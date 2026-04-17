Daily Summary: Terobosan geopolitik memicu euforia pasar 🚀

Faktor utama yang mendorong volatilitas pasar

Peristiwa yang menentukan pada hari Jumat adalah pengumuman oleh Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi bahwa Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya selama masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Deklarasi ini memicu lonjakan spektakuler yang terjadi segera di pasar saham global dan aliran keluar modal yang tajam dari pasar minyak. Presiden Trump berterima kasih kepada Iran karena telah membuka selat tersebut, sambil mengonfirmasi bahwa blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tetap berlaku hingga perjanjian perdamaian formal tercapai. Pasar memperhitungkan skenario ini sebagai yang paling mungkin terjadi, meskipun perjanjian tersebut tetap rapuh dan gencatan senjata itu sendiri secara resmi berakhir pada 21 April.

Geopolitik

Gencatan senjata sepuluh hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Kamis pukul 17.00 waktu setempat (Eastern Time), dan pembukaan kembali Selat Hormuz pada hari Jumat merupakan hasil langsung dari hal tersebut. Axios melaporkan bahwa Washington dan Teheran sedang merundingkan rencana perdamaian tiga halaman, yang elemen kuncinya adalah transfer uranium Iran ke AS dengan imbalan dana yang dibekukan sebesar $20 miliar. Namun, seorang pejabat Iran memperingatkan bahwa pembukaan selat itu bersifat kondisional dan bergantung pada kepatuhan AS terhadap ketentuan gencatan senjata, dan bahwa Iran memandang blokade angkatan laut itu sendiri sebagai pelanggaran gencatan senjata. Meskipun dalam suasana euforia, para analis menekankan bahwa perbedaan antara kedua belah pihak, termasuk masalah nuklir, tetap signifikan dan membutuhkan pembicaraan yang serius.

Data ekonomi dan Fed

Mary Daly, presiden Federal Reserve Bank San Francisco, mendukung pendekatan "wait-and-see" terhadap suku bunga, mencatat bahwa kebijakan moneter yang sedikit restriktif saat ini sudah sesuai untuk kondisi sekarang. Pasar swap suku bunga telah meniadakan ekspektasi kenaikan suku bunga di AS, sementara bagi ECB, langkah 25 basis poin pada bulan Juli tetap hampir pasti. Analis di Piper Sandler memperingatkan bahwa pemulihan pasar saham yang cepat menutupi indikator luas pasar yang lebih lemah dan menggambarkan fundamental teknis saat ini sebagai "fondasi yang rapuh." Daly tidak memiliki hak suara dalam FOMC tahun ini, yang membatasi pengaruh langsungnya terhadap keputusan.

Indeks

S&P 500 melampaui angka 7.100 poin untuk pertama kalinya dalam sejarah, menutup hari dengan kenaikan lebih dari 1,2%. Dow Jones naik lebih dari 916 poin, atau hampir 2%, sementara Nasdaq Composite menguat 1,3%, mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa. Russell 2000 melampaui rekor sebelumnya di 2.735 poin yang ditetapkan pada 22 Januari, naik 2,5% untuk mencapai rekor tertinggi baru. Selama seminggu, S&P 500 naik total 4%, Dow 3%, dan Nasdaq sebanyak 6%.

Saham

Pemenang terbesar hari ini adalah perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata dan transportasi: Royal Caribbean naik hampir 10%, dan United Airlines naik lebih dari 9%. Sektor energi berada di bawah tekanan berat: APA Corporation turun lebih dari 9%, Valero lebih dari 8,5%, Exxon Mobil 5%, dan Chevron lebih dari 4%. Satu yang menonjol adalah Critical Metals, yang sahamnya melonjak lebih dari 40% setelah pemerintah Greenland menyetujui akuisisi saham di tambang logam tanah jarang Tanbreez Mining. Netflix mencatat penurunan signifikan lebih dari 10%.

Mata Uang

Indeks Dolar (USDIDX) turun lebih dari 0,2%, melanjutkan tren penurunannya sebagai respons terhadap de-eskalasi konflik di Timur Tengah dan publikasi laporan Axios mengenai rencana perdamaian yang sedang dirundingkan.

Komoditas

Harga minyak anjlok menyusul pengumuman bahwa Selat Hormuz telah dibuka kembali: kontrak berjangka WTI turun hampir 11% menjadi sekitar $82 hingga $85 per barel, sementara Brent turun sekitar 9% hingga 11% menjadi sekitar $88 hingga $90. Ini menandai kinerja mingguan terburuk untuk minyak sejak April 2020, ketika harga turun lebih dari 19% dalam satu minggu. Namun, emas terus naik sebesar 1,38%, mencapai $4.856 per ons, menunjukkan bahwa ketidakpastian tentang ketahanan perjanjian mendorong beberapa investor untuk mempertahankan posisi di aset safe-haven. Arab Saudi memperingatkan bahwa normalisasi aliran energi akan memakan waktu, karena perusahaan asuransi tetap berhati-hati terhadap gencatan senjata yang sementara dan tidak pasti ini.