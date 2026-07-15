PPI Juni secara bulanan: -0,3%

Ekspektasi: 0,0%

Sebelumnya: 0,6%

PPI Juni secara tahunan: 5,5%

Ekspektasi: 6,2%

Sebelumnya: 6,0%

PPI inti secara bulanan: 0,2%

Ekspektasi: 0,3%

Sebelumnya: 0,4%

PPI inti secara tahunan: 4,7%

Ekspektasi: 5,2%

Sebelumnya: 4,9%

Laporan inflasi AS kembali memberikan kejutan ke arah yang lebih rendah. Harga produsen turun 0,3% secara bulanan, sementara inflasi tahunan utama dan inti sama-sama melambat lebih tajam dari perkiraan. Data tersebut memperkuat laporan CPI sebelumnya yang juga lebih rendah dari ekspektasi.

Penguatan Wall Street hari ini dipimpin oleh saham Meta Platforms, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, dan Oracle. Pergerakan tersebut berpotensi menandakan perubahan sentimen investor secara bertahap serta rotasi modal dari pemasok infrastruktur AI menuju kelompok Magnificent Seven.

Saham perbankan juga mencatat kinerja kuat, didukung oleh rangkaian baru earnings rekor. Sektor keuangan secara luas dipimpin oleh BlackRock. Saham perusahaan manajemen aset tersebut naik lebih dari 6% setelah perusahaan melampaui ekspektasi pendapatan, laba, dan assets under management atau AUM, yang mencapai rekor US$15,3 triliun.

Indeks Dolar AS diperdagangkan melemah hari ini dan mendekati level 100, sementara EUR/USD naik 0,5% menjadi 1,147. Bitcoin kembali menembus US$65.000, melanjutkan rebound dan menguat sekitar 10% dari level terendah terbarunya.

Laporan terbaru Energy Information Administration atau EIA memberikan sinyal yang beragam bagi pasar energi. Persediaan minyak mentah AS turun 1,69 juta barel, sedikit lebih besar dari ekspektasi, sementara persediaan bensin juga turun 1,53 juta barel.

Namun, persediaan distilat secara mengejutkan meningkat 4,56 juta barel, meskipun pasar memperkirakan penurunan. Harga minyak dan gas alam diperdagangkan relatif datar hari ini, meskipun harga minyak mentah masih naik lebih dari 7% selama sepekan terakhir.

Beige Book Federal Reserve menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi AS terus berkembang dari pertengahan Mei hingga awal Juli. Namun, pertumbuhan secara umum hanya berada pada tingkat moderat hingga menengah, dengan beberapa distrik melaporkan pertumbuhan yang sangat kecil atau tidak ada pertumbuhan sama sekali.

Belanja konsumen tetap tertekan oleh kenaikan harga, terutama bahan bakar, sementara permintaan terhadap layanan terus meningkat.

Pasar tenaga kerja tetap stabil, dengan lapangan kerja meningkat secara moderat di sebagian besar distrik Federal Reserve. Namun, perusahaan masih melaporkan kesulitan dalam mencari tenaga kerja terampil, terutama di sektor konstruksi, manufaktur, dan ritel.

Tekanan upah tetap moderat, meskipun pertumbuhan upah melambat di beberapa wilayah.

Sejumlah perusahaan juga melaporkan peningkatan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses rekrutmen dan untuk meningkatkan produktivitas karyawan.

Sebagian besar distrik masih melaporkan kenaikan biaya dan harga, terutama pada sektor jasa, konstruksi, dan manufaktur. Beberapa perusahaan meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan.

Kontak pasar tenaga kerja yang dikutip oleh The Fed tetap berhati-hati tetapi optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Namun, mereka menyoroti ketidakpastian biaya yang masih bertahan dan memperkirakan inflasi hanya akan turun secara bertahap.