Data makro AS kuat: klaim pengangguran lebih rendah dari perkiraan, Philly Fed naik

Klaim pengangguran awal: 207K (perkiraan: 213K; sebelumnya: 218K)

Klaim pengangguran lanjutan: 1.818K (perkiraan: 1.810K; sebelumnya: 1.787K)

Indeks Manufaktur Philadelphia Fed (April): 26,7 (perkiraan: 10,3; sebelumnya: 18,1)

Klaim pengangguran AS memberikan sinyal yang sangat beragam. Klaim awal berada jelas di bawah ekspektasi, menunjukkan kekuatan jangka pendek di pasar tenaga kerja. Namun, klaim berkelanjutan kembali meningkat - dan bahkan berada di atas perkiraan.

Hal ini menunjukkan bahwa pasar kemungkinan lebih fokus pada ketahanan jangka pendek pasar tenaga kerja, mempertahankan optimisme sambil mengabaikan potensi pelemahan struktural secara bertahap. Data ini kemungkinan akan sulit diinterpretasikan baik oleh Federal Reserve maupun investor.

Pada saat yang sama, Indeks Manufaktur Philadelphia Fed mengejutkan dengan hasil yang jauh lebih kuat dari ekspektasi. Beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya perbaikan yang lambat namun konsisten di sektor manufaktur. Namun, reaksi pasar masih terbatas.

