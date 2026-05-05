Saham-saham AS bereaksi terhadap rilis laporan keuangan kuartalan, dengan volatilitas yang terlihat jelas pada nama-nama seperti Eaton dan Shopify, di mana aksi ambil untung mendominasi meskipun hasil keuangan tergolong solid.
Shopify – saham turun lebih dari 6% setelah earnings
- Pendapatan: $3,17 miliar (di atas estimasi $3,09 miliar)
- Laba operasional: $382 juta (di atas $329,2 juta)
- MRR: $212 juta (sesuai ekspektasi)
- GMV: $100,74 miliar (di atas estimasi $98,77 miliar)
- OPEX Q2: 35–36% dari pendapatan
Sumber: xStation5
American Electric Power – saham naik tipis setelah earnings
- Pendapatan: $6,02 miliar (di atas $5,75 miliar)
- EPS operasional: $1,64 (di atas $1,57)
- Panduan 2026: tidak berubah
- EPS tahunan: $6,15–$6,45 (vs konsensus $6,34)
Sumber: xStation5
Pfizer
- EPS: $0,75 (di atas $0,72)
- Pendapatan: $14,45 miliar (di atas $13,84 miliar)
- Panduan 2026: dipertahankan
- EPS tahunan: $2,80–$3,00
- Pendapatan tahunan: $59,5 miliar–$62,5 miliar (vs $61,43 miliar)
Sumber: xStation5
BioNTech
- EPS: -$1,95
- Pendapatan: €118,1 juta (di bawah €168,4 juta)
- Rugi operasional: €677,5 juta (lebih besar dari estimasi €658,6 juta)
- Panduan pendapatan tahunan: €2,0 miliar–€2,3 miliar
- Penutupan fasilitas: Jerman, Singapura, CureVac
- Pengurangan tenaga kerja: sekitar 1.860 posisi
- Penghematan biaya: hingga €500 juta per tahun pada 2029
- Buyback saham: hingga $1 miliar
Sumber: xStation5
DuPont
- EPS: $0,55 (di atas $0,48)
- Pendapatan: $1,68 miliar (di atas $1,66 miliar)
- EPS Q2: ~$0,59 (vs $0,58 estimasi)
- EBITDA Q2: ~$430 juta (vs $439,3 juta estimasi)
- EBITDA tahunan: $1,73 miliar–$1,76 miliar
- Pendapatan tahunan: $7,16 miliar–$7,22 miliar
- EPS tahunan: $2,35–$2,40 (naik dari $2,25–$2,30)
Source: xStation5
Archer-Daniels-Midland
- Pendapatan: $20,49 miliar (di bawah $20,61 miliar)
- EPS: $0,71 (di atas $0,65)
- Pemrosesan oilseeds: 9,30 juta ton (vs 9,31 juta)
- Pemrosesan jagung: 4,54 juta ton (vs 4,61 juta)
Sumber: xStation5
