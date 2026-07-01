ISM Manufaktur AS Juni

ISM Index tercatat 53,3, di bawah ekspektasi 54 dan lebih rendah dari angka sebelumnya 54.

ISM Manufacturing Employment naik menjadi 49,7, dibandingkan angka sebelumnya 48,6.

ISM Prices Index turun tajam ke 73, jauh di bawah ekspektasi 79 dan angka sebelumnya 82,1.

ISM New Orders in Manufacturing tercatat 56, sedikit turun dari angka sebelumnya 56,8.

Manufacturing PMI berada di 53,9, lebih rendah dari ekspektasi 55,7 dan angka sebelumnya 55,1.

Construction Spending tercatat 0,1%, sesuai ekspektasi 0,1%, tetapi lebih rendah dari angka sebelumnya 0,4%.

Data manufaktur AS yang lemah semakin memperkuat memburuknya sentimen terhadap ekonomi Amerika Serikat dan dolar AS.

Setelah rilis ADP dan PMI sebelumnya juga berada di bawah ekspektasi, data ISM Manufacturing kembali mengecewakan pasar.

Hal yang paling menonjol adalah penurunan tajam pada Prices Index. Di tengah latar belakang inflasi yang masih tinggi, penurunan ini dapat menjadi sinyal melemahnya permintaan di sektor manufaktur.

Satu-satunya sisi positif datang dari komponen manufacturing employment, yang meningkat meskipun masih berada di bawah level netral 50 poin.