Amazon telah bertahun-tahun meyakinkan investor bahwa perusahaan mampu mengembangkan bisnis e-commerce, memperbesar operasi periklanan, dan membangun salah satu bisnis cloud paling menguntungkan di dunia secara bersamaan.

Namun, laporan keuangan hari ini dapat menunjukkan bahwa pasar mulai melihat Amazon melalui sudut pandang yang berbeda.

Fokus investor tidak lagi hanya tertuju pada laju pertumbuhan pendapatan atau besarnya laba.

Pertanyaan yang semakin penting adalah apakah ratusan miliar dolar yang diinvestasikan dalam pusat data dan infrastruktur AI mulai menghasilkan imbal hasil yang terukur.

AWS tetap menjadi mesin utama pertumbuhan dan profitabilitas Amazon.

Konsensus memperkirakan pendapatan segmen tersebut tumbuh sekitar 31% secara tahunan menjadi US$40,57 miliar.

Pertumbuhan tersebut akan jauh lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan dan kembali mengonfirmasi bahwa cloud computing tetap menjadi pilar profitabilitas terpenting Amazon.

Namun, pada laporan kali ini, pertumbuhan kuat saja mungkin belum cukup.

Investor akan membandingkan hasil AWS dengan kinerja Microsoft Azure dan Google Cloud.

Pasar juga akan mencari jawaban apakah kenaikan belanja infrastruktur AI benar-benar menghasilkan permintaan nyata dan pertumbuhan pendapatan di masa depan.

Satu tema lain akan mendominasi laporan tersebut, yaitu belanja modal yang sangat besar.

Amazon meningkatkan investasi secara signifikan untuk pusat data, server, dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan AI.

Konsensus memperkirakan CapEx sekitar US$52,5 miliar pada kuartal III dan lebih dari US$200 miliar untuk setahun penuh.

Skala investasi tersebut sangat besar.

Pasar bukan hanya akan memperhatikan berapa banyak dana yang akan dibelanjakan Amazon, tetapi terutama apakah pengeluaran tersebut menghasilkan permintaan yang lebih kuat, tingkat utilisasi pusat data yang lebih baik, dan pertumbuhan pendapatan di masa depan.

Laporan hari ini akan menguji dua hal, yaitu kekuatan AWS dan kemampuan Amazon mengubah investasi AI dalam jumlah besar menjadi imbal hasil ekonomi yang nyata.

Ekspektasi Keuangan Utama

Total pendapatan perusahaan: US$197,01 miliar

Pertumbuhan total pendapatan: Sekitar 18% secara tahunan

Pendapatan AWS: US$40,57 miliar

Pertumbuhan pendapatan AWS: Sekitar 31,3% secara tahunan

Pendapatan toko online: US$69,92 miliar

Pendapatan toko fisik: US$5,87 miliar

Pendapatan layanan penjual pihak ketiga: US$46,15 miliar

Pendapatan iklan: US$19,32 miliar

Pendapatan layanan berlangganan: US$13,75 miliar

Pendapatan Amerika Utara: US$113,95 miliar

Pendapatan internasional: US$42,71 miliar

EPS: US$1,83

Laba operasional: US$23,61 miliar

Margin operasional: 12%

Forward Guidance

Ekspektasi pendapatan kuartal III: US$203,93 miliar

Ekspektasi laba operasional kuartal III: US$25,07 miliar

Estimasi CapEx kuartal III: US$52,46 miliar

Estimasi CapEx setahun penuh: US$200,53 miliar

AWS Tetap Menjadi Inti Laba Amazon

Amazon saat ini jauh lebih besar daripada sekadar perusahaan e-commerce. Toko online masih menghasilkan porsi pendapatan terbesar, tetapi AWS tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan profitabilitas.

Konsensus memperkirakan pendapatan AWS mencapai US$40,57 miliar atau tumbuh sekitar 31% secara tahunan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan dan kembali mengonfirmasi bahwa permintaan terhadap layanan cloud masih sangat kuat.

Pertumbuhan AWS sangat penting karena segmen cloud menghasilkan margin yang jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis e-commerce tradisional. Setiap tambahan satu dolar pendapatan AWS dapat memberikan dampak lebih besar terhadap laba operasional daripada tambahan penjualan dari bisnis ritel Amazon.

Bagi Amazon, AWS merupakan mesin pertumbuhan, sumber profitabilitas, dan fondasi strategi kecerdasan buatan secara bersamaan. Melalui AWS, perusahaan menyediakan akses terhadap kapasitas komputasi, infrastruktur, dan layanan yang dibutuhkan pelanggan untuk membangun serta menerapkan solusi AI.

