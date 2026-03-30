Daily Summary: Trump, Inflasi, Ancaman, dan Ketegangan Teluk Persia Membayangi Wall Street

Amerika Serikat dan Israel melanjutkan ofensif terhadap Iran, yang merespons dengan serangan rudal ke negara-negara tetangga serta mempertahankan blokade di Selat Hormuz.

Donald Trump mengancam akan menghancurkan seluruh infrastruktur Iran jika kesepakatan tidak segera tercapai, sambil secara bersamaan mengklaim bahwa negosiasi sedang berlangsung dalam “suasana yang sangat baik,” klaim yang dibantah oleh Iran.

Presiden AS tersebut juga mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat sedang melakukan pembicaraan dengan Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf, untuk mengakhiri perang, sambil menekankan bahwa belum jelas apakah pihak tersebut dapat dipercaya.

Menurut laporan terbaru, Pentagon tengah mempersiapkan kemungkinan operasi darat di Iran. Ribuan tentara AS dan Marinir telah dikerahkan ke kawasan, meskipun fokusnya bukan invasi skala penuh, melainkan operasi terbatas oleh pasukan khusus dan unit infanteri.

Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, menekankan bahwa The Fed berada dalam posisi sulit, menyeimbangkan antara upaya menekan inflasi dan mendukung pasar tenaga kerja—dua tujuan yang semakin bertentangan. The Fed tetap dalam mode “wait and see,” mengabaikan guncangan jangka pendek dari pasar minyak, namun memperingatkan bahwa jika inflasi bertahan atau ekspektasi inflasi meningkat, bank sentral mungkin harus bertindak.

Akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk, Wall Street menghapus hampir seluruh kenaikan yang sempat terjadi hari ini. Indeks S&P 500 turun 0,1%, NASDAQ melemah sekitar 0,5%, sementara Dow Jones masih mencatat kenaikan sekitar 0,3% pada saat ringkasan ini dibuat sebelum pukul 20:00.

Di Eropa, sesi perdagangan secara umum positif, dengan sebagian besar pasar saham mencatat kenaikan. Indeks FTSE 100 naik sekitar 1,6%, CAC 40 menguat 0,9%, DAX naik 0,9%, dan IBEX 35 ditutup naik 0,8%.

Inflasi di Jerman meningkat signifikan namun sesuai dengan ekspektasi pasar, menunjukkan bahwa European Central Bank kemungkinan akan mempertahankan kebijakan moneternya yang ketat.

Didorong oleh ancaman terbaru dari pemerintah AS, harga minyak Brent kembali mendekati level $110 per barel.

Di pasar valuta asing, yen Jepang menguat tajam sebagai respons terhadap peringatan dari otoritas Jepang mengenai kemungkinan intervensi untuk menahan pelemahan sebelumnya.