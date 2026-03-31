Daily Summary: Pasar Meledak 🚀Investor Memperhitungkan Akhir Perang 🤝

🕌 Timur Tengah - Sinyal Euforia dari Teheran

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang langsung menggairahkan pasar global: Teheran menyatakan kesiapan untuk mengakhiri konflik - namun hanya dengan imbalan jaminan keamanan formal yang melindungi negara tersebut dari serangan di masa depan. Investor menafsirkan ini sebagai sinyal diplomatik nyata pertama dari Teheran dan segera mulai mengurangi premi risiko geopolitik. Indeks Dow Jones sempat melonjak lebih dari 1.100 poin sebagai respons terhadap berita ini.

Presiden Donald Trump mengonfirmasi dalam wawancara dengan New York Post bahwa konflik tersebut “tidak akan berlangsung lebih lama lagi” dan menyatakan keyakinannya bahwa Selat Hormuz akan dibuka kembali oleh negara lain tanpa keterlibatan militer AS lebih lanjut. Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump memberi sinyal kesiapan untuk mengakhiri permusuhan militer bahkan jika selat tersebut tetap sebagian tertutup. Pasar menganggap perkembangan ini sebagai bagian lain dari puzzle yang mengarah pada de-eskalasi.

⚠️ Timur Tengah - Ancaman IRGC terhadap Big Tech

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeluarkan peringatan keras dengan menyebut 18 perusahaan teknologi AS - termasuk Microsoft, Apple, Google, Intel, dan Boeing - sebagai “target militer yang sah.” IRGC secara langsung menuduh sektor ICT dan AI berpartisipasi dalam perencanaan operasi terhadap Iran, menandai tuduhan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap industri teknologi sipil. Serangan terhadap fasilitas perusahaan-perusahaan ini di kawasan dilaporkan dapat dimulai paling cepat pada 1 April. Saham sempat turun akibat pernyataan ini, namun komentar lanjutan dari kedua presiden membalikkan pergerakan tersebut.

📈 Sentimen Pasar - Euforia Signifikan

Wall Street menutup hari Selasa dengan reli kuat: indeks Dow Jones naik hampir 980 poin (+2,2%), S&P 500 naik 2,6%, dan Nasdaq Composite melonjak 3,6%. Big Tech rebound secara luas dan tegas - Meta melonjak lebih dari 6%, Google naik hampir 5%, Nvidia mendekati 5%, dan Palantir naik lebih dari 6%. Sektor teknologi, yang sebelumnya mengalami tekanan terbesar sejak konflik dimulai, mencatat salah satu performa harian terbaik dalam beberapa minggu terakhir.

Indeks volatilitas VIX turun lebih dari 4 poin ke sekitar 26, menandakan stabilisasi sentimen - meskipun analis memperingatkan agar tidak terlalu cepat optimistis. Meskipun terjadi rebound hari ini, S&P 500 masih turun lebih dari 5% sepanjang Maret - kinerja bulanan terburuk sejak 2022 - dengan 10 dari 11 sektor indeks diperkirakan mengakhiri bulan di wilayah negatif.

Satu-satunya sektor yang mencatat kenaikan di bulan Maret adalah energi - naik lebih dari 12,5% untuk bulan tersebut, didorong langsung oleh kenaikan harga minyak dan gangguan pasokan. Nasdaq menjadi indeks terlemah secara kuartalan, turun lebih dari 7%, S&P 500 kehilangan 5%, dan Dow turun sekitar 4% - menjadikan kuartal pertama 2026 sebagai salah satu periode paling menantang bagi pasar saham dalam beberapa tahun terakhir.

🏭 Data Makro - Amerika Serikat

Laporan JOLTS bulan Februari menunjukkan 6,882 juta lowongan pekerjaan - sedikit di bawah ekspektasi sebesar 6,890 juta dan jauh di bawah revisi angka Januari sebesar 7,24 juta. Tingkat pengunduran diri turun menjadi 1,9%, sementara PHK meningkat menjadi 1,721 juta - keduanya menunjukkan pendinginan bertahap pasar tenaga kerja dan normalisasi setelah lonjakan pasca-pandemi. Pasar memantau data ini dengan cermat menjelang pertemuan Federal Reserve berikutnya.

Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board bulan Maret mengejutkan ke atas: tercatat 91,8 dibandingkan ekspektasi 87,9, menunjukkan bahwa konsumen - setidaknya dalam survei sentimen - tetap relatif tangguh meskipun eskalasi konflik. Ini menjadi sinyal penting mengingat harga bensin AS telah melampaui $4 per galon hari ini untuk pertama kalinya sejak Agustus 2022.

