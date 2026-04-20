ETF kembali mengalir masuk ke BTC🚨Coinbase (COIN) melonjak 25% pada minggu lalu

Menurut data SoSoValue, ETF spot Bitcoin di AS mencatat arus masuk bersih mingguan lebih dari $996 juta, menjadi hasil terbaik sejak pekan yang berakhir 16 Januari. Yang penting, ini bukan lonjakan satu kali. Ini merupakan minggu ketiga berturut-turut dengan arus positif, dengan total inflow lebih dari $1.8 miliar selama periode tersebut. Ini menandai perubahan jelas dari kuartal pertama yang lemah, di mana ETF kripto mengalami arus keluar besar dan penurunan valuasi aset. Saat ini, kondisi membaik, meskipun belum kembali ke fase euforia pasar. Gambaran yang lebih tepat adalah kembalinya modal secara bertahap dan hati-hati.

Bitcoin turun dari hampir $78,000 ke di bawah $75,000 pada awal minggu perdagangan baru, seiring meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran serta pernyataan Teheran bahwa Selat Hormuz masih secara efektif tertutup. Pada saat yang sama, arus masuk ke ETF Bitcoin meningkat signifikan, dengan pekan terakhir memberikan sinyal terkuat permintaan institusional sejak pertengahan Januari. Namun, jika ketegangan geopolitik terus meningkat, aksi ambil untung dari investor institusi tetap berpotensi terjadi.

Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

ETF Bitcoin kembali mendapatkan momentum

Besarnya inflow terbaru menunjukkan bahwa institusi kembali meningkatkan eksposur terhadap BTC. Arus masuk mingguan mendekati $1 miliar tidak hanya menjadi yang terbesar sejak pertengahan Januari, tetapi juga mengonfirmasi bahwa perbaikan sentimen bukan sekadar efek jangka pendek.

Secara lebih luas, total inflow di lima kategori ETF kripto utama mencapai sekitar $1.37 miliar, meningkat hampir 40% dibanding minggu sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa modal tidak hanya kembali ke Bitcoin, tetapi juga ke seluruh ekosistem aset digital.

Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

BlackRock memimpin, produk baru mulai menarik minat

BlackRock tetap menjadi pemain dominan. ETF IBIT miliknya menarik inflow sebesar $906 juta dalam satu minggu, memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar ETF Bitcoin spot. Di sisi lain, ETF MSBT milik Morgan Stanley yang baru diluncurkan mencatat inflow $71 juta dalam minggu perdagangan penuh pertamanya setelah debut pada 8 April.

Ini merupakan perkembangan penting karena menunjukkan bahwa permintaan tidak lagi hanya terfokus pada produk besar, tetapi mulai meluas ke instrumen baru.

Pemulihan juga tidak terbatas pada Bitcoin. ETF Ethereum mencatat minggu terbaik sejak pertengahan Januari dengan inflow $275.8 juta. Selain itu, modal mulai kembali ke produk berbasis altcoin tertentu, menandakan peningkatan selera risiko.

ETF Ethereum: $275.8M

ETF XRP: $55.39M

ETF Solana: $35.17M

ETF Chainlink: $5.30M

Solana berhasil membalikkan tren tiga minggu arus keluar, sementara ETF Chainlink belum pernah mencatat arus keluar bersih hingga saat ini. Jika dibandingkan dengan ETF saham paling populer, terlihat jelas bahwa minat terhadap ETF Bitcoin IBIT masih sangat kuat.

Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Rebound setelah kuartal pertama yang lemah

Pemulihan saat ini menjadi lebih signifikan jika dilihat dalam konteks pelemahan sebelumnya. Setelah mencapai puncak pada pertengahan Januari, aset ETF Bitcoin turun tajam dari sekitar $128 miliar menjadi $83.4 miliar pada akhir Februari, atau turun hampir 35%. Aset ETF Ethereum bahkan turun lebih dalam, sekitar 46% dalam periode yang sama.

