📊 Makroekonomi dan Kalender Makroekonomi

Inggris

Produk domestik bruto atau PDB riil Inggris pada kuartal pertama tumbuh 0,6% QoQ dan naik 0,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kuartalan ini sesuai dengan perkiraan 0,6%, tetapi sedikit lebih rendah dari proyeksi tahunan. Namun, data bulanan dari ONS menunjukkan adanya sedikit kehilangan momentum. PDB riil turun 0,1% pada April 2026, mengindikasikan aktivitas ekonomi yang moderat pada awal kuartal kedua.

Amerika Serikat

Jumlah lowongan kerja berdasarkan data JOLTS pada Mei tercatat 7,594 juta, hampir tidak berubah dibandingkan data April yang direvisi turun menjadi 7,585 juta, tetapi masih di atas konsensus 7,3 juta. Data ini menunjukkan permintaan tenaga kerja masih stabil, sementara pertumbuhan payroll belakangan juga mulai meningkat. Conference Board Consumer Confidence Index naik 0,6 poin pada Juni menjadi 91,2 poin, di bawah perkiraan 94,4 poin, setelah revisi turun dari bulan sebelumnya. Penurunan harga bensin membantu mengimbangi kekhawatiran terkait kondisi ketenagakerjaan. Indeks Chicago PMI bulan Juni naik di atas ekspektasi menjadi 56,7 poin, dibandingkan perkiraan 55,9 poin dan angka sebelumnya 62,7 poin.

Jerman

Estimasi awal inflasi CPI Jerman untuk Juni melambat menjadi 2,3% YoY, di bawah perkiraan 2,6%, dan turun -0,3% MoM, dibandingkan perkiraan 0,0%. Sementara itu, indeks inflasi harmonisasi HICP masing-masing tercatat 2,4% YoY, dibandingkan perkiraan 2,5%, dan -0,2% MoM, dibandingkan perkiraan 0,0%.

China

Indikator resmi aktivitas ekonomi China untuk Juni dirilis lebih baik dari perkiraan. CFLP Manufacturing PMI naik menjadi 50,3 poin, di atas perkiraan 50,1 poin. Sementara itu, CFLP Services PMI tercatat 50,2 poin, lebih tinggi dari perkiraan 49,9 poin.

📈 Bursa Saham dan Pasar Saham

Amerika Serikat Wall Street

Indeks utama AS mencatat sesi Selasa yang kuat dan mengakhiri kuartal terbaik dalam enam tahun. Pada jam perdagangan malam di Eropa, S&P 500 naik 0,8%, sementara Nasdaq 100 yang didominasi saham teknologi menguat 1,8%. Kenaikan ini didorong oleh rebound produsen chip dan tanda-tanda ketahanan ekonomi yang memperkuat optimisme terhadap laba perusahaan. Indeks industri Dow Jones naik lebih moderat sebesar 0,3%. Kenaikan pasar saham selama tiga bulan terakhir menambah nilai pasar S&P 500 sekitar $8 triliun. Akhir paruh pertama tahun ini disebut sangat kuat, meskipun pasar tetap menghadapi latar belakang geopolitik yang sulit dan volatilitas yang tinggi. Strategi buying the dip menjadi pilihan default bagi investor ritel, yang membeli aset senilai hampir 3,5 kali rata-rata harian ketika S&P 500 mengalami sesi penurunan. Pada saat yang sama, rotasi modal yang lebih luas dari big tech ke small caps dan segmen undervalued membuat S&P 500 sempat turun 1,8% pada Juni sehari sebelum akhir bulan, sehingga berada di jalur menuju Juni terburuk kedua sejak 2015.

Eropa dan Pasar Global

Bursa saham Eropa mencatat penutupan yang beragam pada sesi Selasa. Indeks luas Stoxx Europe naik 0,9%, sementara DAX Jerman melonjak 1,4%. FTSE 100 Inggris naik tipis 0,1%, sedangkan CAC Prancis turun 0,4% dan Swiss Market Index (SMI) melemah 0,1%. Pada saat yang sama, indeks global MSCI World naik 0,6%.

🛢️ Komoditas dan Energi



Pasar minyak mencatat penurunan harga kuartalan terbesar sejak pandemi. Kontrak berjangka Brent crude turun sekitar 30% pada kuartal kedua, tidak termasuk efek rollover, sehingga hampir sepenuhnya menghapus premi geopolitik yang muncul setelah pecahnya perang antara AS dan Iran pada Februari. Pada akhir Juni, harga kontrak Brent September bergerak di sekitar $73 per barel, sementara WTI AS untuk Agustus turun 1% ke level di bawah $70.

Terobosan dari sisi pasokan terjadi setelah penandatanganan memorandum sementara dan dimulainya negosiasi damai di Doha, Qatar, dengan partisipasi Jared Kushner dan Steve Witkoff. Perkembangan ini memungkinkan lalu lintas tanker di Selat Hormuz yang sangat penting kembali mendekati 80% dari level sebelum perang menurut Goldman Sachs, serta kembali ke kisaran normal 30–40 kapal per hari menurut Morgan Stanley.

Meski data satelit resmi hanya menunjukkan sekitar sepertiga dari level normal, hal ini disebabkan banyak kapal berlayar dengan transponder dimatikan setelah serangan akhir pekan terhadap dua kapal kontainer. Morgan Stanley menurunkan proyeksi harga Dated Brent untuk kuartal ketiga dan keempat 2026 masing-masing sebesar $15 dan $5, menjadi rata-rata $75 per barel. Bank tersebut memperingatkan adanya risiko surplus struktural akibat terbukanya kembali jalur Timur Tengah, lemahnya permintaan China, dan kuatnya ekspor AS.



Harga spot emas mencatat rebound moderat sebesar 0,3% ke $4.030 per troy ons, stabil sedikit di atas level psikologis $4.000 pada akhir Juni. Meski demikian, sejak pecahnya konflik pada Februari, logam mulia ini telah kehilangan sekitar 25% nilainya dan menembus sejumlah support penting. Total penurunan dari puncak musim dingin, sekitar $5.600, kini mencapai 30%.

Situasi terkait independensi bank sentral AS menjadi lebih stabil setelah putusan Mahkamah Agung AS yang mengizinkan Gubernur Lisa Cook tetap berada di Board of Governors selama sengketa hukum dengan Presiden Donald Trump, yang sebelumnya berupaya mencopotnya.