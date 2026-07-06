Amerika Serikat
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Perdagangan di awal pekan di AS berlangsung dalam suasana positif, dengan kenaikan moderat di pasar luas dan penguatan yang lebih kuat pada segmen pasar tertentu. Menjelang akhir sesi, US500 futures naik sekitar 0,5%. Indeks lainnya bergerak dalam kisaran yang relatif serupa.
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Presiden AS menyampaikan pernyataan yang beragam terkait geopolitik dan konflik bersenjata. Di satu sisi, D. Trump mencatat bahwa perang di Ukraina “lebih dekat untuk berakhir daripada yang dipikirkan kebanyakan orang.” Pada saat yang sama, ketika ditanya dalam konferensi mengenai masa depan negosiasi dengan Iran, ia mengatakan bahwa “Iran harus menandatangani kesepakatan”, karena jika tidak, “AS akan kembali dan menyelesaikan pekerjaan”, yang dapat dilihat sebagai ancaman potensi eskalasi. Pasar tampaknya tidak terlalu menganggap serius pernyataan tersebut, terlihat dari tekanan yang masih berlanjut pada harga minyak dan kenaikan valuasi perusahaan pertahanan.
Berita Perusahaan, Amerika Serikat:
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MicroStrategy merilis dokumen regulasi yang menunjukkan bahwa perusahaan terus menjual Bitcoin dan bahwa kerugian belum terealisasinya telah mencapai USD 8,32 miliar.
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Donald Trump berbicara positif mengenai CEO Dell dan mendorong masyarakat untuk membeli produk perusahaan tersebut dalam sidang Senat. Saham Dell naik sekitar 3 hingga 4%.
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Apple (AAPL.US) dan Broadcom (AVGO.US): Apple dan produsen semikonduktor Broadcom menguat setelah kabar perluasan kerja sama. Perjanjian tersebut direncanakan berjalan hingga 2031 dan mencakup pengembangan chip ASIC baru untuk Apple.
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SemiAnalysis menerbitkan laporan yang berspekulasi mengenai potensi penundaan proyek server rack “Kyber”. Perwakilan perusahaan membantah rumor tersebut dalam wawancara dengan Bloomberg.
Data Makroekonomi, AS:
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Services PMI tercatat sedikit di bawah ekspektasi, yaitu 51,2 dibandingkan perkiraan 51,4, tetapi masih menunjukkan kenaikan dari pembacaan sebelumnya sebesar 50,7.
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ISM non-manufacturing index tercatat di 54, sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 54,2.
Eropa
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Sesi Eropa bergerak mixed. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran masih relatif seimbang. Di antara pemimpin kenaikan di Eropa adalah Inggris dan Italia, dengan futures indeks naik sekitar 0,2%.
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Sentimen positif di Eropa mungkin didukung oleh Jerman. Kabinet federal menyetujui sebagian rancangan anggaran untuk 2027. Anggaran tersebut dengan jelas memberi sinyal pergeseran dari konservatisme fiskal dan mengalokasikan jumlah rekor untuk angkatan bersenjata dan investasi.
Komoditas
- Aktivitas di pasar komoditas berfokus pada produk pertanian. Kontrak berjangka kakao dan kopi mencatat kenaikan besar lebih dari 10%. Hal ini terkait dengan hujan lebat yang memblokir jalan di Afrika Barat dan menghambat ekspor, sebagai konsekuensi dari fenomena El Niño.
Kripto
- Sentimen campuran mendominasi pasar cryptocurrency. Awal hari terlihat jelas bearish sebagai respons terhadap dokumen regulasi MicroStrategy, tetapi komentar Donald Trump dalam konferensi pers kemudian memungkinkan pasar untuk lebih dari sekadar menghapus kerugian. Bitcoin mengakhiri hari dengan kenaikan sekitar 1% dan berada di atas USD 63.000.
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