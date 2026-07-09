Musim earnings Q2 diperkirakan akan membawa satu kuartal lagi dengan pertumbuhan profit yang solid bagi Eropa. Namun, gambaran sebenarnya sangat dipengaruhi oleh sektor energi. Di AS, ekspektasi bahkan lebih tinggi. Analis memperkirakan kenaikan profit lain lebih dari 20% untuk indeks S&P 500, terutama didorong oleh teknologi dan energi. Namun, celah pertama mulai muncul dalam narasi AI boom yang seolah tidak berakhir, dan hal ini dapat menggeser keseimbangan kekuatan antara pasar AS dan Eropa.

Prakiraan Utama untuk Musim Earnings Q2

Di Eropa, earnings diperkirakan tumbuh sekitar 12% secara tahunan, tetapi jika sektor energi dikeluarkan, angkanya hanya sekitar 3% secara tahunan.

Sektor energi di Eropa kini memainkan peran yang mirip dengan sektor teknologi di AS, yaitu sektor yang “menggerakkan” musim earnings.

Di AS, indeks S&P 500 diperkirakan mencatat pertumbuhan profit sekitar 23% secara tahunan, menandai kuartal kedua berturut-turut dengan pertumbuhan di atas 20%.

Teknologi dan energi di AS menjadi pendorong utama pertumbuhan, tetapi kekhawatiran mulai meningkat mengenai keberlanjutan boom investasi AI.

Indeks AS mencatat kuartal kedua yang sangat kuat, sementara beberapa pasar Eropa, terutama di Eropa selatan, mulai mengejar ketertinggalan.

Jika hasil Q2 perusahaan teknologi AS dan guidance untuk kuartal-kuartal berikutnya mengecewakan, Eropa dapat mempertahankan keunggulan relatifnya dalam beberapa bulan mendatang.

Eropa: Sektor Energi Mendorong Pertumbuhan Profit

Pada kuartal kedua, perusahaan-perusahaan Eropa berpotensi kembali mencatat kenaikan profit yang solid. Konsensus memperkirakan pertumbuhan sekitar 12% secara tahunan, mengonfirmasi kelanjutan pemulihan setelah beberapa tahun yang lebih lemah. Pada saat yang sama, pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh segelintir perusahaan minyak dan gas terbesar, yang profitnya diperkirakan naik hingga sekitar 84% secara tahunan, sehingga mendominasi gambaran pasar secara keseluruhan.

Jika sektor energi dikeluarkan, laju pertumbuhan profit di Eropa turun menjadi sekitar 3% secara tahunan. Ini menunjukkan betapa terkonsentrasinya sumber perbaikan tersebut. Dalam praktiknya, pasar Eropa yang lebih luas masih bergerak dalam lingkungan pertumbuhan moderat, sementara angka-angka spektakuler terutama berasal dari sektor yang diuntungkan oleh situasi geopolitik dan lonjakan harga komoditas sebelumnya.

Sektor Energi sebagai “European Tech” dan Batasannya

Pada musim earnings kali ini, sektor energi di Eropa menjadi padanan fungsional dari sektor teknologi di AS. Sektor ini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan profit agregat. Selain energi, sektor kimia, industri, dan perbankan juga berpotensi menunjukkan kinerja baik, didukung oleh perbaikan siklus bisnis dan margin bunga yang lebih tinggi.

Sektor yang berorientasi pada konsumen tetap menjadi titik lemah dalam ekonomi Eropa, terutama sektor otomotif dan discretionary consumer goods. Tekanan biaya, suku bunga tinggi, dan pendinginan permintaan membatasi potensi pertumbuhan earnings. Di area inilah kelemahan relatif Eropa dapat terlihat paling jelas jika dibandingkan dengan pasar AS.

Berapa Lama Sektor Energi Bisa Menopang Earnings Eropa?

Pertanyaan utama bagi investor adalah: apakah boom earnings saat ini di sektor energi dapat berkelanjutan, dan sejauh mana sektor tersebut masih mampu menopang indeks Eropa? Profit perusahaan minyak dan gas tetap sangat sensitif terhadap situasi di Timur Tengah dan fluktuasi harga minyak. Penurunan Brent crude baru-baru ini yang lebih dari 10% menjadi pengingat bahwa situasi dapat berubah dengan cepat.

