📈 Pasar Saham
- Euforia awal di Wall Street setelah kabar gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran hampir sepenuhnya menghilang.
- Indeks utama saham AS saat ini diperdagangkan di zona merah.
- S&P 500 turun sekitar 0,3%, Nasdaq 100 melemah hampir 0,7%, sementara hanya Dow Jones yang masih bertahan tipis di wilayah positif.
- Tekanan terutama terpusat pada sektor semikonduktor dan perusahaan yang berkaitan dengan pasar memori.
- Saham Micron turun lebih dari 5,5%, sedangkan Nvidia melemah lebih dari 5%.
- Sementara itu, perusahaan hyperscaler menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dan mencatatkan kenaikan pada perdagangan hari ini.
- Memburuknya sentimen dipicu oleh laporan mengenai kemajuan China dalam mengembangkan peralatan manufaktur semikonduktornya sendiri.
- Perkembangan tersebut dinilai dapat mengancam posisi ASML sebagai pemimpin industri Eropa dalam jangka panjang.
- Laporan menunjukkan bahwa Beijing sedang mengembangkan peralatan DUV atau Deep Ultraviolet Lithography domestik, salah satu teknologi penting yang digunakan untuk memproduksi chip canggih.
- Berita tersebut meningkatkan kekhawatiran investor terhadap semakin ketatnya persaingan dalam sektor semikonduktor dan potensi dampaknya terhadap kinerja produsen Barat pada masa mendatang.
- Ketegangan teknologi antara Amerika Serikat dan China juga kembali ditegaskan oleh pernyataan Donald Trump mengenai persaingan AI: “Mereka mengawasi kita, dan kita mengawasi mereka.”
- Pernyataan tersebut ditafsirkan sebagai tanda bahwa persaingan strategis untuk mendominasi AI dan teknologi penting masih menjadi salah satu tema utama pasar.
- Akibatnya, segmen AI dan semikonduktor mengalami tekanan paling besar.
- Padahal, sektor tersebut menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan Wall Street dalam beberapa tahun terakhir.
- Investor khawatir bahwa perkembangan industri chip China dapat mengurangi keunggulan jangka panjang perusahaan teknologi Amerika Serikat dan Eropa.
- Perdagangan di pasar Eropa berakhir dengan sentimen yang jauh lebih positif.
- Sentimen saham Eropa terutama didukung oleh gencatan senjata di Teluk Persia, yang meredakan kekhawatiran terhadap eskalasi lebih lanjut dan tekanan harga energi.
- FTSE 100 Inggris naik 0,4%, sama seperti CAC 40 Prancis.
- DAX Jerman menguat lebih dari 1,3%, sementara IBEX 35 Spanyol menutup perdagangan dengan kenaikan 0,8%.
🌐 Geopolitik dan Makroekonomi
- Katalis utama yang menggerakkan pasar pada paruh pertama perdagangan hari ini adalah penghentian konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
- Donald Trump menyatakan bahwa AS memutuskan menghentikan serangan lebih lanjut terhadap Iran setelah negara-negara mediator meminta agar negosiasi diberi kesempatan tambahan.
- Presiden AS mengatakan bahwa pembicaraan intensif dengan Iran saat ini sedang berlangsung.
- Namun, ia juga menegaskan bahwa waktu untuk mencapai terobosan sangat terbatas.
- Pada saat yang sama, Trump menyatakan bahwa apabila kesepakatan tidak tercapai, Amerika Serikat siap kembali mengambil tindakan militer secara tegas.
- Bagi pasar, perkembangan ini terutama mengurangi tekanan jangka pendek yang berkaitan dengan risiko eskalasi konflik dan kemungkinan lonjakan harga energi.
- Penurunan harga minyak meredakan kekhawatiran terhadap kembalinya inflasi.
- Kondisi tersebut menjadi faktor positif bagi aset berisiko dan turut memengaruhi ekspektasi terhadap kebijakan Federal Reserve berikutnya.
- Namun, pasar masih bersikap hati-hati karena gencatan senjata saat ini belum menunjukkan adanya penyelesaian konflik yang permanen.
- Retorika Trump mengindikasikan bahwa langkah tersebut hanya merupakan jeda sementara untuk membuka ruang negosiasi, bukan akhir definitif dari aksi militer.
- Apabila pembicaraan gagal, ketegangan di Timur Tengah dapat kembali meningkat.
- Kondisi tersebut berpotensi mendorong harga minyak naik dan memperburuk sentimen di pasar keuangan global.
- Saat ini, pasar berfokus pada apakah upaya diplomatik dapat menghasilkan kesepakatan jangka panjang antara Amerika Serikat dan Iran.
- Keberlanjutan gencatan senjata dapat mendukung sentimen pasar melalui risiko geopolitik yang lebih rendah, berkurangnya tekanan harga energi, dan menurunnya kekhawatiran terhadap dampak konflik bagi ekonomi global.
🛢️ Komoditas
- Kabar gencatan senjata langsung tercermin di pasar minyak.
- Harga minyak mentah turun tajam karena kekhawatiran terhadap eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah dan potensi gangguan pasokan energi global mulai berkurang.
- Penurunan premi risiko geopolitik memicu aksi jual yang jelas pada minyak Brent.
- Harga merespons prospek meredanya ketegangan antara Washington dan Teheran.
🪙 Logam Mulia
- Optimisme yang berhati-hati dan berimbang terlihat di pasar logam mulia.
- Futures emas naik sekitar 0,5% dan mendekati level $4.100 per ons.
- Futures perak menguat 0,7% dan bergerak di sekitar $58 per ons.
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