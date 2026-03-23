Daily Summary: Rollercoaster pasar! Saham naik, Minyak turun di bawah 100 Dolar!

Pasar keuangan mengalami rollercoaster sentimen yang signifikan hari ini. Konflik di Timur Tengah terus meningkat, dan ketegangan sudah terasa sejak awal hari akibat berakhirnya ultimatum dari Presiden Donald Trump kepada Iran.
Sejak awal perdagangan, pasar menghadapi aksi jual yang kuat karena investor khawatir terhadap kemungkinan realisasi ancaman Presiden AS serta potensi pembalasan dari Teheran, yang secara jelas meningkatkan aversi risiko.
Situasi berubah pada awal sore, tepat sebelum pembukaan sesi AS. Donald Trump mengumumkan perpanjangan ultimatum selama lima hari, dengan alasan adanya pembicaraan konstruktif dengan Iran. Pernyataan ini dengan cepat dibantah oleh Teheran, yang menyatakan tidak ada kontak dengan pemerintah AS.
Meskipun terdapat pesan yang saling bertentangan, pasar bereaksi sangat positif. Investor mengadopsi skenario de-eskalasi, yang memicu pembalikan tajam dari pergerakan sebelumnya. Harga minyak mentah langsung turun di bawah $100 per barel, dan sentimen pasar secara keseluruhan membaik secara signifikan.
Sesi perdagangan Wall Street dimulai dengan sangat positif. Pasar jelas merespons narasi potensi pembicaraan damai, dan indeks utama naik kuat. S&P 500 naik sekitar 1,7 persen, Nasdaq sekitar 1,8 persen, dan Dow Jones hampir 2 persen.
Pasar Eropa juga mengalami volatilitas tinggi. Pada pagi hari, penurunan mendominasi, namun setelah pengumuman dari AS, terjadi rebound kuat. Pada akhir hari, sebagian besar indeks ditutup di zona positif. Indeks DAX Jerman naik hampir satu persen, CAC 40 Prancis sekitar 0,8 persen, dan IBEX 35 Spanyol lebih dari satu persen. Hanya FTSE 100 Inggris yang menutup sesi di zona negatif.
Di pasar logam mulia, emas masih berada di bawah tekanan kuat. Saat artikel ini ditulis, harga emas turun lebih dari 3% dan diperdagangkan di bawah $4.500 per ons. Perak menunjukkan kinerja lebih baik, mencatat kenaikan moderat dan menguji level $70.
Sumber: xStation5