Hingga perusahaan menerbitkan laporan mereka, termasuk proyeksi baru untuk kuartal-kuartal mendatang, prospek earnings Eropa, dan secara lebih luas pasar secara keseluruhan, akan tetap ambigu dan sangat bergantung pada skenario. Bagi investor, ini berarti mereka harus mencermati bukan hanya hasilnya, tetapi terutama nada komentar manajemen dan guidance untuk beberapa bulan ke depan.

AS: Ekspektasi Sangat Optimistis Menjelang Musim Earnings Q2

Di seberang Atlantik, musim earnings Q2 dimulai dalam suasana optimisme yang sangat tinggi. Analis memperkirakan perusahaan dalam indeks S&P 500 akan melaporkan pertumbuhan earnings sekitar 23% secara tahunan, yang akan menandai kuartal kedua berturut-turut dengan pertumbuhan di atas 20%. Ekspektasi setinggi ini sebagian besar berasal dari rangkaian pengumuman positif dari perusahaan-perusahaan itu sendiri.

Menurut data FactSet, jumlah perusahaan S&P 500 yang menerbitkan proyeksi earnings positif untuk kuartal kedua mencapai 111, sekitar dua kali lipat dari rata-rata 5 dan 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa gelombang optimisme saat ini berakar pada tren bisnis nyata, bukan semata-mata narasi pasar. Namun, risiko “ekspektasi yang terlalu tinggi” tetap perlu diperhatikan. Semakin tinggi standar yang dipasang, semakin mudah pasar kecewa, bahkan ketika hasilnya secara objektif tetap baik.

AS sebagai “Korban dari Kesuksesannya Sendiri”

Selama tujuh kuartal terakhir, indeks S&P 500 secara konsisten mengalahkan konsensus earnings forecast, sementara nilainya naik total lebih dari 45%. Rangkaian keberhasilan ini membuat pasar terbiasa dengan hasil yang terus melampaui proyeksi. Di satu sisi, hal ini mendukung valuasi. Namun di sisi lain, standar untuk masa depan menjadi jauh lebih tinggi.

Jika pada musim Q2 ini terjadi perlambatan kecil saja, dan perusahaan gagal memenuhi tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan atau menurunkan guidance, reaksi investor dapat menjadi jauh lebih sensitif dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Hal ini terutama berlaku untuk growth company di sektor teknologi dan AI, di mana sebagian skenario positif sudah banyak tercermin dalam harga.

Teknologi dan Energi: Bintang Musim Earnings AS

Di AS, seperti di Eropa, salah satu penerima manfaat utama dalam beberapa bulan terakhir adalah sektor energi, yang mencatat kenaikan terbesar dalam proyeksi profit Q2, hingga sekitar 60% secara tahunan. Ini sebagian besar merupakan hasil dari ketegangan geopolitik dan kenaikan harga komoditas sebelumnya, meskipun secara alami faktor ini lebih bersifat siklikal daripada struktural.

Pada saat yang sama, perusahaan teknologi AS, terutama yang terlibat dalam investasi artificial intelligence, diperkirakan akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan earnings S&P 500 pada Q2. Perbaikan signifikan dalam hasil diperkirakan muncul di sektor cloud, semikonduktor, dan AI infrastructure, meskipun valuasi beberapa pemimpin pasar sudah mengalami penyesuaian.

AI dalam Sorotan: Samsung, Meta, Nvidia, dan Kenaikan Biaya

Hasil kuartalan Samsung Electronics menjadi salah satu simbol utama dari boom saat ini. Perusahaan mengumumkan kenaikan operating profit sekitar 19 kali lipat secara tahunan, didorong oleh rekor permintaan untuk memori server AI. Secara paradoks, harga saham justru turun sebagai respons, karena investor mulai mempertanyakan keberlanjutan pertumbuhan tersebut dan kemungkinan perlambatan investasi dalam infrastruktur AI.

