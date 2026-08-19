SaaSpocalypse: Taruhan Besar Private Equity di Software Mulai Goyah

AI mengancam model bisnis yang selama satu dekade menjadi mesin uang favorit Wall Street. Kali ini, risikonya tidak berhenti pada satu sektor saja.

Di Wall Street, ada satu skenario risiko yang kini semakin sering dibicarakan: SaaSpocalypse.

Istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang trader Jefferies pada Februari 2026, ketika pasar mulai menyadari bahwa kecerdasan buatan bukan hanya revolusi teknologi, tetapi juga dapat menjadi ancaman besar bagi industri software yang selama satu dekade menjadi aset favorit private equity.

Narasi dasarnya sederhana. Firma private equity membeli perusahaan software menggunakan utang dalam jumlah besar, kemudian mengandalkan recurring revenue yang stabil untuk membayar kewajiban tersebut.

Strategi itu berjalan baik selama model bisnis perusahaan tetap kuat. Namun, ketika AI mulai mampu menggantikan sebagian fungsi yang sebelumnya membutuhkan berbagai produk SaaS, fondasi asumsi tersebut mulai terguncang.

Bloomberg baru-baru ini menerbitkan investigasi mendalam mengenai skala taruhan ini dan bagaimana risikonya dapat merambat dari perusahaan software ke private equity, kemudian ke private credit, hingga akhirnya ke dana pensiun dan investor institusional yang menjadi sumber modal utama.

Ini bukan hanya cerita mengenai valuasi saham software yang turun. Ini adalah cerita mengenai rantai risiko yang saling terhubung di dalam sistem keuangan alternatif.

Pesta Akuisisi Software yang Berakhir Tiba-tiba

Selama lebih dari satu dekade, software menjadi salah satu aset paling diminati di dunia private equity.

Alasannya masuk akal. Perusahaan SaaS memiliki pendapatan berlangganan yang relatif dapat diprediksi, margin tinggi, customer retention yang kuat, serta biaya tambahan untuk melayani pelanggan baru yang relatif rendah.

Karakteristik ini menjadikan software sangat cocok untuk strategi leveraged buyout atau LBO, yaitu ketika firma private equity membeli perusahaan menggunakan kombinasi modal dan utang dalam jumlah besar.

Selama arus kas tetap stabil, utang dapat dibayar secara bertahap dan firma private equity tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menjual kembali perusahaan dengan valuasi lebih tinggi.

Porsi software terhadap total nilai transaksi private equity AS. Data per 30 Juni 2026. Sumber: Bloomberg.

Data PitchBook menunjukkan betapa agresifnya private equity membeli perusahaan software selama satu dekade terakhir. Porsi software terhadap total nilai transaksi private equity di AS melonjak tajam mulai 2020 dan mendekati 20% pada 2022, ketika aktivitas dealmaking dan kondisi suku bunga rendah mencapai puncaknya.

Setelah sedikit mereda pada 2023 hingga 2024, gelombang akuisisi kembali meningkat pada 2025 ketika porsinya kembali mendekati 18%, dengan total nilai transaksi mencapai US$203 miliar.

Thoma Bravo, salah satu firma private equity terbesar yang berfokus pada software dengan aset kelolaan lebih dari US$183 miliar, memiliki portofolio yang mencakup Sophos, SailPoint, Darktrace, dan Proofpoint.

Namun, batang terakhir pada grafik menunjukkan perubahan yang tajam.

Pada 2026, porsinya jatuh ke sekitar 10%, level terendah sejak 2017.

Nilai transaksi private equity di sektor teknologi anjlok 70% menjadi hanya US$20 miliar pada kuartal pertama menurut Bain & Co, sementara transaksi buyout berskala besar hampir menghilang.

Hanya tujuh platform deal dengan nilai lebih dari US$100 juta yang tercatat sepanjang Januari hingga Mei 2026. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya sepuluh transaksi terbesar masing-masing memiliki nilai di atas US$2 miliar.

Penurunan ini menunjukkan lebih dari sekadar perlambatan siklus. Investor mulai mempertanyakan apakah AI dapat mengurangi daya tarik ekonomi dari model bisnis software yang selama bertahun-tahun menjadi fondasi strategi private equity.

Tembok Utang US$200 Miliar dan Paradoks AI

Masalah sebenarnya bukan hanya valuasi yang menurun, tetapi juga jumlah utang yang harus segera dibiayai ulang.

Lebih dari US$200 miliar utang teknologi dalam bentuk high-yield bonds dan leveraged loans akan jatuh tempo hingga 2028.

Sebagian besar utang ini terkait dengan perusahaan software yang dimiliki private equity. Ketika lender mulai meragukan prospek bisnis software akibat perkembangan AI, proses refinancing menjadi semakin sulit dan mahal.

Tony Yoseloff, CIO Davidson Kempner Capital Management, mengatakan bahwa kekhawatiran utamanya bukan hanya default, tetapi juga recovery value, yaitu berapa banyak dana yang masih bisa dikembalikan kepada kreditur jika perusahaan gagal membayar utang.

Rata-rata recovery untuk utang first-lien selama lima tahun terakhir telah berada di bawah 40 sen per dolar. Perusahaan software yang tidak memiliki banyak aset fisik berpotensi menghadapi tingkat recovery yang lebih rendah lagi.

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Bloomberg US Leveraged Loan Index, harga perdagangan dalam sen per dolar nilai nominal. Data per 7 Agustus 2026.

Grafik tersebut memperlihatkan perbedaan yang semakin besar antara utang sektor teknologi dan pasar leveraged loan secara keseluruhan.

