AstraZeneca Sudah Tumbuh Cepat, Kenapa Harus Membeli Masalah BMS?

Awal Agustus 2026, Financial Times melaporkan bahwa AstraZeneca (AZN.US) tengah membahas kemungkinan merger dengan Bristol Myers Squibb (BMY.US), sebuah transaksi yang berpotensi menciptakan raksasa farmasi senilai hampir US$400 miliar. Kabar tersebut langsung mengguncang pasar. Bukan karena investor antusias, melainkan karena mereka menolak gagasan tersebut. Saham AstraZeneca anjlok sekitar 9% dalam hitungan jam. Pertanyaannya sederhana: kenapa perusahaan yang sedang tumbuh pesat harus membeli masalah perusahaan lain?

Deal Senilai US$400 Miliar yang Tidak Pernah Diminta Siapa Pun

Skala transaksi yang dibicarakan memang luar biasa. Dengan market cap AstraZeneca sekitar US$264 miliar dan Bristol Myers Squibb sekitar US$133 miliar, gabungan keduanya akan menciptakan salah satu merger terbesar dalam sejarah industri farmasi global. CEO AstraZeneca Pascal Soriot telah membangun reputasi kuat selama 14 tahun memimpin perusahaan. Harga saham AstraZeneca naik lebih dari empat kali lipat di bawah kepemimpinannya, sementara target revenue US$80 miliar pada 2030 baru saja dikonfirmasi ulang dalam hasil Q2 2026.

Secara teori, merger ini menawarkan skala instan di pasar Amerika Serikat. BMS menghasilkan sekitar 69% revenue dari AS. AstraZeneca sendiri memperoleh sekitar 42% penjualan dari AS pada paruh pertama 2026 dan secara aktif mengejar direct listing di bursa AS untuk memanfaatkan valuasi yang lebih tinggi. Logika “instant US scale” terlihat masuk akal di atas kertas. Namun, pasar melihat persoalan yang lebih dalam daripada sekadar kalkulasi revenue.

Analis Citi menyebut pembicaraan merger tersebut sebagai sebuah “kejutan”, mengingat pipeline AstraZeneca dinilai sebagai salah satu yang terbaik di industrinya. TD Cowen bahkan secara eksplisit menyatakan tidak melihat logika strategis yang kuat dari kombinasi tersebut. Pesan pasar cukup jelas: jangan memperbaiki sesuatu yang tidak rusak.

Perbandingan Profil AstraZeneca vs Bristol Myers Squibb. Data per Q2 2026 earnings & laporan perusahaan. Sumber: XTB Research Indonesia

Patent Cliff BMS: Membeli Masalah Senilai US$38 Miliar

Masalah terbesar dalam skenario merger ini bukan ukurannya, tetapi apa yang sebenarnya akan dibeli AstraZeneca. Bristol Myers Squibb menghadapi salah satu patent cliff terbesar di industri farmasi. Eliquis, obat pengencer darah yang menjadi salah satu produk terlaris dunia, diperkirakan menghadapi kompetisi generik sekitar 2028. Opdivo, salah satu terapi kanker utama BMS, juga berada pada timeline yang serupa. Kedua obat tersebut menyumbang sekitar setengah dari total revenue BMS.

Analis memperkirakan revenue BMS yang terancam patent cliff mencapai sekitar US$38 miliar, terbesar di antara perusahaan farmasi besar. Revenue BMS sendiri sudah menunjukkan tanda stagnasi. Pendapatan tahunan 2025 tercatat US$48,2 miliar, sedikit turun dari US$48,3 miliar pada tahun sebelumnya. Bandingkan dengan AstraZeneca, yang baru saja membukukan pertumbuhan revenue 11%, di luar dampak generik Farxiga dan Brilinta, serta pertumbuhan core EPS 11% pada paruh pertama 2026.

Masalah lain adalah overlap yang cukup besar. Kedua perusahaan memiliki eksposur signifikan di oncology. AstraZeneca menghasilkan sekitar US$25 miliar dari obat kanker pada 2025, sementara lebih dari 40% revenue BMS pada paruh pertama 2026 juga berasal dari area yang sama. Tumpang tindih ini hampir pasti akan mengundang pengawasan antitrust yang ketat di AS maupun Eropa.

Analis Jefferies secara spesifik menyoroti bahwa kombinasi portfolio kanker kedua perusahaan berpotensi menjadi yang terluas di industri. Namun, skala tersebut justru dapat berubah menjadi masalah regulasi, bukan keunggulan. Meskipun pipeline kedua perusahaan secara teknis komplementer di beberapa area, dengan AstraZeneca lebih kuat di solid tumor dan BMS di kanker darah serta cell therapy, integrasi pascamerger dalam skala sebesar ini tetap sangat kompleks. Industri farmasi sendiri sudah lama meninggalkan era mega-merger dan lebih banyak beralih ke bolt-on acquisition serta licensing deal dengan risiko yang lebih terukur.

Investor Menang: AstraZeneca Tidak Butuh BMS untuk Tumbuh

Twist dari cerita ini datang dengan cepat.

Setelah penolakan investor dan penurunan saham yang tajam, Reuters melaporkan pada 5 Agustus bahwa sumber senior yang dekat dengan situasi menyatakan “tidak ada deal” dan “tidak pernah ada deal yang bisa dilakukan” antara kedua perusahaan.

Saham AstraZeneca langsung rebound sekitar 3% setelah kabar tersebut muncul. Pasar memberikan sinyal yang sangat jelas: growth story AstraZeneca terlalu berharga untuk dipertaruhkan.

Argumen investor juga cukup kuat. AstraZeneca memiliki 25 Phase III readout yang dijadwalkan dalam 18 bulan ke depan. Citi menilai pipeline AstraZeneca sebagai yang terkuat di farmasi Eropa, dengan estimasi peak sales yang telah disesuaikan risiko mencapai US$46 miliar. Perusahaan juga baru memasuki arena GLP-1 dengan elecoglipron yang telah memulai Phase III. Langkah tersebut membuka potensi di pasar obesitas dan diabetes yang bernilai sangat besar. Semua peluang ini dapat dikejar tanpa harus membeli perusahaan yang membawa sekitar US$38 miliar revenue berisiko.

Pascal Soriot sendiri menegaskan keyakinannya:

“We have the science, we have the pipeline, and we have the team to make this happen.”

Target revenue US$80 miliar pada 2030, yang berarti hampir menggandakan basis revenue 2025, memang ambisius. Namun, target tersebut didukung oleh pipeline dan pertumbuhan operasional yang kuat. Investor tampaknya lebih memilih pertumbuhan organik yang terukur dibandingkan gamble merger yang membawa risiko integrasi, dilusi, dan eksposur besar terhadap patent cliff.

Takeaway