Pada saat yang sama, Meta mulai membangun bisnis yang berbasis pada penyewaan surplus daya komputasi AI. Pasar dapat menafsirkan ini sebagai tanda bahwa investasi perusahaan sejauh ini dalam GPU dan infrastruktur mungkin sedikit “mendahului permintaan”. Selain itu, muncul laporan mengenai kenaikan biaya proyek infrastruktur AI. Nvidia memperkirakan biaya “AI factory” pertamanya, dengan kapasitas sekitar satu gigawatt, mencapai sekitar $100 miliar, sementara Apple telah memberi sinyal kenaikan harga untuk beberapa produk tertentu akibat meningkatnya biaya memori.

Akankah Sektor Teknologi Menopang Pertumbuhan Profit AS?

Dalam jangka pendek, hasil Q2 sendiri kemungkinan bukan masalah utama. Fundamental banyak perusahaan teknologi masih solid, dan investasi AI sebelumnya kini mulai diterjemahkan menjadi revenue dan margin. Pertanyaan utamanya adalah apa yang akan diumumkan perusahaan mengenai laju pertumbuhan ke depan dan rencana CAPEX untuk infrastruktur AI.

Jika dewan perusahaan mulai memberi sinyal pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap belanja modal, pasar dapat merevisi proyeksi untuk beberapa tahun mendatang, terutama pada sektor-sektor yang paling “panas” karena narasi AI. Bagi sebagian investor, kondisi ini dapat memicu rotasi modal ke sektor atau wilayah yang lebih defensif, termasuk Eropa.

Eropa versus AS: Perbedaan Kinerja Indeks pada Q2

Dari sisi kinerja indeks, AS mencatat kuartal kedua yang impresif. Nasdaq membukukan kinerja terbaiknya dalam lebih dari lima tahun, sementara Dow Jones mencetak all-time high baru. Rata-rata kenaikan indeks utama AS mencapai sekitar 14% dalam tiga bulan, yang jelas mencerminkan skala antusiasme terhadap earnings dan AI.

Di Eropa, indeks utama seperti Prancis, Jerman, dan Inggris naik dengan laju yang jauh lebih lambat, masing-masing sekitar 6,8%, 8,2%, dan 3,2% dalam periode yang sama. Namun, situasi di kawasan selatan benua tersebut menarik: indeks Italia dan Yunani naik lebih dari 14%, sementara indeks Spanyol naik sekitar 10%, bahkan mengungguli beberapa benchmark AS dalam konteks ini.

Eropa Mengawali Q3 Lebih Baik: Awal dari Pembalikan Arah?

Beberapa hari pertama kuartal ketiga menunjukkan bahwa indeks Eropa memperoleh keunggulan relatif dibandingkan indeks AS. Sejauh ini, Juli terlihat lebih baik untuk Eropa, baik dari sisi pasar yang lebih luas maupun beberapa pasar periferal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sebagian investor sudah mulai memposisikan diri untuk mengantisipasi potensi kekecewaan dari sektor teknologi AS.

Apakah Eropa dapat mempertahankan keunggulan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pasar menerima hasil perusahaan teknologi terbesar AS. Hasil yang lebih lemah dari ekspektasi atau guidance yang berhati-hati dapat mendorong pasar untuk terus bergeser ke pasar yang lebih murah, tidak terlalu “jenuh” oleh eksposur AI, dan lebih terdiversifikasi secara sektoral. Eropa sering kali dipersepsikan dengan cara seperti itu.

Apa Arti Hasil Q2 bagi Investor di Musim Ini?

Bagi investor, musim earnings Q2 terutama menjadi ujian terhadap narasi boom yang tidak pernah berakhir di sektor energi dan AI. Di Eropa, kuncinya adalah menilai sejauh mana level profit sektor energi saat ini dapat berkelanjutan, dan apakah sektor lain seperti industri, perbankan, dan kimia mampu secara bertahap mengambil alih tongkat estafet.

Di AS, perhatian sebaiknya tidak hanya tertuju pada Q2 itu sendiri, tetapi terutama pada proyeksi perusahaan teknologi untuk kuartal-kuartal mendatang. Jika proyeksi tersebut terbukti lebih konservatif daripada ekspektasi pasar, hal ini dapat memicu volatilitas yang meningkat, baik di sektor big tech maupun indeks S&P 500 yang lebih luas. Dalam skenario seperti itu, Eropa, yang tidak terlalu bergantung pada satu megatrend, dapat diuntungkan oleh sebagian arus keluar modal.