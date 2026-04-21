Daily Summary: Saat harapan gencatan senjata memudar, pasar kehilangan momentum

Sesi di Wall Street berlangsung dengan nada yang cukup hati-hati. Seluruh kenaikan awal telah terhapus, dan indeks utama kini berada sedikit di zona merah. Dow Jones turun 0.2%, sementara S&P 500 dan Nasdaq masing-masing melemah sekitar 0.5%.

Pernyataan dari Gedung Putih menjadi sumber tekanan utama. Donald Trump mengumumkan bahwa ia tidak berniat memperpanjang gencatan senjata dengan Iran dan menyatakan siap “kembali ke perang” jika tidak ada kesepakatan sebelum gencatan berakhir besok.

Terdapat juga laporan bahwa J.D. Vance tidak berangkat untuk pembicaraan dengan Iran, sementara pejabat menyatakan bahwa “semua opsi masih terbuka” terkait Teheran. Otoritas AS dilaporkan telah menyiapkan rencana untuk melanjutkan operasi ofensif jika keputusan tersebut diambil.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut tindakan AS terhadap dua kapal Iran sebagai “pembajakan maritim dan terorisme negara,” serta mempertanyakan kredibilitas Washington dalam proses negosiasi, menurut media pemerintah.

Iran juga belum memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam pembicaraan, termasuk negosiasi yang melibatkan Pakistan, yang berarti belum ada posisi final terkait langkah selanjutnya.

Menurut The New York Times, proses diplomasi antara AS dan Iran saat ini ditangguhkan, dan Teheran belum memberikan tanggapan terkait kelanjutan pembicaraan, yang semakin meningkatkan ketidakpastian.

Pada saat yang sama, Iran menuntut pencabutan blokade AS sebagai syarat untuk melanjutkan pembicaraan damai.

Selain itu, terdapat laporan serangan roket oleh Hezbollah yang menargetkan pasukan Israel.

Akibatnya, harga minyak mengalami rebound. Minyak Brent naik hampir 5%, mendekati level $95 per barel.

Data penjualan ritel AS juga dirilis di atas ekspektasi, jauh melampaui perkiraan pasar dan menunjukkan permintaan konsumen yang kuat.

Kevin Warsh memberikan kesaksian di hadapan Senat hari ini, menekankan independensinya dan menyatakan bahwa ia tidak akan menjadi “alat presiden.” Ia juga menyoroti perlunya reformasi Federal Reserve serta perubahan pendekatan kebijakan moneter.

Sesi perdagangan di Eropa juga penuh tekanan, dengan sebagian besar indeks utama melemah. FTSE 100 Inggris dan CAC 40 Prancis turun lebih dari 1%, sementara DAX Jerman dan IBEX 35 Spanyol turun sekitar 0.5%.