General Motors (GM) merilis laporan keuangan Q1 2026 pada 28 April, membukukan hasil yang jauh melampaui ekspektasi analis dari sisi EPS maupun EBIT, sekaligus menaikkan panduan setahun penuh. Meski begitu, saham GM justru sedikit terkoreksi karena investor mempertimbangkan sejumlah tekanan terhadap cerita operasional yang pada dasarnya tetap solid.



Kinerja Keuangan Q1 2026

GM membukukan EPS disesuaikan sebesar $3,70, melampaui konsensus analis di $2,61 dengan selisih 41,8%. Pendapatan tercatat $43,6 miliar, sedikit di atas estimasi $43,38 miliar. EBIT disesuaikan mencapai $4,3 miliar dengan margin 9,7%, jauh di atas perkiraan analis di $3,0 miliar. Outperformance ini ditopang oleh operasi Amerika Utara yang lebih kuat, keuntungan nilai tukar, serta penyesuaian satu kali sebesar $500 juta terkait putusan Mahkamah Agung AS atas tarif IEEPA.

Panduan Dinaikkan, Tapi Ada Catatannya



Manajemen menaikkan panduan EBIT dan EPS disesuaikan untuk setahun penuh, yang seluruhnya didorong oleh penyesuaian tarif IEEPA. Panduan arus kas bebas tidak berubah karena ketidakpastian seputar waktu penerimaan pengembalian kas. Tekanan inflasi komoditas dan ongkos pengiriman juga direvisi naik menjadi $1,5-2,0 miliar untuk setahun penuh, sebagian mengimbangi keuntungan dari kinerja operasional yang lebih baik.



Sumber: XTB Research Indonesia

Layanan Digital: Mesin Pertumbuhan yang Belum Diapresiasi

Salah satu sorotan utama dari earnings call adalah bisnis layanan digital dan perangkat lunak GM. Pendapatan OnStar tumbuh lebih dari 20% secara year-over-year menjadi $750 juta di Q1, dengan target pendapatan yang diakui sebesar $3,1 miliar untuk setahun penuh. Super Cruise, sistem mengemudi bebas tangan milik GM, kini mencatat 1 miliar mil perjalanan bebas tangan dan ditargetkan mencapai 850.000 pelanggan pada akhir tahun. Deferred revenue, indikator utama monetisasi di masa depan, melonjak ke $5,8 miliar, naik lebih dari 50% secara year-over-year.



Imbal Hasil Modal dan Risiko yang Perlu Dipantau



GM mengembalikan $964 juta kepada pemegang saham di Q1 melalui pembelian kembali saham senilai $800 juta dan dividen $164 juta, menutup kuartal dengan kas $19 miliar dan sisa otorisasi buyback $5,5 miliar. Saham saat ini diperdagangkan pada forward P/E hanya 5,84x, jauh di bawah pasar secara keseluruhan, dengan target harga analis berkisar antara $57 hingga $122 dan konsensus di $95. Ada empat faktor spesifik yang menjelaskan kesenjangan antara fundamental yang kuat dan posisi saham saat ini.