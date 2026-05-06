Electronic Arts (EA) merilis laporan kuartalan terakhirnya sebagai perusahaan publik. Laba bersih mencatat hasil yang kuat, namun net bookings meleset dari ekspektasi seiring menurunnya keterlibatan pemain di Battlefield. Dengan akuisisi senilai $55 miliar yang dijadwalkan rampung pada Juni 2026, investor mendapatkan gambaran terakhir atas kinerja keuangan EA sebelum perusahaan ini resmi menjadi privat.

Ringkasan Kinerja Q4 FY2026

EA merilis laporan keuangan Q4 FY2026 setelah penutupan pasar pada 5 Mei 2026. Laba bersih tercatat sebesar $461 juta, hampir dua kali lipat dibandingkan $254 juta pada periode yang sama tahun lalu. Namun, net bookings, yaitu metrik utama bagi perusahaan gaming yang mencerminkan seluruh pendapatan dari penjualan digital dan pengeluaran dalam game selama periode tersebut, hanya mencapai $1,86 miliar, di bawah konsensus analis sebesar $2,0 miliar. EA tidak menggelar sesi tanya jawab dengan analis pada kuartal ini dengan alasan proses take-private yang sedang berlangsung, sehingga tidak ada panduan ke depan yang disampaikan manajemen.

Penurunan Engagement Battlefield: Akar dari Melesetnya Bookings

Battlefield 6 diluncurkan pada akhir 2025 sebagai game terlaris di genre shooter sepanjang tahun dan mencetak rekor baru keterlibatan pemain di hari pertama peluncuran. Namun pada Q4, judul ini mengalami apa yang disebut analis TD Cowen sebagai attrition yang signifikan, di mana metrik most-played di Xbox maupun PlayStation turun dibandingkan Q3. Penurunan ini sangat berdampak karena live services, yaitu pengeluaran berulang pemain dalam game seperti pembelian item digital dan konten tambahan, menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan EA. Ketika keterlibatan pemain turun, pengeluaran berulang tersebut ikut menyusut. Segmen mobile juga masih lesu, menambah tekanan lebih lanjut pada angka bookings. Ke depannya, peluncuran Grand Theft Auto VI dari Take-Two Interactive yang diprediksi menjadi peluncuran video game terbesar sepanjang sejarah berpotensi menarik perhatian pemain dan anggaran belanja hiburan mereka dari judul-judul EA.

Sumber: XTB Research Indonesia

LBO $55 Miliar: EA Bersiap Menjadi Perusahaan Privat

Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi, bersama perusahaan ekuitas swasta Silver Lake dan Affinity Partners, sepakat mengakuisisi EA dalam transaksi yang kini menjadi leveraged buyout terbesar dalam sejarah sektor teknologi dan gaming. LBO adalah skema akuisisi di mana pembeli menggunakan sebagian besar dana pinjaman, bukan uang sendiri, untuk membeli perusahaan, lalu melunasi utang tersebut secara bertahap menggunakan pendapatan perusahaan di masa depan. Bagi EA, skema ini berarti sekitar $20 miliar utang baru akan masuk ke neraca keuangan perusahaan setelah transaksi selesai, sehingga keberlangsungan arus kas dari live services menjadi sangat krusial untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut. Transaksi ini telah melewati seluruh tahapan persetujuan regulasi dan diperkirakan rampung pada 30 Juni 2026. Saham EA diperdagangkan mendekati level tertinggi 52 minggu di $204,89 menjelang rilis laporan ini, mencerminkan keyakinan pasar bahwa transaksi akan berjalan sesuai jadwal.

Lonjakan Laba dan Prospek ke Depan

Kinerja laba menjadi sisi positif yang paling menonjol pada kuartal ini. Laba bersih hampir dua kali lipat secara year-over-year menjadi $461 juta dari $254 juta, didorong oleh struktur biaya yang lebih ramping dan bauran pendapatan yang lebih banyak bertumpu pada penjualan digital bermargin tinggi. Estimasi EPS telah bergerak moderat lebih tinggi dalam 60 hari sebelum laporan dirilis, naik 1,46%, dan hasilnya mendarat tepat di level tersebut. Konsensus analis secara keseluruhan bersifat netral menjelang rilis, dengan target harga rata-rata $202,67 dibandingkan harga saham di sekitar $202, yang mengindikasikan pasar lebih mempertimbangkan kepastian penyelesaian transaksi ketimbang potensi kenaikan fundamental secara mandiri.

CEO Andrew Wilson menyatakan bahwa status perusahaan privat akan membebaskan EA dari tekanan laporan keuangan kuartalan dan mempercepat transformasi menuju pembuatan konten berbasis kecerdasan buatan generatif. Variabel utama yang perlu dicermati pasca-transaksi adalah apakah Battlefield 6 mampu menstabilkan pendapatan live services-nya, seberapa besar basis pemain EA yang akan terserap oleh GTA VI saat diluncurkan, serta apakah perusahaan dapat melayani beban utang barunya yang signifikan tanpa harus memangkas investasi pada judul-judul game di masa depan.