Daily Summary: Pasar naik karena harapan akhir cepat konflik

Hari lain diwarnai ketegangan di kawasan Persian Gulf, dan prospek berakhirnya konflik masih terlihat jauh.

Menurut Donald Trump, operasi AS merupakan contoh perencanaan yang efektif dan pencapaian tujuan yang cepat. Dalam pernyataan terbaru, ia menekankan bahwa target militer dan strategis di Iran sebagian besar telah dinetralisir.

Pada saat yang sama, Donald Trump mencatat bahwa operasi berjalan lebih cepat dari jadwal, meskipun masih dapat berlangsung setidaknya beberapa minggu ke depan.

Dalam beberapa hari terakhir, muncul laporan tentang negosiasi di balik layar, yang dengan cepat dibantah, namun pasar menafsirkannya sebagai secercah harapan, menandakan kemungkinan berakhirnya konflik dalam waktu relatif cepat dan asumsi bahwa fase terburuk sudah berlalu.

Minyak Brent tetap berada di atas $100 per barel, dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dan ketidakpastian mengenai arah konflik selanjutnya.

Optimisme moderat terlihat di Wall Street, di mana investor mengantisipasi resolusi konflik yang relatif cepat, mendorong kenaikan indeks utama. S&P 500 naik sekitar 0,4%, Nasdaq Composite menguat hampir 0,5%, dan Dow Jones Industrial Average naik sekitar 0,2%.

Sentimen positif juga meluas ke pasar Eropa, di mana indeks utama ditutup menguat signifikan. FTSE 100 naik 0,8%, CAC 40 menguat 0,5%, DAX naik hampir 0,7%, dan IBEX 35 ditutup naik 0,9%.

Di pasar logam mulia, sentimen bercampur. Emas, setelah penurunan sebelumnya, bertahan di sekitar $5.000 per ounce, sementara perak turun lebih dari 1,5% dan berada di bawah $80. Logam industri sebagian besar melemah, dengan nikel dan tembaga turun lebih dari 1%.

Di sektor korporasi, NVIDIA menaikkan proyeksi keuangannya selama konferensi GTC terbaru, mengumumkan rencana untuk melampaui total pendapatan $1 triliun pada akhir 2027.