Euforia awal di Wall Street setelah kabar gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran hampir sepenuhnya menghilang.

Indeks utama saham AS saat ini diperdagangkan di zona merah.

S&P 500 turun sekitar 0,3%, Nasdaq 100 melemah hampir 0,7%, sementara hanya Dow Jones yang masih bertahan tipis di wilayah positif.

Tekanan terutama terpusat pada sektor semikonduktor dan perusahaan yang berkaitan dengan pasar memori.

Saham Micron turun lebih dari 5,5%, sedangkan Nvidia melemah lebih dari 5%.

Sementara itu, perusahaan hyperscaler menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dan mencatatkan kenaikan pada perdagangan hari ini.

Memburuknya sentimen dipicu oleh laporan mengenai kemajuan China dalam mengembangkan peralatan manufaktur semikonduktornya sendiri.

Perkembangan tersebut dinilai dapat mengancam posisi ASML sebagai pemimpin industri Eropa dalam jangka panjang.

Laporan menunjukkan bahwa Beijing sedang mengembangkan peralatan DUV atau Deep Ultraviolet Lithography domestik, salah satu teknologi penting yang digunakan untuk memproduksi chip canggih.

Berita tersebut meningkatkan kekhawatiran investor terhadap semakin ketatnya persaingan dalam sektor semikonduktor dan potensi dampaknya terhadap kinerja produsen Barat pada masa mendatang.

Ketegangan teknologi antara Amerika Serikat dan China juga kembali ditegaskan oleh pernyataan Donald Trump mengenai persaingan AI: “Mereka mengawasi kita, dan kita mengawasi mereka.”

Pernyataan tersebut ditafsirkan sebagai tanda bahwa persaingan strategis untuk mendominasi AI dan teknologi penting masih menjadi salah satu tema utama pasar.

Akibatnya, segmen AI dan semikonduktor mengalami tekanan paling besar.

Padahal, sektor tersebut menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan Wall Street dalam beberapa tahun terakhir.

Investor khawatir bahwa perkembangan industri chip China dapat mengurangi keunggulan jangka panjang perusahaan teknologi Amerika Serikat dan Eropa.

Perdagangan di pasar Eropa berakhir dengan sentimen yang jauh lebih positif.

Sentimen saham Eropa terutama didukung oleh gencatan senjata di Teluk Persia, yang meredakan kekhawatiran terhadap eskalasi lebih lanjut dan tekanan harga energi.

FTSE 100 Inggris naik 0,4%, sama seperti CAC 40 Prancis.