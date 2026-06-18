Saham AS

Indeks saham AS bergerak lebih tinggi setelah tekanan pasca-FOMC mereda dan minat investor terhadap aset berisiko kembali meningkat menyusul penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

Nasdaq menjadi pemimpin reli di Wall Street:

US100 (Nasdaq 100): +2,0% setelah rollover kontrak

US2000 (Russell 2000): +1,3%

US500 (S&P 500): +0,9%

US30 (Dow Jones): +0,2%

Sentimen positif didorong oleh meredanya ketegangan geopolitik dan berkurangnya kekhawatiran pasar setelah keputusan terbaru Federal Reserve.

🏢 Berita Perusahaan

Amazon Siapkan Tantangan Baru bagi Nvidia

Amazon dilaporkan sedang berdiskusi untuk menjual chip AI Trainium miliknya secara langsung kepada operator pusat data eksternal.

Jika terealisasi, langkah ini akan mengubah AWS dari pengguna internal chip AI menjadi pesaing langsung di pasar AI accelerator.

Strategi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan kompetitif terhadap Nvidia sekaligus mempercepat fragmentasi pasar perangkat keras AI.

Apple Isyaratkan Kenaikan Harga Produk

CEO Apple yang akan segera lengser, Tim Cook, menyatakan bahwa kenaikan harga perangkat keras sulit dihindari.

Lonjakan biaya chip memori akibat tingginya permintaan AI serta gangguan rantai pasok helium selama konflik Timur Tengah telah meningkatkan biaya produksi secara signifikan.

Analis memperkirakan harga smartphone global dapat naik hingga 20%, yang berpotensi menambah sekitar US$150 pada harga iPhone 18.

Accenture Picu Aksi Jual di Sektor Konsultan Teknologi

Accenture anjlok 16,7% setelah melaporkan pendapatan kuartalan di bawah ekspektasi dan memangkas proyeksi pertumbuhan tahunan menjadi 3%-4%.

Panduan yang lebih lemah memicu aksi jual di sektor konsultasi teknologi karena meningkatnya kekhawatiran bahwa adopsi AI generatif mulai mengurangi kebutuhan terhadap layanan konsultasi tradisional.

🌍 Ekonomi & Bank Sentral

Klaim Pengangguran AS Turun ke 226 Ribu. Klaim pengangguran awal di Amerika Serikat turun 4.000 menjadi 226 ribu. Angka tersebut sesuai ekspektasi pasar dan mengonfirmasi bahwa kondisi pasar tenaga kerja AS masih relatif kuat. Meski demikian, jumlah penerima tunjangan pengangguran berkelanjutan (continuing claims) naik menjadi 1,81 juta, mengindikasikan proses pencarian kerja yang sedikit lebih lambat

💱 Valuta Asing, Energi, dan Logam Mulia