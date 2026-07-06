Perdagangan di awal pekan di AS berlangsung dalam suasana positif, dengan kenaikan moderat di pasar luas dan penguatan yang lebih kuat pada segmen pasar tertentu. Menjelang akhir sesi, US500 futures naik sekitar 0,5%. Indeks lainnya bergerak dalam kisaran yang relatif serupa.

Presiden AS menyampaikan pernyataan yang beragam terkait geopolitik dan konflik bersenjata. Di satu sisi, D. Trump mencatat bahwa perang di Ukraina “lebih dekat untuk berakhir daripada yang dipikirkan kebanyakan orang.” Pada saat yang sama, ketika ditanya dalam konferensi mengenai masa depan negosiasi dengan Iran, ia mengatakan bahwa “Iran harus menandatangani kesepakatan”, karena jika tidak, “AS akan kembali dan menyelesaikan pekerjaan”, yang dapat dilihat sebagai ancaman potensi eskalasi. Pasar tampaknya tidak terlalu menganggap serius pernyataan tersebut, terlihat dari tekanan yang masih berlanjut pada harga minyak dan kenaikan valuasi perusahaan pertahanan.