraksi signifikan.

Dalam kondisi seperti ini, penurunan unemployment rate lebih banyak berkaitan dengan turunnya labor force participation rate.

Artinya, sebagian tenaga kerja keluar dari angkatan kerja, sehingga unemployment rate dapat menurun meskipun penciptaan lapangan kerja memburuk.

Pasar langsung mencerminkan sentimen makroekonomi tersebut.

Dolar AS mengalami tekanan kuat setelah data dirilis.