🌍 Data Makro - Eropa dan China

Inflasi Zona Euro meningkat pada bulan Maret menjadi 2,5% dari 1,9% pada bulan sebelumnya - lonjakan bulanan terbesar sejak 2022, didorong oleh kenaikan tajam harga energi setelah penutupan Selat Hormuz. Hal ini mempersulit tugas ECB, yang kini harus menyeimbangkan pengendalian inflasi dengan mendukung ekonomi yang melambat.

China memberikan kejutan positif: PMI manufaktur naik menjadi 50,4 (sebelumnya 49,0) dan PMI jasa naik menjadi 50,1 (sebelumnya 49,5) - keduanya berada di atas ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi, serta melampaui konsensus. Namun, bayangan risiko muncul dari peringatan pemasok China yang mengumumkan kenaikan harga barang akibat volatilitas harga minyak - yang berpotensi memicu tekanan inflasi global kembali.

🏢 Korporasi - Oracle dan Gelombang PHK Berbasis AI

Oracle memulai putaran baru PHK dalam jumlah ribuan - sumber tidak resmi menyebutkan hingga 30.000 posisi dapat dipangkas dari total tenaga kerja sebesar 162.000. Perusahaan secara agresif berinvestasi dalam infrastruktur pusat data yang mampu menangani beban kerja AI, dan peningkatan belanja modal perlu didanai - pengurangan tenaga kerja menjadi langkah yang paling logis. Meskipun tidak ada pernyataan resmi dari perusahaan, saham Oracle naik selama sesi perdagangan, memulihkan sebagian dari penurunan 27% sepanjang tahun berjalan.

💊 Korporasi - Gelombang Merger & Akuisisi

McCormick diperdagangkan lebih tinggi setelah Unilever mengonfirmasi pembicaraan lanjutan terkait merger divisi makanannya dengan produsen rempah tersebut dalam kesepakatan senilai sekitar $44,8 miliar. Struktur kesepakatan mencakup pembayaran tunai awal sebesar $15,7 miliar, dengan sisanya dalam bentuk saham McCormick - setelah selesai, Unilever dan pemegang sahamnya akan menguasai 65% perusahaan gabungan.

Apellis Pharmaceuticals mencatat salah satu kenaikan harian terbesar setelah Biogen mengumumkan akuisisi perusahaan tersebut senilai $5,6 miliar tunai, dengan tujuan memperkuat portofolio di bidang imunologi dan penyakit langka. Eli Lilly mengakuisisi Centessa Pharmaceuticals - pengembang terapi untuk kantuk berlebih di siang hari - dengan harga $38 per saham tunai ditambah hak nilai kontinjensi, dengan total nilai kesepakatan berpotensi mencapai $7,8 miliar. Lilly terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam gangguan sistem saraf pusat.

💻 Korporasi - AI, Teknologi, dan Lainnya

Marvell Technology melonjak tajam setelah Nvidia mengumumkan investasi strategis sebesar $2 miliar di perusahaan tersebut - kemitraan ini bertujuan mengintegrasikan chip Marvell ke dalam ekosistem AI Factory dan AI-RAN Nvidia melalui teknologi NVLink Fusion. Ini merupakan langkah lanjutan Nvidia dalam membangun ekosistem infrastruktur AI tertutup, memperkuat dominasi pasar sekaligus menciptakan nilai bagi mitra utama.

Snap melonjak lebih dari 12% setelah Bloomberg melaporkan bahwa investor aktivis Irenic Capital Management sedang membangun posisi di perusahaan tersebut - dalam surat terbuka kepada CEO Evan Spiegel, Irenic menguraikan potensi valuasi sebesar $26,37, dibandingkan sekitar $4,50 pada pertengahan hari. Phreesia mencatat penurunan tajam setelah memangkas proyeksi pendapatan tahunan secara drastis di bawah konsensus. Nike bergerak naik tipis dengan kehati-hatian menjelang laporan laba kuartalan setelah penutupan pasar.

🛢️ Komoditas - Minyak Turun karena Sinyal Perdamaian

Harga minyak mentah turun tajam setelah komentar dari kedua presiden - Brent (OIL CFD) turun hampir 3,8% menjadi $104,50 per barel, sementara WTI turun 2,8% ke sekitar $102,00. Pasar mulai menghapus premi geopolitik yang sebelumnya tertanam dalam harga minyak setelah pernyataan Pezeshkian tentang kesiapan mengakhiri konflik serta jaminan Trump bahwa AS akan segera keluar dari kawasan dan mengharapkan Selat Hormuz dibuka kembali. Ini merupakan reaksi klasik di pasar komoditas energi terhadap sinyal de-eskalasi - setiap langkah menuju pembukaan jalur pengiriman langsung menekan harga minyak.

Emas naik lebih dari 3,3% ke rekor $4.660 per ons, sementara perak melonjak 6,6% ke $74,7 - kedua logam mulia tersebut terutama diuntungkan dari pelemahan tajam dolar AS yang terlihat di pasar forex hari ini.