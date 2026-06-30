Goldman Sachs kembali menegaskan proyeksinya bahwa harga emas dapat mencapai $4.900 per troy ons pada akhir 2026. Proyeksi ini didasarkan pada faktor struktural dan siklikal yang menurut bank tersebut masih mendukung pasar emas.

Goldman melihat pembelian emas oleh bank sentral, terutama dari negara berkembang, sebagai pendorong jangka panjang utama. Diversifikasi cadangan devisa semakin cepat setelah cadangan luar negeri Rusia dibekukan pada 2022, dan tren ini terus menjadi sumber permintaan yang kuat.

Goldman Sachs juga menyoroti survei terbaru dari World Gold Council, yang menunjukkan bahwa 45% bank sentral berencana meningkatkan kepemilikan emas mereka dalam 12 bulan ke depan. Ini merupakan angka tertinggi sejak survei tersebut dimulai.

Namun, dalam jangka pendek, emas masih menghadapi tekanan dari sikap The Fed yang hawkish. Pasar kembali mulai memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga AS, yang membebani permintaan terhadap ETF berbasis emas.

Yield obligasi yang lebih tinggi dan ekspektasi inflasi yang masih tinggi meningkatkan daya tarik relatif aset yang memberikan imbal hasil. Kondisi ini membuat sebagian modal beralih dari logam mulia.

Goldman Sachs tidak sependapat dengan ekspektasi pasar mengenai pengetatan moneter lanjutan. Ekonom bank tersebut memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga tahun ini dan menunda awal siklus pelonggaran hingga paruh kedua tahun depan.

Skenario tersebut kemungkinan akan mendukung pemulihan bertahap dalam posisi ETF emas, yang secara historis cenderung menguat ketika investor memperkirakan penurunan suku bunga riil.

Dalam jangka menengah dan panjang, Goldman Sachs menilai keseimbangan risiko masih condong ke arah kenaikan.

Selain pembelian bank sentral, bank tersebut juga menyoroti meningkatnya kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal di negara maju, yang dapat mendorong permintaan emas yang lebih besar dari sektor swasta.

Goldman Sachs berpendapat bahwa pelemahan emas saat ini terutama merupakan hasil dari tekanan makroekonomi yang bersifat sementara.

Jika The Fed ternyata tidak sehawkish yang saat ini diperkirakan pasar dan bank sentral tetap mempertahankan laju pembelian emas yang kuat, harga emas berpotensi melanjutkan tren naik jangka panjangnya.