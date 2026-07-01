📈 Pasar Saham
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Sentimen di Wall Street bergerak mixed dengan kecenderungan ke segmen industri. Ketika Nasdaq yang sarat saham teknologi masih berada di bawah tekanan, indeks Dow Jones yang lebih luas saat ini menguat, menunjukkan rotasi modal yang jelas menuju perusahaan ekonomi tradisional.
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Rencana cloud Meta Platforms menjadi pendorong utama koreksi di sektor AI. Kabar mengenai rencana perusahaan untuk mengomersialisasikan kelebihan daya komputasinya memicu kekhawatiran bahwa pasokan infrastruktur teknologi bisa melampaui permintaan, sehingga menekan sektor kecerdasan buatan.
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Meta Platforms mencatat kenaikan kuat, sementara saham Big Tech lainnya relatif stabil. Merespons laporan tersebut, saham Meta melonjak sekitar 8% dan menjadi salah satu penggerak terkuat pada sesi perdagangan. Sementara itu, pemimpin cloud tradisional seperti Amazon, Microsoft, dan Alphabet bergerak relatif stabil.
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Penurunan tajam terjadi di penyedia infrastruktur, produsen chip, dan produsen penyimpanan data. CoreWeave turun sekitar 10% dan Nebius melemah sekitar 12%, menjadi dua saham dengan tekanan terbesar. Pemimpin industri seperti Nvidia, AMD, Broadcom, dan Marvell masing-masing turun 2–3%, sementara produsen memori Micron dan SanDisk melemah 7–8%.
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Kinerja sektor penyimpanan data bahkan lebih buruk. Micron Technology turun sekitar 8%, meskipun ada kabar positif mengenai kontrak baru dengan GM. SanDisk melemah sekitar 9%, sementara Seagate Technology dan Western Digital masing-masing turun sekitar 5% dan 6%.
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Pelemahan di Eropa kontras dengan stabilisasi di AS. Penurunan mendominasi bursa Eropa, dengan CAC 40 Prancis turun hampir 0,8%, IBEX 35 Spanyol melemah lebih dari 0,3%, dan FTSE 100 Inggris turun 0,2%. DAX Jerman menjadi satu-satunya pengecualian dengan kenaikan tipis 0,3%.
📊 Makroekonomi
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Terjadi perubahan penting dalam komunikasi bank sentral AS. Kevin Warsh dari The Fed mengumumkan penghentian total pemberian proyeksi suku bunga masa depan dan forward guidance kepada pasar. Keputusan kebijakan moneter kini akan dibuat secara reaktif, hanya berdasarkan indikator makroekonomi terkini.
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Sikap kebijakan yang restriktif tetap dipertahankan. Nada hawkish The Fed dan ketahanan ekonomi yang relatif kuat menunjukkan bahwa kebijakan moneter ketat dapat bertahan hingga paruh kedua tahun ini. Hal ini sempat mendorong penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi.
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Indeks ISM Manufacturing turun di tengah inflasi yang mulai mendingin. Data ISM Manufacturing AS untuk Juni turun ke 53,3 dari sebelumnya 54,0. Meski demikian, sektor manufaktur masih mencatat ekspansi selama enam bulan berturut-turut.
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Pasar tenaga kerja menunjukkan pendinginan tajam dalam laporan ADP. Sektor swasta AS hanya menambah 98.000 pekerjaan baru pada Juni, jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 110.000 hingga 118.000, sekaligus menjadi angka terlemah dalam beberapa bulan terakhir.
🪙 Logam Mulia
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Perbaikan sentimen di pasar komoditas terlihat pada logam mulia. Emas menguat lebih dari 1% dan kembali bergerak di atas 4.000 USD, sementara perak juga naik sekitar 1% dan menembus level 60 USD.
🛢️ Minyak dan Gas
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Harga minyak mentah masih berada di bawah tekanan. Brent turun lebih dari 2% menuju level 71 USD, sementara kontrak berjangka gas alam Henry Hub juga melemah lebih dari 2%, melanjutkan koreksi yang sedang berlangsung di pasar energi.
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