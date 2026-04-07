Daily summary: Wall Street memangkas kerugian awal menunggu keputusan akhir Trump soal serangan Iran 🗽

Indeks DAX Jerman turun lebih dari 1% hari ini, FTSE Inggris melemah lebih dari 0,85%, dan CAC40 Prancis turun 0,65%, mengikuti hasil final PMI jasa yang beragam di berbagai ekonomi Eropa. Data Sentix menunjukkan penurunan tajam dalam sentimen bisnis dan investor di zona euro, jatuh ke level yang belum terlihat sejak April 2025 (-19,2 dibandingkan -8 yang diharapkan dan -3,1 sebelumnya).

Indeks saham AS memulihkan sebagian kerugian awalnya, dengan futures S&P 500 turun 0,3% dibandingkan penurunan lebih dari 1% tak lama setelah pembukaan. Pesanan barang tahan lama AS turun 1,4% secara bulanan, lebih buruk dari ekspektasi penurunan -1,2% setelah sebelumnya 0%. Namun, pesanan inti (tidak termasuk transportasi) naik 0,8% dibandingkan ekspektasi 0,5%. Ekspektasi inflasi satu tahun menurut NY Fed meningkat menjadi 3,4% (dibandingkan perkiraan 3,5% dan 3% sebelumnya), sementara pejabat Fed Austan Goolsbee memperingatkan risiko inflasi nyata yang berasal dari kenaikan harga bahan bakar, yang dapat menekan pertumbuhan dan mempersulit pengendalian inflasi.

John Williams dari The Fed mempertahankan nada yang relatif tenang meskipun data menunjukkan kenaikan. Ia menekankan bahwa kebijakan moneter tetap sesuai, mengindikasikan tidak perlu bereaksi terhadap satu guncangan inflasi saja. Ia juga menyebutkan bahwa inflasi dapat mencapai sekitar 2,75% pada tahun 2026, dengan tekanan yang lebih terasa di pertengahan tahun. Kisaran suku bunga saat ini berada di 3,5% - 3,75%, dan The Fed masih mengisyaratkan satu kali pemangkasan suku bunga tahun ini.

Trump mengancam akan melakukan serangan besar terhadap Iran namun menyatakan bahwa situasi masih dapat berubah sebelum keputusan akhir terkait aksi militer diambil. Iran sebelumnya mengumumkan telah menarik diri dari pembicaraan dengan Amerika Serikat setelah ancaman dari presiden, dan selain laporan Axios, tidak ada konfirmasi jelas mengenai negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua pihak. Harga minyak tetap mendekati $110 per barel, menunjukkan bahwa investor tidak melihat solusi jangka pendek terkait pembukaan kembali Selat Hormuz.

Analis Bank of America telah menambahkan saham Microsoft ke dalam daftar pilihan utama di AS, namun saham tersebut tidak menunjukkan rebound signifikan sebagai respons terhadap berita tersebut. Sentimen di sektor teknologi tetap lemah. Broadcom menonjol dengan kenaikan kuat, naik 5% setelah kesepakatan chip dengan Google dan Anthropic, sementara UnitedHealth Group juga melonjak, dengan raksasa asuransi tersebut naik 10% hari ini.