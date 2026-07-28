Amerika Serikat
- Meskipun terdapat perkembangan geopolitik yang cukup positif, perhatian pasar tetap tertuju pada aksi jual lanjutan pada saham memori dan semikonduktor.
- Perusahaan SaaS memperoleh manfaat dari pelemahan segmen AI dan mencatatkan kenaikan kuat.
- Futures US500 dan US30 naik moderat, US2000 bergerak di sekitar level pembukaan, sementara US100 turun sekitar 0,7%.
- Indeks teknologi tersebut kini berada sekitar 10% di bawah level tertingginya.
- Di kalangan analis dan publik, semakin banyak pertanyaan mengenai langkah kebijakan dan pesan yang akan disampaikan Ketua The Fed yang baru dalam konferensi pers besok.
- Peralihan dari kebijakan forward guidance secara signifikan meningkatkan ketidakpastian dan memberikan tekanan tambahan terhadap sentimen pasar yang masih rapuh.
Berita Perusahaan AS
- Saham Palantir (PLTR.US) turun sekitar 5%. Pemerintah Prancis menyatakan niat untuk menghentikan penggunaan produk Palantir oleh badan intelijen domestik DGSI. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan riset menerbitkan laporan dengan pandangan beragam terhadap Palantir, meskipun opini negatif masih lebih dominan.
- Saham Boeing (BA.US) naik 5% setelah laporan keuangan. Meskipun profitabilitas mengecewakan, volume pengiriman yang lebih tinggi, pertumbuhan pendapatan, dan perbaikan posisi kas berhasil meyakinkan investor.
- Saham Nvidia (NVDA.US) memulihkan penurunan pada awal sesi. Tekanan sebelumnya dipicu oleh kekhawatiran mengenai praktik closed-loop financing yang berkaitan dengan laporan investasi lanjutan ke OpenAI.
- Coca-Cola (KO.US) merilis hasil kuartal II 2026 yang secara positif mengejutkan pasar dari sisi profitabilitas atau EPS. Manajemen juga menaikkan proyeksi pertumbuhan penjualan organik setahun penuh sebesar 5%. Saham Coca-Cola naik sekitar 4%.
- Saham PayPal (PYPL.US) naik sekitar 4%. Perusahaan menaikkan proyeksi laba setahun penuh dan mempresentasikan metode baru untuk mengoptimalkan biaya kepada investor.
Data Makroekonomi AS
- Indeks kepercayaan konsumen Conference Board berada di bawah ekspektasi dan turun menjadi 90,8.
- Angka tersebut merupakan level terendah sepanjang tahun ini.
- Defisit perdagangan barang Amerika Serikat menyempit menjadi $101,5 miliar pada Juni.
Komoditas
- Pergerakan komoditas pertanian masih didominasi oleh kondisi cuaca.
- Kopi mencatatkan kenaikan paling kuat karena produksi dan transportasi masih mengalami hambatan.
- Harga kopi naik hingga 5%.
- Pada komoditas energi, penurunan masih berlanjut.
- Prospek deeskalasi atau negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat menekan harga minyak ke sekitar $82 per barel.
- Di pasar logam, perak dan seng turun sekitar 2%.
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