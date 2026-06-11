Harga emas berhasil menghentikan rangkaian penurunan tajam pada perdagangan hari ini setelah mengalami koreksi sebesar 8,8% sepanjang pekan. Kontrak futures emas sebelumnya menembus sejumlah area support penting dan kini diperdagangkan pada level terendah sejak November 2025, yaitu di sekitar US$4.080 per ons. Perbaikan sentimen risiko di pasar berhasil menunda pengujian level psikologis US$4.000. Namun, prospek suku bunga Amerika Serikat yang masih cenderung hawkish menunjukkan bahwa tekanan terhadap logam mulia kemungkinan masih akan berlanjut.

Emas masih berada di bawah tekanan jual yang sangat kuat setelah menembus beberapa area support utama secara beruntun. Level Fibonacci Retracement yang berhasil ditembus antara lain:

• 50% di US$4.670

• 61,8% di US$4.500

• 78,6% di US$4.250

Penembusan agresif terhadap area-area tersebut mendorong harga turun hingga US$4.085,64 dan membuka peluang pengujian level psikologis US$4.000. Indikator RSI turun ke level 26,1 yang menunjukkan kondisi oversold ekstrem. Meski kondisi tersebut dapat memicu rebound jangka pendek, tren dominan masih menunjukkan tekanan bearish.

Apa yang Menggerakkan Harga Emas Hari Ini?