Data PMI AS campuran 🗽

PMI Komposit AS: 51,4 (Perkiraan: 51,9; Sebelumnya: 51,9)

PMI Manufaktur AS: 52,4 (Perkiraan: 51,5; Sebelumnya: 51,6)

PMI Jasa AS: 51,1 (Perkiraan: 52,0; Sebelumnya: 51,7)

Data PMI AS mencerminkan tren yang terlihat di Eropa: indeks manufaktur jauh melampaui ekspektasi, sementara indeks jasa berada di bawah perkiraan. Mengingat peran dominan sektor jasa dalam ekonomi AS, pergeseran sentimen secara keseluruhan cenderung negatif, meskipun indeks komposit masih berada di atas ambang ekspansi 50.

Salah satu faktor yang mungkin mendorong divergensi antara sektor manufaktur dan jasa adalah konflik di Iran, yang dapat mendukung aktivitas industri terkait pertahanan, sementara memberikan tekanan pada sektor seperti pariwisata.

Pariwisata AS juga dapat semakin tertekan oleh:

Perubahan persepsi terhadap AS sebagai destinasi wisata, Krisis yang sedang berlangsung dalam pengelolaan ruang udara AS.