Garis abu-abu muda menunjukkan Bloomberg US Leveraged Loan Index secara keseluruhan, yang relatif stabil di kisaran 94 hingga 96 sen per dolar sepanjang 2025 hingga awal 2026.

Namun, garis hitam yang mewakili sektor teknologi menunjukkan penurunan tajam mulai Januari 2026, dari sekitar 96 sen ke titik terendah mendekati 88 sen.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pasar kredit mulai memberi diskon risiko yang jauh lebih besar terhadap perusahaan teknologi dan software.

Meski sempat pulih ke sekitar 90 sen pada Agustus 2026, selisih dengan indeks leveraged loan secara keseluruhan masih cukup lebar.

Contoh konkretnya mulai bermunculan.

Sophos, perusahaan cybersecurity milik Thoma Bravo, gagal mendapatkan refinancing dari private credit lender untuk leveraged loan senilai US$2,5 miliar yang jatuh tempo tahun depan.

Sejumlah lender menolak memberikan pembiayaan baru, sementara pihak yang masih bersedia meminta syarat lebih berat, termasuk tambahan suntikan modal, pembayaran sebagian utang, dan biaya pinjaman yang lebih tinggi.

Moody's telah menurunkan rating Sophos menjadi B3, dengan leverage yang diproyeksikan mencapai sekitar sembilan kali.

Sementara itu, Perforce Software harus melakukan debt swap dengan menukar utang senilai US$300 juta yang jatuh tempo pada 2027 menjadi notes baru dengan jatuh tempo 2031. Sebagai kompensasi, lender mendapatkan posisi senioritas yang lebih tinggi.

Di sinilah muncul paradoks besar.

Private equity kini harus mendorong perusahaan portofolionya untuk mengadopsi AI secepat mungkin agar tetap kompetitif. Namun, teknologi yang sama juga berpotensi menekan valuasi model bisnis software yang sebelumnya mereka beli dengan harga tinggi.

Rotasi ke HALO dan Implikasinya bagi Investor

Di tengah tekanan tersebut, sejumlah firma private equity mulai mengalihkan fokus ke aset bertipe HALO, singkatan dari Heavy Assets, Low Obsolescence.

Konsep ini mengacu pada bisnis dengan aset fisik besar dan risiko keusangan teknologi yang relatif rendah.

Contohnya mencakup mesin kapal, conveyor belt, infrastruktur energi, serta berbagai bisnis industrial yang sulit digantikan hanya dengan software atau AI.

Jonathan Gray, Presiden Blackstone, mengatakan bahwa investor kini mencari terra firma, atau aset nyata seperti energi, real estate, dan industrials.

Goldman Sachs merilis kerangka investasi HALO pada Maret 2026. Roundhill kemudian meluncurkan HALO ETF dengan ticker LOHA pada Mei 2026.

Apollo juga mulai mempublikasikan kerangka "How to HALO" untuk alokasi di private equity, private credit, dan infrastruktur.

Dampak SaaSpocalypse juga mulai terlihat pada saham firma private equity yang diperdagangkan di bursa.

Per Februari 2026, saham Blackstone (BX) turun 24% dalam enam bulan meskipun eksposur software hanya sekitar 7% dari total aset.

KKR (KKR) turun 29% dengan eksposur serupa sekitar 7%, sementara Blue Owl (OWL) turun 36%, dengan sekitar 8% portofolionya berada di sektor software.

Pasar tampaknya menggunakan eksposur software sebagai indikator risiko kredit dan ketidakpastian exit yang lebih luas, sehingga tekanan tidak hanya terjadi pada firma dengan konsentrasi software tinggi.

Bagi investor, kondisi ini menciptakan tiga kemungkinan pendekatan.

Pertama, saham firma private equity dapat menjadi contrarian play jika pasar ternyata terlalu agresif menghukum eksposur software yang sebenarnya relatif kecil.

Blackstone, misalnya, sudah aktif mengalihkan modal ke data center dan infrastruktur AI dengan deployment mencapai US$138 miliar pada 2025.

Kedua, pihak yang diuntungkan dari perubahan ini justru dapat berasal dari perusahaan AI itu sendiri.

Microsoft (MSFT) dan Alphabet (GOOGL) menyediakan platform yang memungkinkan perusahaan melakukan transformasi berbasis AI, sementara Palantir (PLTR) menawarkan produk yang dapat menggantikan sebagian fungsi software tradisional.

Ketiga, saham dengan karakteristik HALO seperti Exxon (XOM), Caterpillar (CAT), serta perusahaan utility besar dapat menjadi tujuan baru bagi modal yang keluar dari sektor software.

Namun, bagian paling penting justru berada di balik pasar saham.

Jika refinancing terus gagal dan recovery value semakin rendah, dampaknya dapat menjalar ke dana pensiun, endowment universitas, sovereign wealth fund, dan investor institusional lain yang selama ini menjadi sumber modal utama private equity.

Ini bukan lagi sekadar cerita tentang satu sektor yang mengalami disrupsi.

Pertanyaannya adalah apakah ekosistem private capital yang selama bertahun-tahun dibangun di atas asumsi bahwa software memiliki arus kas stabil dan valuasi tahan lama dapat bertahan ketika asumsi tersebut mulai berubah.

Key Takeaway

SaaSpocalypse bukan sekadar koreksi valuasi saham software.

Ini merupakan stress test bagi seluruh rantai private capital, mulai dari firma private equity yang membeli perusahaan dengan valuasi tinggi dan leverage besar, private credit yang menyediakan pembiayaan, hingga investor institusional yang menjadi sumber dana di belakangnya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, rotasi menuju aset HALO dan percepatan adopsi AI di perusahaan portofolio private equity berpotensi menjadi dua tema utama yang memengaruhi alokasi modal pada paruh kedua 2026.