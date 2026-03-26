Daily Summary: Wall Street lesu akibat tekanan dari sektor teknologi 🚨

-
Penurunan di Wall Street terlihat semakin cepat. Nasdaq sudah turun lebih dari 2%, dan kontrak berjangka S&P 500 mencapai level terendah baru dalam sesi ini.
-
Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan muncul kembali kekhawatiran inflasi, harga minyak naik lebih dari 3,5%, emas kehilangan kenaikannya dan turun sebesar 2,8%, sementara sentimen pasar tetap defensif. Perak menunjukkan kinerja yang sangat buruk hari ini, saat ini turun lebih dari 5%.
-
Beberapa faktor berkontribusi terhadap suasana pasar yang suram: Microsoft mengumumkan pembekuan rekrutmen di divisi komputasi awan dan penjualan, yang memunculkan pertanyaan tentang kesehatan seluruh sektor teknologi dan, terutama, hype seputar kecerdasan buatan (AI).
-
Sementara itu, geopolitik kembali menunjukkan pengaruhnya - seperti dilaporkan Reuters, setelah kematian Ali Khamenei pada 28 Februari, sayap politik konservatif Iran, yang terutama berpusat pada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), semakin mendorong pengembangan senjata nuklir.
-
Dalam rapat kabinet, Trump secara signifikan meningkatkan retorikanya terhadap Teheran. “Iran memohon untuk sebuah kesepakatan - bukan saya,” ujar presiden tersebut, seraya menambahkan bahwa Teheran seharusnya telah menyelesaikan kesepakatan itu empat minggu lalu. Selain itu, Trump secara terbuka mengakui bahwa ia belum yakin apakah siap untuk bernegosiasi dengan Iran pada saat ini.
-
Saham Meta Platforms anjlok lebih dari 6,4% hari ini, menghapus hampir $70 miliar dari nilai pasar perusahaan hanya dalam satu sesi perdagangan.
-
Aksi jual hari ini bertepatan dengan pengumuman dua putusan juri penting, yang bersama-sama menciptakan dimensi baru risiko hukum bagi seluruh industri media sosial. Tekanan hukum ini juga disertai dengan program belanja modal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
-
Google memperkenalkan algoritma TurboQuant, yang mampu mengompresi cache model bahasa hingga hanya 3 bit, mengurangi penggunaan memori KV-cache hingga enam kali lipat dan mencapai peningkatan kecepatan hingga 8 kali pada chip H100 tanpa kehilangan akurasi. Pasar segera memperhitungkan potensi penurunan permintaan chip memori: saham SanDisk turun sekitar 4% saat pembukaan, Micron dan Western Digital masing-masing turun sekitar 2%, dan Seagate juga turun sekitar 2%.
