📈 Pasar Saham

Sentimen di Wall Street bergerak mixed dengan kecenderungan ke segmen industri. Ketika Nasdaq yang sarat saham teknologi masih berada di bawah tekanan, indeks Dow Jones yang lebih luas saat ini menguat, menunjukkan rotasi modal yang jelas menuju perusahaan ekonomi tradisional.

Rencana cloud Meta Platforms menjadi pendorong utama koreksi di sektor AI. Kabar mengenai rencana perusahaan untuk mengomersialisasikan kelebihan daya komputasinya memicu kekhawatiran bahwa pasokan infrastruktur teknologi bisa melampaui permintaan, sehingga menekan sektor kecerdasan buatan.

Meta Platforms mencatat kenaikan kuat, sementara saham Big Tech lainnya relatif stabil. Merespons laporan tersebut, saham Meta melonjak sekitar 8% dan menjadi salah satu penggerak terkuat pada sesi perdagangan. Sementara itu, pemimpin cloud tradisional seperti Amazon, Microsoft, dan Alphabet bergerak relatif stabil.

Penurunan tajam terjadi di penyedia infrastruktur, produsen chip, dan produsen penyimpanan data. CoreWeave turun sekitar 10% dan Nebius melemah sekitar 12%, menjadi dua saham dengan tekanan terbesar. Pemimpin industri seperti Nvidia, AMD, Broadcom, dan Marvell masing-masing turun 2–3%, sementara produsen memori Micron dan SanDisk melemah 7–8%.

Kinerja sektor penyimpanan data bahkan lebih buruk. Micron Technology turun sekitar 8%, meskipun ada kabar positif mengenai kontrak baru dengan GM. SanDisk melemah sekitar 9%, sementara Seagate Technology dan Western Digital masing-masing turun sekitar 5% dan 6%.