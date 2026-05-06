Harga minyak pulih, saham energi masih tertekan

Harga minyak Brent berjangka rebound dari sekitar $96 per barel ke atas $102 setelah Iran membantah laporan “optimistis” dari Axios yang menyebut bahwa memorandum antara AS dan Iran bisa tercapai dalam hitungan jam.

Menurut kantor berita ISNA Iran, sebagian isi laporan Axios masih bersifat spekulatif, dan teks tersebut lebih menyerupai daftar keinginan pihak Amerika daripada realitas; Iran saat ini membahas isu perang, bukan isu nuklir. Teheran mengklaim bahwa proposal AS mengandung syarat yang ambisius dan tidak realistis, yang telah ditolak dalam beberapa hari terakhir.

Iran juga menilai bahwa AS tidak akan mendapatkan keuntungan apa pun dari konflik yang mungkin terjadi, sementara kantor berita Tasnim, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa Iran belum memberikan tanggapan terhadap proposal terbaru AS karena mengandung “garis merah” yang tidak dapat diterima.

Kontrak berjangka minyak Brent (OIL) bergerak naik sebagai respons terhadap komentar ini, yang menimbulkan keraguan besar apakah jalur menuju perdamaian dapat terbuka dalam 48 jam ke depan. Trump sebelumnya telah menyatakan bahwa AS akan kembali melakukan operasi militer dan pemboman jika Iran tidak menunjukkan itikad baik dalam negosiasi.