Apabila pertumbuhan segmen tetap berada di sekitar 31%, Amazon dapat menunjukkan bahwa kenaikan investasi pusat data memang didorong oleh permintaan nyata. Namun, apabila pertumbuhan lebih lemah, pasar dapat mulai mempertanyakan apakah skala investasi Amazon sudah bergerak terlalu jauh dibandingkan kemampuan perusahaan untuk memonetisasinya.

AWS Akan Dibandingkan dengan Microsoft dan Alphabet

Hasil AWS tidak akan dianalisis secara terpisah dari para pesaing. Microsoft dan Alphabet juga terus meningkatkan belanja untuk pusat data dan infrastruktur AI.

Ketiga perusahaan tersebut bersaing mendapatkan pelanggan yang membutuhkan kapasitas komputasi semakin besar untuk pelatihan model, pemrosesan data, dan penerapan kecerdasan buatan. Laporan hari ini juga akan menjadi ujian terhadap posisi AWS dibandingkan Azure dan Google Cloud.

Apabila AWS tumbuh sesuai atau melampaui konsensus, pasar dapat menyimpulkan bahwa Amazon masih berhasil memperoleh manfaat dari pertumbuhan permintaan cloud global. Namun, apabila kompetitor tumbuh lebih cepat, investor dapat mempertanyakan laju akuisisi pelanggan, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan AWS mempertahankan keunggulan kompetitifnya.

Dalam siklus investasi saat ini, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang memiliki pusat data terbesar. Hal yang semakin penting adalah siapa yang dapat memanfaatkan pertumbuhan permintaan secara paling efektif dan mengubah infrastrukturnya menjadi sumber pendapatan yang bertahan lama. AWS memiliki skala sangat besar, basis pelanggan luas, dan penawaran produk yang lengkap. Laporan hari ini akan menunjukkan apakah keunggulan tersebut masih mampu menghasilkan momentum pertumbuhan yang cukup untuk mempertahankan posisi terdepan.

Imbal Hasil AI Lebih Penting daripada Besarnya CapEx

Amazon tidak lagi perlu meyakinkan pasar bahwa perusahaan berniat menginvestasikan modal dalam jumlah yang sangat besar.

Konsensus memperkirakan CapEx sekitar US$52,5 miliar pada kuartal III dan lebih dari US$200 miliar untuk setahun penuh.

Angka tersebut mungkin terlihat hampir mustahil hanya beberapa tahun lalu.

Namun, saat ini, pengumuman CapEx besar bukan lagi kejutan utama.

Investor memahami skala persaingan pembangunan infrastruktur AI.

Mereka mengetahui bahwa pusat data, server, dan sistem komputasi canggih membutuhkan investasi yang sangat besar.

Pertanyaan terpenting bukan lagi berapa banyak yang akan dibelanjakan Amazon.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah investasi tersebut mulai menghasilkan imbal hasil.

Pasar akan mencari informasi mengenai:

pertumbuhan permintaan layanan AI di AWS,

tingkat utilisasi pusat data baru,

ketersediaan kapasitas komputasi,

laju akuisisi pelanggan,

perkembangan chip buatan Amazon,

dampak AI terhadap pertumbuhan pendapatan dan margin di masa depan.

Apabila manajemen menunjukkan bahwa kapasitas baru dengan cepat digunakan oleh pelanggan, tingginya belanja investasi dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk pertumbuhan masa depan. Namun, apabila pengeluaran terus meningkat tanpa percepatan pendapatan yang jelas, perhatian pasar dapat beralih ke tekanan terhadap free cash flow.

Chip Buatan Sendiri Dapat Memperbaiki Ekonomi AWS

Salah satu area yang akan diperhatikan investor adalah perkembangan chip buatan Amazon. Prosesor dan chip AI yang dikembangkan sendiri dapat membantu perusahaan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok eksternal.

Teknologi tersebut juga dapat memungkinkan Amazon menyesuaikan infrastruktur dengan kebutuhan pelanggan dan menurunkan biaya penyediaan layanan cloud.

Dalam jangka panjang, chip sendiri juga dapat memperbaiki margin AWS. Apabila Amazon mampu menyediakan kapasitas komputasi kompetitif dengan biaya lebih rendah, perusahaan dapat meningkatkan margin atau menawarkan harga yang lebih menarik kepada pelanggan.

