Perdagangan hari ini menandai kembalinya minat beli secara tegas di pasar logam mulia, dengan perak menjadi penerima manfaat terbesar dari pergerakan tersebut. Setelah menembus zona resistance sebelumnya di sekitar $58 per ons, harga perak bergerak melewati level $59 dan mencatatkan kenaikan lebih dari 5%.

Penguatan perak didorong oleh beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan. Investor kembali meningkatkan eksposur terhadap logam mulia di tengah pelemahan dolar AS dan ekspektasi terhadap arah kebijakan bank sentral ke depan. Dukungan tambahan juga berasal dari peran perak dalam sektor industri. Berbeda dengan emas, perak bukan hanya berfungsi sebagai aset safe haven, tetapi juga menjadi komoditas yang banyak digunakan di berbagai sektor ekonomi. Penggunaannya mencakup industri fotovoltaik, elektronik, serta teknologi yang berkaitan dengan transisi energi.

Penembusan harga di atas level $59 juga memiliki arti teknikal yang penting. Dalam beberapa hari terakhir, area $58–$59 berfungsi sebagai penghalang tempat tekanan jual mulai muncul.

Keberhasilan menembus rentang tersebut menunjukkan bahwa pembeli telah mengambil kendali pasar. Kondisi ini dapat membuka ruang bagi kenaikan lanjutan menuju level resistance berikutnya, terutama di sekitar $60 dan level yang lebih tinggi.

Emas juga mendapat manfaat dari membaiknya sentimen di pasar logam mulia, meskipun kenaikannya masih lebih moderat. Harga emas masih dipengaruhi oleh tekanan teknikal sebelumnya dan perlu menembus sejumlah resistance utama sebelum pembalikan tren yang lebih berkelanjutan dapat dikonfirmasi.

Perdagangan hari ini menegaskan kinerja perak yang jauh lebih kuat dibandingkan emas. Investor mengarahkan modal bukan hanya ke aset yang dapat memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian, tetapi juga ke logam yang berpotensi memperoleh manfaat dari pemulihan permintaan industri.

Kemampuan harga perak untuk bertahan di atas level $59 akan menjadi sinyal penting. Hal tersebut akan menentukan apakah pergerakan saat ini hanya merupakan rebound jangka pendek atau menjadi awal dari fase kenaikan berikutnya.