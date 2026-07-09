📈 Pasar Saham

Sebagian besar indeks utama Eropa menutup sesi di zona hijau. DAX Jerman naik sekitar 0,8%, sementara IBEX 35 Spanyol menguat 1,1%, didukung oleh membaiknya sentimen di pasar global.

Kenaikan mendominasi bursa Eropa hari ini, kecuali pasar Inggris, di mana FTSE 100 terkoreksi sedikit di bawah 0,2%.

Sektor ini juga didukung oleh rencana debut SK Hynix di AS, yang dapat mencapai valuasi lebih dari $26 miliar dan menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah.

Informasi terkait Meta Platforms juga disambut positif, karena perusahaan berencana memulai produksi chip AI miliknya sendiri paling cepat September dan menggandakan computing power untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok chip pihak ketiga.

Investasi Micron merupakan respons terhadap lonjakan permintaan memori yang digunakan di AI data center, serta upaya AS untuk meningkatkan kemandirian rantai pasok dari Asia.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk memperluas produksi domestik semiconductor memory, termasuk teknologi HBM yang digunakan dalam infrastruktur AI, melalui pembangunan pabrik baru di New York, Idaho, dan Virginia, sekaligus menciptakan puluhan ribu lapangan kerja.

Di sektor semikonduktor, perhatian investor tertuju pada keputusan Micron untuk meningkatkan rencana investasinya di AS menjadi lebih dari $250 miliar hingga 2035.

Investor menafsirkan hal ini sebagai sinyal bahwa permintaan terhadap teknologi terkait artificial intelligence masih bertahan, sehingga memperbaiki sentimen terhadap industri dan mendukung saham perusahaan seperti Micron, Intel, AMD, dan Marvell.

Saham produsen semikonduktor AS rebound dari penurunan sebelumnya, mengikuti kenaikan kuat perusahaan China di sektor tersebut.

Perbaikan sentimen antara lain didorong oleh rebound di sektor semikonduktor, yang memulihkan sebagian kerugian terbaru, meskipun kenaikan indeks AS terjadi di tengah meningkatnya aksi saling serang antara AS dan Iran.

Dow Jones naik sekitar 0,3%, S&P 500 menguat 0,8%, tetapi Nasdaq 100 yang sarat teknologi menjadi pemimpin kenaikan, dengan penguatan sekitar 1,2%.

Optimisme parsial kembali muncul di Wall Street setelah aksi jual dalam beberapa hari terakhir. Indeks utama pasar saham AS hari ini bergerak di zona hijau.

🌍 Geopolitik

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tetap menjadi sumber risiko utama bagi pasar keuangan.

AS dan Iran saling melancarkan serangan, yang kembali meningkatkan ketegangan di kawasan dan menimbulkan keraguan terhadap kelanjutan pembicaraan damai yang masih rapuh.

Washington melakukan serangkaian serangan udara terhadap target militer Iran, sementara Teheran membalas dengan serangan rudal dan drone terhadap pangkalan AS di Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Hal ini meningkatkan kekhawatiran terhadap konfrontasi regional yang lebih luas.

Titik risiko terbesar tetap berada di Selat Hormuz, salah satu jalur transportasi minyak dan LNG paling penting di dunia. Potensi gangguan pelayaran di jalur ini meningkatkan tekanan pada pasar energi, memicu kekhawatiran terhadap kenaikan harga komoditas dan tekanan inflasi baru.

Negara-negara Teluk, termasuk Qatar, menyerukan kedua pihak untuk kembali ke dialog diplomatik, dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional dan keamanan energi.

Upaya mediasi di balik layar oleh negara-negara ketiga sedang berlangsung, dengan tujuan membawa AS dan Iran kembali ke meja negosiasi, membatasi eskalasi lebih lanjut, dan mengurangi dampak negatif terhadap perdagangan internasional.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran tetap memiliki hak untuk membela diri jika terjadi aksi militer lanjutan dari AS dan akan merespons langkah berikutnya dari Washington, sembari mencari dukungan diplomatik dari negara-negara kawasan.

Presiden Donald Trump melaporkan bahwa Iran telah menghubungi AS dan menyatakan kesiapan untuk mencapai kesepakatan meskipun eskalasi militer baru-baru ini terjadi.

Pernyataan Trump muncul setelah pasukan AS melakukan serangan terhadap sekitar 170 target Iran, termasuk sistem pertahanan udara, gudang rudal dan drone, serta unit Islamic Revolutionary Guard Corps, sebagai respons terhadap serangan Iran sebelumnya terhadap tiga tanker.

Trump menggambarkan tindakan AS sebagai balasan dan memperingatkan bahwa setiap aksi lanjutan akan dibalas dengan respons yang jauh lebih kuat. Ia tidak menutup kemungkinan eskalasi lebih lanjut, tetapi tetap membuka pintu untuk kembali ke negosiasi.