Kini, tren mulai berbalik. Gelombang inflow terbaru mendorong total aset ETF Bitcoin kembali di atas $100 miliar, sebuah level psikologis yang penting. Ini menunjukkan bahwa pasar tidak hanya stabil, tetapi juga mulai pulih dari penurunan sebelumnya.

Geopolitik tetap menjadi faktor utama

Pemulihan ini tidak hanya didorong oleh faktor teknikal atau internal pasar. Sebagian permintaan baru tampaknya dipicu oleh harapan meredanya ketegangan antara AS dan Iran. Sentimen geopolitik yang membaik mendorong investor institusi untuk meningkatkan eksposur melalui ETF Bitcoin.

Namun, situasinya tetap rapuh. Di tengah potensi diplomasi, laporan penyitaan kapal Iran oleh AS dan ketegangan di Selat Hormuz menunjukkan risiko eskalasi masih tinggi. Meskipun sentimen membaik, belum ada kepastian bahwa risiko geopolitik benar-benar mereda. Bitcoin sendiri telah turun hampir $3,000 dari puncak lokalnya.

Bitcoin bertahan, tetapi kehati-hatian tetap diperlukan. Akankah The Fed bertindak?

Meskipun sinyal pasar beragam, pergerakan harga Bitcoin relatif stabil. Dalam satu momen, BTC sempat naik di atas $77,000, mendukung sentimen risiko yang lebih luas termasuk pasar saham. Namun, dalam jangka pendek harga tetap berada di sekitar $75,000, menunjukkan pasar belum siap untuk tren bullish berkelanjutan.

Ini mencerminkan fase transisi: modal mulai kembali, tetapi dengan kehati-hatian. Arus dana membaik, namun investor tetap sensitif terhadap faktor makro dan geopolitik.

Dalam jangka menengah, faktor kunci kemungkinan bukan geopolitik melainkan kebijakan moneter AS. Terdapat pandangan bahwa percepatan inflow ETF kripto membutuhkan penurunan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve. Hal ini berpotensi menjadi penentu apakah pemulihan saat ini akan berkembang menjadi tren naik jangka panjang.

Untuk saat ini, pasar didukung oleh sentimen yang membaik, tetapi tanpa perubahan signifikan dalam suku bunga, potensi kenaikan mungkin terbatas. Bagi investor, ini berarti data inflow memang positif, namun fondasi untuk reli berkelanjutan belum sepenuhnya terbentuk.

Permintaan institusi kembali, namun selektif

Kondisi pasar Bitcoin saat ini jelas lebih kuat dibanding akhir kuartal pertama. Tiga minggu berturut-turut inflow ETF positif, total aset kembali di atas $100 miliar, serta aktivitas yang meningkat di Ethereum dan altcoin menjadi sinyal penting bagi pasar.

Namun, pemulihan ini tidak terjadi tanpa risiko. Investor masih menghadapi ketidakpastian geopolitik, arah kebijakan The Fed, serta kemungkinan pembalikan sentimen jika kondisi memburuk.

Kesimpulannya jelas: institusi kembali meningkatkan eksposur ke Bitcoin, tetapi secara selektif dan hati-hati. Data terbaru memang positif, namun beberapa minggu ke depan akan menentukan apakah ini awal tren baru atau sekadar rebound setelah koreksi tajam.

Coinbase (D1)

Saham-saham yang terkait dengan mata uang kripto juga mencatatkan kenaikan kuat dalam sepekan terakhir. Contoh utamanya adalah saham Coinbase, yang melonjak sekitar 25% minggu lalu. Saat ini, harga tengah mendekati level tertinggi jangka pendek sebelumnya yang juga bertepatan dengan garis rata-rata bergerak SMA 100-hari; penembusan di atas level ini akan memberikan sinyal optimis bagi kelanjutan tren naik.

Sumber: xStation5