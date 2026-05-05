Baca selengkapnya
19.58 · 5 Mei 2026

Earnings AS Picu Volatilitas, Didominasi Profit Taking

Saham-saham AS bereaksi terhadap rilis laporan keuangan kuartalan, dengan volatilitas yang terlihat jelas pada nama-nama seperti Eaton dan Shopify, di mana aksi ambil untung mendominasi meskipun hasil keuangan tergolong solid.

Shopify – saham turun lebih dari 6% setelah earnings

  • Pendapatan: $3,17 miliar (di atas estimasi $3,09 miliar)
  • Laba operasional: $382 juta (di atas $329,2 juta)
  • MRR: $212 juta (sesuai ekspektasi)
  • GMV: $100,74 miliar (di atas estimasi $98,77 miliar)
  • OPEX Q2: 35–36% dari pendapatan

Sumber: xStation5

American Electric Power – saham naik tipis setelah earnings

  • Pendapatan: $6,02 miliar (di atas $5,75 miliar)
  • EPS operasional: $1,64 (di atas $1,57)
  • Panduan 2026: tidak berubah
  • EPS tahunan: $6,15–$6,45 (vs konsensus $6,34)

Sumber: xStation5

Pfizer

  • EPS: $0,75 (di atas $0,72)
  • Pendapatan: $14,45 miliar (di atas $13,84 miliar)
  • Panduan 2026: dipertahankan
  • EPS tahunan: $2,80–$3,00
  • Pendapatan tahunan: $59,5 miliar–$62,5 miliar (vs $61,43 miliar)

Sumber: xStation5

BioNTech

  • EPS: -$1,95
  • Pendapatan: €118,1 juta (di bawah €168,4 juta)
  • Rugi operasional: €677,5 juta (lebih besar dari estimasi €658,6 juta)
  • Panduan pendapatan tahunan: €2,0 miliar–€2,3 miliar
  • Penutupan fasilitas: Jerman, Singapura, CureVac
  • Pengurangan tenaga kerja: sekitar 1.860 posisi
  • Penghematan biaya: hingga €500 juta per tahun pada 2029
  • Buyback saham: hingga $1 miliar

Sumber: xStation5

DuPont

  • EPS: $0,55 (di atas $0,48)
  • Pendapatan: $1,68 miliar (di atas $1,66 miliar)
  • EPS Q2: ~$0,59 (vs $0,58 estimasi)
  • EBITDA Q2: ~$430 juta (vs $439,3 juta estimasi)
  • EBITDA tahunan: $1,73 miliar–$1,76 miliar
  • Pendapatan tahunan: $7,16 miliar–$7,22 miliar
  • EPS tahunan: $2,35–$2,40 (naik dari $2,25–$2,30)

Source: xStation5

Archer-Daniels-Midland

  • Pendapatan: $20,49 miliar (di bawah $20,61 miliar)
  • EPS: $0,71 (di atas $0,65)
  • Pemrosesan oilseeds: 9,30 juta ton (vs 9,31 juta)
  • Pemrosesan jagung: 4,54 juta ton (vs 4,61 juta)

Sumber: xStation5

5 Mei 2026, 19.33

AMD Hadapi Ujian AI: Pertumbuhan Saja Tak Cukup
5 Mei 2026, 17.33

Palantir Kuat, Tapi Saham Turun karena Kekhawatiran Segmen
5 Mei 2026, 13.40

Amazon Guncang Industri Logistik, Menekan UPS & FedEx
5 Mei 2026, 13.14

Kalender Ekonomi: Fokus Data AS, ISM Services Jadi Sorotan

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.

Saham AS
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.