Namun, pasar akan membutuhkan bukti konkret mengenai tingkat adopsi solusi tersebut. Keberadaan chip buatan sendiri dalam penawaran AWS saja tidak akan cukup. Pertanyaan utamanya adalah apakah pelanggan benar-benar meningkatkan penggunaan chip Amazon dan apakah perusahaan dapat memanfaatkannya untuk membangun keunggulan dibandingkan pesaing.

E-Commerce Tetap Menghasilkan Pendapatan Terbesar

Meskipun AWS memperoleh perhatian terbesar dari investor, bisnis ritel inti Amazon tetap menjadi sumber pendapatan terbesar perusahaan.

Konsensus memperkirakan penjualan toko online sekitar US$69,9 miliar dan pendapatan dari layanan penjual pihak ketiga sebesar US$46,2 miliar.

Segmen kedua sangat penting dalam menilai kualitas hasil Amazon.

Layanan penjual pihak ketiga mencakup komisi, logistik, dan berbagai solusi lain yang ditawarkan kepada bisnis yang menggunakan marketplace Amazon.

Pertumbuhan partisipasi penjual pihak ketiga memungkinkan Amazon memperbesar skala bisnis tanpa harus membiayai seluruh persediaan barang sendiri.

Konsensus memperkirakan penjual pihak ketiga menyumbang sekitar 60,2% dari total unit terjual.

Hal tersebut menunjukkan seberapa jauh Amazon telah berubah dari perusahaan ritel tradisional menjadi platform layanan yang luas.

Periklanan juga tetap menjadi pilar penting.

Estimasi pendapatan sekitar US$19,3 miliar menunjukkan bahwa Amazon semakin efektif memonetisasi traffic dari platformnya. Ekosistem e-commerce Amazon tidak lagi hanya berkaitan dengan penjualan produk. Ekosistem tersebut juga menghasilkan pendapatan bermargin tinggi dari periklanan, logistik, dan layanan penjual.

Guidance Dapat Lebih Penting daripada Hasil Q2

Konsensus memperkirakan pendapatan Amazon kuartal II tumbuh sekitar 18% secara tahunan menjadi US$197,01 miliar.

Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat.

Namun, pasar memperkirakan laju pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan akan melambat pada kuartal berjalan.

Ekspektasi pendapatan kuartal III berada di sekitar US$203,93 miliar.

Karena itu, investor akan memberikan perhatian besar terhadap outlook manajemen.

Hasil kuartal II menunjukkan apa yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir.

Guidance akan menunjukkan bagaimana Amazon menilai permintaan, tren penjualan, dan momentum pertumbuhan pada beberapa bulan ke depan.

Apabila outlook kuat, pasar dapat menyimpulkan bahwa perlambatan tidak sebesar yang sebelumnya diperkirakan.

Namun, apabila manajemen memberikan guidance yang hati-hati, perhatian investor dapat dengan cepat bergeser dari hasil AWS yang kuat menuju kekhawatiran terhadap melemahnya pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan.

Margin Tetap Kuat, tetapi Arus Kas Dapat Tertekan

Konsensus memperkirakan laba operasional sekitar US$23,6 miliar dengan margin operasional 12%.

Pada kuartal III, laba operasional diperkirakan meningkat menjadi sekitar US$25,1 miliar.

Fundamental operasional Amazon masih terlihat sangat kuat.

Perusahaan telah memperbaiki profitabilitas di berbagai segmen.

Pertumbuhan AWS, periklanan, dan layanan penjual juga meningkatkan kontribusi bisnis bermargin tinggi dalam keseluruhan hasil perusahaan.

Tantangannya adalah laba operasional yang kuat tidak otomatis menghasilkan free cash flow yang sama kuatnya.

Dengan CapEx tahunan melebihi US$200 miliar, sebagian besar kas yang dihasilkan dapat kembali diinvestasikan dalam pusat data dan infrastruktur AI.

Laporan hari ini juga menjadi ujian terhadap kualitas pertumbuhan Amazon.

Perusahaan dapat membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba yang kuat, tetapi investor tetap ingin mengetahui berapa banyak kas yang tersisa setelah membiayai tingkat investasi yang mencapai rekor.

Pertumbuhan AWS dan Permintaan AI Akan Menentukan Reaksi Pasar

Apabila AWS terus tumbuh cepat dan permintaan layanan AI meningkat secara signifikan, pasar mungkin dapat menerima tekanan terhadap free cash flow akibat tingginya investasi.

Namun, apabila CapEx tetap sangat besar tanpa peningkatan pendapatan yang sebanding, investor dapat menyimpulkan bahwa imbal hasil investasi masih terlalu jauh.

