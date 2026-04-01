Daily Summary - Pasar menanti pidato Trump

Pasar keuangan terus pulih setelah komentar terbaru yang menunjukkan adanya keinginan untuk segera mengakhiri konflik dengan Iran.

Donald Trump menyatakan bahwa Iran telah mengajukan permintaan gencatan senjata. Sementara itu, serangan dari Amerika Serikat dan Iran masih terus berlangsung. Iran menyatakan di televisi publik bahwa klaim Trump tersebut tidak benar.

Donald Trump menekankan bahwa salah satu aspek kunci dari gencatan senjata adalah pembukaan Strait of Hormuz.

Iran melancarkan serangan terbesar terhadap Israel sejak awal perang, sekaligus menargetkan tanker Qatar, pusat data Amazon di Bahrain, serta produsen aluminium EGA di United Arab Emirates.

Axios melaporkan bahwa pembicaraan antara Iran dan AS masih berlangsung, namun pernyataan dari Presiden Iran dan Pemimpin Tertinggi menunjukkan bahwa syarat Iran tetap tidak berubah (penarikan penuh AS dari kawasan, kompensasi, dan pengakuan Iran sebagai "pemilik" Selat Hormuz).

JD Vance dilaporkan menyatakan bahwa Amerika Serikat berniat meningkatkan serangan untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan. The Atlantic melaporkan bahwa AS diduga sedang mempersiapkan invasi darat yang bertujuan merebut Pulau Kharg dan mengamankan uranium yang diperkaya. Malam ini pukul 03:00 CET (21:00 waktu Washington), Donald Trump dijadwalkan menyampaikan pidato nasional yang disiarkan di semua jaringan utama.

Laporan ISM Manufacturing menunjukkan indeks utama naik ke 52,7, melampaui ekspektasi 52,3 dan angka sebelumnya 52,4. Namun, poin penting adalah lonjakan tajam pada sub-indeks harga menjadi 78,3 dari sebelumnya 70,5. Sub-indeks pesanan baru turun ke 53,5, sementara sub-indeks ketenagakerjaan turun ke 48,7.

Laporan ADP menunjukkan angka 62.000, dibandingkan ekspektasi 40.000 dan angka sebelumnya 63.000.

Persediaan minyak mentah AS terus meningkat, sementara stok bensin dan distilat menurun. Hal ini mencerminkan situasi domestik yang cukup menarik di AS. Cadangan SPR hanya mengalami penurunan minimal minggu lalu.

PMI Manufaktur final Zona Euro sedikit lebih tinggi di 51,6 poin, dibandingkan pembacaan awal 51,4 poin.

Kejutan besar datang dari lonjakan PMI Manufaktur Swiss ke 53,3 poin, meskipun ekspektasi sebelumnya turun ke 47 poin. Ini merupakan pertama kalinya indeks berada di atas 50 sejak 2022. EURCHF mengalami penurunan signifikan setelah kenaikan kemarin.

Futures indeks mencatat kenaikan signifikan lagi hari ini karena harapan penyelesaian konflik yang cepat. Nikkei 225 naik 3%, sementara kontrak Eropa naik lebih dari 1% dalam banyak kasus. DAX naik 1,3%, dan IBEX 35 melonjak 2,3%.

Di AS, futures juga diperdagangkan lebih tinggi. Nasdaq 100 naik 1,7%, sementara S&P 500 naik 1,1%.

Harga minyak mengalami penurunan tajam hari ini. Setelah penurunan besar, minyak Brent diperdagangkan di sekitar 102 USD per barel, turun 1%. WTI menguji level 100 USD. Gas alam AS turun 2,8% akibat konsumsi rendah dan produksi tinggi.

Penurunan risiko, meskipun ketidakpastian masih ada, mendorong pemulihan di pasar logam mulia. Emas naik kembali sebesar 2,5%, menguji level 4800, sementara perak naik 0,7%, menguji 75 USD.

Maersk melaporkan bahwa pengiriman kargo akan dialihkan melalui Oman dan Uni Emirat Arab.

Angkatan Laut Prancis menyatakan bahwa koordinasi yang lebih besar antar negara diperlukan untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka. Mereka juga menekankan tidak ada tanda-tanda penambangan dan bahwa China harus berbuat lebih banyak untuk membantu memulihkan perdagangan.