Masalah utamanya bukan apakah Amazon mampu membiayai investasi pada skala tersebut.

Perusahaan memiliki kekuatan finansial, posisi pasar, dan kemampuan operasional untuk terus memperbesar infrastrukturnya.

Pertanyaan utamanya adalah apakah investasi tersebut membangun fondasi pertumbuhan laba di masa depan.

Siklus investasi AI saat ini berbeda dari siklus belanja teknologi sebelumnya.

Perusahaan tidak hanya menambah kapasitas.

Mereka sedang membangun infrastruktur yang dapat menjadi tulang punggung layanan digital, aplikasi perusahaan, dan platform kecerdasan buatan pada masa depan.

Bagi Amazon, AWS berada di pusat transformasi tersebut.

Perusahaan perlu membuktikan bahwa investasi infrastrukturnya bukan hanya meningkatkan kapasitas komputasi, tetapi juga menghasilkan permintaan pelanggan yang lebih tinggi, pertumbuhan pendapatan lebih kuat, dan profitabilitas yang membaik.

Tiga Skenario yang Mungkin Terjadi

Skenario Positif

Skenario positif mengasumsikan hasil yang jelas melampaui konsensus, pertumbuhan AWS di atas proyeksi, dan guidance kuartal III yang kuat.

Katalis tambahan dapat berasal dari konfirmasi kenaikan permintaan layanan AI, tingkat utilisasi pusat data yang tinggi, dan kemajuan pengembangan chip buatan Amazon.

Dalam skenario tersebut, CapEx yang sangat besar dapat dipandang secara positif.

Pasar akan menyimpulkan bahwa Amazon berinvestasi untuk memenuhi permintaan nyata dan membangun infrastruktur yang mampu menghasilkan pertumbuhan pendapatan di masa depan.

Investor kemungkinan akan lebih fokus pada potensi jangka panjang daripada tekanan jangka pendek terhadap free cash flow.

Skenario Netral

Skenario netral mengasumsikan hasil secara umum sesuai konsensus, pertumbuhan AWS yang solid, dan tidak adanya informasi baru yang signifikan mengenai imbal hasil investasi AI.

Laporan tersebut akan mengonfirmasi fundamental yang kuat, tetapi mungkin belum cukup untuk memicu reaksi pasar yang jelas positif karena ekspektasi terhadap CapEx sudah sangat tinggi.

Perusahaan akan menunjukkan stabilitas dan eksekusi yang baik.

Namun, investor kemungkinan masih menunggu bukti yang lebih jelas bahwa investasi AI menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur.

Skenario Negatif

Skenario negatif mencakup pertumbuhan AWS yang lebih lemah, guidance kuartal III yang hati-hati, dan peningkatan pengeluaran tanpa bukti monetisasi yang jelas.

Dalam kondisi tersebut, pasar dapat lebih fokus terhadap risiko perlambatan pertumbuhan dan tekanan yang semakin besar pada free cash flow.

Investor dapat mulai mempertanyakan apakah Amazon berinvestasi terlalu agresif sebelum permintaan pelanggan benar-benar terbentuk.

Amazon Faces a Test of AI Monetization

Amazon memiliki posisi fundamental yang sangat kuat.

AWS tumbuh lebih cepat daripada perusahaan secara keseluruhan dan tetap menjadi sumber utama pertumbuhan laba.

Periklanan dan layanan penjual pihak ketiga meningkatkan kontribusi bisnis yang lebih menguntungkan, sementara margin operasional tetap kuat.

Laporan hari ini akan menjawab sejumlah pertanyaan penting:

Mampukah AWS mempertahankan pertumbuhan sekitar 31%?

Bagaimana pertumbuhan AWS dibandingkan Azure dan Google Cloud?

Apakah permintaan terhadap layanan AI semakin cepat?

Seberapa cepat pusat data baru mulai digunakan?

Apakah chip buatan Amazon meningkatkan minat pelanggan?

Apakah Amazon akan menaikkan proyeksi belanja investasi?

Bagaimana CapEx yang tinggi memengaruhi free cash flow?

Apakah Prime Day mengonfirmasi ketahanan konsumen?

Apakah guidance kuartal III akan melampaui ekspektasi?

Amazon dapat membukukan hasil yang sangat kuat hari ini. Namun, untuk meyakinkan pasar, AWS harus membuktikan bahwa ekspansi infrastruktur AI memang didorong oleh permintaan nyata dan CapEx dalam jumlah besar mulai membangun fondasi pertumbuhan pendapatan di masa depan.

Sumber: xStation5